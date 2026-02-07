Tiene 11 años, es hijo de dos famosos y se convirtió en la revelación de El caballero de los Siete Reinos

Dexter Sol Ansell (11) acaba de dar un salto al estrellato internacional gracias a El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de HBO Max ambientada en el universo creado por George R. R. Martin. La historia se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones y 72 años después del inicio de La casa del dragón, un período que vuelve a poner el foco en la famosa dinastía Targaryen.

En esta adaptación, Dexter interpreta a Aegon “Egg” Targaryen, un personaje fundamental dentro del linaje real. Desde su primera aparición, el joven actor captó la atención de los espectadores por la estética que debió llevar adelante, al rapar por completo su cabellera rubia y usar vestimentas de andrajoso. Más allá del impacto visual, lo que gran cantidad de personas notaron en los primeros capítulos de la serie es la naturalidad con la que el niño pudo ser parte de escenas complejas con un vocabulario extenso, que es parte del perfil inteligente que engloba su personaje.

Dexter es quien interpreta a Egg (Foto: Instagram @jonathanansell)

Aunque para muchos espectadores este es su gran debut, la carrera del pequeño actor comenzó varios años atrás. Su primer trabajo relevante fue en la telenovela británica Emmerdale, donde interpretó a Carl Holliday entre enero y mayo de 2016. Años después regresó a la misma ficción como Lucas Taylor, personaje que sostuvo entre junio de 2019 y marzo de 2021, que lo hizo conocido en su país.

En 2023 trabajó en su primera megaproducción, la película Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, donde dio vida a la versión joven de Coriolanus Snow. Desde entonces, su agenda no dejó de crecer, y fue parte de la serie The Midwich Cuckoos, de la comedia Hullraisers y de la película de terror The Moor. También integró el elenco de la comedia navideña de Netflix, Christmas on Mistletoe Farm.

El caballero de los siete reinos estrena un capítulo por semana en HBO Max HBO

¿Quiénes son los padres famosos de Dexter Ansell?

El joven actor es hijo de Jonathan Ansell y Debbie King, dos figuras muy reconocidas en Reino Unido. Su padre alcanzó la fama a comienzos de los 2000 como integrante de G4, una banda de ópera pop que se convirtió en un fenómeno tras participar en la primera temporada de The X Factor en 2004. El grupo obtuvo el segundo puesto en la competencia, detrás de Steve Brookstein, pero su talento hizo que después de más de dos décadas sigan vigentes en Europa y en los próximos meses tendrán su gira nacional.

La madre de Dexter también cuenta con una importante trayectoria en la televisión británica, donde fue conductora de formatos de entretenimiento y concursos de preguntas y respuestas, entre ellos Quizmania, emitido por ITV. A su vez, la pareja tiene una hija mayor, Siena Ansell, que también es actriz en producciones teatrales y recientemente se destacó como protagonista de La Sirenita, donde interpretó a Ariel.

Toda la familia de Dexter es muy conocida en Reino Unido por su talento (Foto: Instagram @jonathanansell)

Aunque todos los integrantes del clan familiar Ansell son reconocidos en su país, mantienen una vida tranquila y alejada del ojo público. En la última semana, Jonathan Ansell compartió un mensaje en redes sociales para mostrar el orgullo que siente toda la familia por el pequeño Dexter y este desafío que lo llevó al estrellato mundial.

“Caminar por la alfombra roja en Berlín para el estreno mundial de El caballero de los Siete Reinos fue un momento profundamente especial y humilde para nuestra familia. Hay muchísimo trabajo detrás de esta serie, de parte de un elenco y un equipo creativo extraordinarios, y finalmente el mundo pudo ver el resultado. Con las críticas internacionales que están apareciendo, está claro que el proyecto dio en el blanco”, expresó emocionado y dejó ver fotos de su pequeño hijo mientras posaba y firmaba autógrafos como toda una celebridad.

Jonathan Ansell fotografió a su hijo mientras firmaba autógrafos en Berlín (Foto: Instagram @jonathanansell)

Cómo es la relación de Dexter Ansell con Peter Claffey, su compañero en El caballero de los Siete Reinos

El caballero de los Siete Reinos cuenta la historia de Ser Duncan el Alto, un caballero errante de imponente presencia física, y su escudero Egg, un niño calvo que esconde secretos decisivos para el futuro de Westeros, quienes se hacen grandes amigos. Al igual que en pantalla, fuera de cámara la conexión entre Peter Claffey y Dexter Ansell fue exactamente igual.

En una entrevista con el medio inglés Deadline, ambos actores hablaron sobre esta amistad fuera de los sets de grabación. “Creés que vas a trabajar con un niño de nueve años -dado que Dexter tenía esa edad cuando comenzó el rodaje- y eso se termina muy rápido, porque en realidad es como trabajar con un actor veterano del West End”, aseguró Claffey sobre su joven compañero de elenco. “Tiene una mentalidad muy madura. Me impresionaron su sensatez, su profesionalismo y su capacidad para recibir indicaciones”, agregó sobre lo fácil que fue trabajar junto a él gracias a su vocación innata.

La conexión entre Peter Claffey y Dexter Ansell fue inmediata HBO

Ansell, por su parte, explicó que Claffey compartió tiempo con su familia fuera de las jornadas de rodaje, un gesto que fortaleció el vínculo y que hizo que sus actuaciones se sintieran más vividas. “Todo eso refuerza nuestros lazos y ahora somos grandes amigos”, indicó el niño.

En la vida real, los actores también se hicieron grandes amigos (Foto: Instagram @jonathanansell)

En la historia, Egg es el cerebro de la relación, mientras que Dunk aporta la fuerza bruta. “Egg lo sabe todo. Dunk no es el más listo”, explicó Dexter, aunque trató de no spoilear datos de la trama a los espectadores. Sin embargo, remarcó que la dinámica se invierte fuera de cámara: “En la vida real, Peter es quien me enseña todas estas cosas”.