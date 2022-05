¿Lo dijo o no lo dijo? Diez memorables frases del cine que nunca existieron

Son películas de culto con momentos grabados a fuego tanto en la retina como en el corazón de millones de espectadores. Films que, por diversas razones, pasaron a formar parte del imaginario colectivo de generaciones que crecieron al amparo de su existencia pero: ¿Y si lo que se recordamos como frases célebres de estas inolvidables producciones no son tales? Desde Blancanieves hasta El silencio de los inocentes, incluyendo clásicos como Casablanca, Tarzán o a nuestro Luis Sandrini en Cuando los duendes cazan perdices, la historia del cine se encuentra tamizada de frases célebres que nunca existieron, momentos icónicos que no sucedieron en pantalla o leyendas escritas más a fuerzas de doblajes y subtitulados que de la voz original de sus autores. En cualquier caso, como toda leyenda que agiganta su fama, el folclore popular le añade su cuota de misterio y de fantasía a una realidad construida en celuloide de forma casi trivial y sin imaginar que sería futura referencia en innumerables cenas o cafés compartidos a través del tiempo.

“Tócala de nuevo, Sam”

Por su picaresco doble sentido, y por la trascendencia del film que evoca, sea la frase más conocida para el público en general; incluso para aquellos que nunca vieron las peripecias de Humphrey Bogart en la piel de Rick Blaine en Casablanca. Aunque, en rigor, el diálogo original de donde proviene el mito sucede entre entre Ilsa Lund y Sam (respectivamente, claro, Ingrid Bergman y Dooley Wilson), y una canción que el despechado de Rick no quiere escuchar nunca más. “Play it once, Sam. For old times sake” (Tócala una vez, Sam, por los viejos tiempos), dice Ilsa que –ante el supuesto desconocimiento de Sam- insiste: “Play it, Sam. Play “As time Goes By” (Tócala Sam, Toca: As Time Goes By). En parte, el malicioso legado de la frase original es culpa de Woody Allen, que escribió Play it, again, Sam (Tócala, de nuevo, Sam), éxito en Broadway que luego llegó a la pantalla con dirección de Herbert Ross y los actores de la puesta teatral: Woody Allen, Diane Keaton y Tony Roberts. Parte de esa historia aquí no se recuerda, aunque sí el mito, porque se estrenó como Sueños de seductor, en 1972. Casablanca (1942) está disponible en HBO Max

Víctor Bo e Isabel Sarli en Carne

“¿Qué pretende usted de mí?”

Poderoso mito del cine argentino, al igual que su voluptuosa protagonista, es una de las frases más usadas en el quehacer cotidiano y es invariablemte atribuida a una escena de la película Carne, donde la inolvidable Isabel “Coca” Sarli interpreta a una joven inocente que trabaja en un frigorífico y es secuestrada por un grupo de hombres que la mantienen cautiva en un camión de transporte refrigerado. Sorprendida por Humberto, “el Macho” (otro clásico como Romualdo Quiroga), la virginal Delicia es amenaza con un cuchillo y exclama: “¡Canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace!”. Pero la frase evocada no está en el metraje de la película que Armando Bó rodó en 1968 aunque sí, de manera parecida pero no exacta, en otra rodada por la pareja ocho años antes: Y el demonio creó a los hombres. Instalada con fuerza en el imaginario colectivo, la propia “Coca” culminó diciendo esta frase para una campaña del Banco Provincia por el Mundial de Fútbol 2014 y también la versionó para un videoclip de la Bersuit Vergarabat, que toma la famosa imagen de Carne y le cambia el diálogo original por aquel que todos creen que realmente existió. Carne (1968) está disponible en cine.ar

“Que la Fuerza te acompañe”

Es la sentencia repetida como anhelo de buena voluntad y fortuna en toda la saga de Star Wars, pero comúnmente se la asocia con el deseo que un anciano Obi Wan-Kenobi (Alec Guinness) formula por la esperanza que representa un joven y novato Luke Skywalker (Mark Hamill) para restituir el equilibrio de esta energía presente en el Universo. Aunque, en la primera película de una de las franquicias más impactantes de todos los tiempos -actualmente se la conoce como Episodio IV: una nueva esperanza-, dicha frase no es nunca pronunciada por el legendario actor británico, quien sí dice: “La fuerza estará contigo, siempre”. Esta fórmula de despedida está presente desde el comienzo en La guerra de las galaxias, formulada cuando Luke parte a destruir la Estrella de la Muerte por un aún incrédulo pero pragmático Han Solo (Harrison Ford). También es dicha antes de salir a la batalla por el líder del escuadrón rebelde como aliento a la tropa. “Recuerda, la fuerza estará contigo, siempre”, vuelve a escuchar Luke cuando vuela en la misión de alto riesgo que culmina la primera película de una saga que hizo historia.

Star Wars, Episodio IV: una nueva esperanza (1977) está disponible en Disney+

Brian Dennehy y Sylvester Stallone en Rambo

“No siento las piernas”

El edificio está rodeado y no tiene escapatoria. “Se acabó, Johnny”, dice el coronel Sam Trautman (un impecable Richard Crenna), intentando calmar a Rambo, veterano de Vietnam. La dramática escena final hace a Rambo rememorar los duros días en Saigón y cómo su mejor amigo fue despedazado por una bomba a su lado. “No consigo encontrar sus piernas, no encuentro las piernas”, dice desesperado sobre los recuerdos que permanecen en su mente. Pero son las piernas de su amigo, nunca las propias, a las que refiere. Donde sí es dicha esta frase es en otra película sobre Vietnam, la extraordinaria El francotirador, de Michael Cimino: Steven se lo dice a Michael luego de caer de un helicóptero en pleno rescate. Son tres amigos (Steven, Michael y Nick) que logran escapar del Vietcong pero las secuelas de la guerra son infinitas tanto a nivel físico para algunos como psicológico para otros. Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage protagonizan el film de Cimino, donde sí es dicha la frase que se atribuye en la memoria a Sylvester Stallone. Rambo, acorralado (1982) está disponible en Star+

“Espejito, espejito”

La frase sí existe en el cuento de los hermanos Grimm y, seguramente, de allí provenga la confusión al evocar la versión cinematográfica que realizó Walt Disney. Pero en verdad, el largometraje plantea una ínfima variante con relación al relato y no se repite la palabra “espejito” sino que dice: “Sabio espejo consejero, ¿sabes quién es la más hermosa?” o “Dime espejo una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?”, de acuerdo con los doblajes efectuados a lo largo de los años para la película por la puertorriqueña Blanca de Castejón (1938), las mexicanas Rosario Muñoz Ledo (1964) y Liza Willert (2001) o la española Lucía Esteban (2001). La pregunta clave que hace la Reina Malvada y desencadena la tragedia para su propia hijastra es tan famosa que el mito pudo más y en la remake realizada en 2012 con actores, protagonizada por Lily Collins y Julia Roberts sí se tituló directamente como Espejito, espejito. Blancanieves y los siete enanitos (1937) está disponible en Disney+

“¡La vieja ve los colores!”

En la emotiva Cuando los duendes cazan perdices, María Esther Buschiazzo abraza a Luis Sandrini y le dice: “Ay, te pusiste mi pañuelo de pintas blancas”, y, emocionado, su hijo de ficción comienza a decir: “Ve… ve… ¿ve mamma?”; antes de abrazarla en un estallido de sensibilidad y gritar diez veces consecutivas: “¡La vieja ve!” mientras sale corriendo de la casa para que todo el barrio se entere. Vuelve y le pregunta por las flores que le había llevado: “¿Ve los colores mamma?”, y ante la respuesta afirmativa grita: “La vieja ve los colo..:”, pero se interrumpe para decir: “Su hijo, mamma, ¿se acuerda? Usted lo quería ver”. Curiosidades del destino, la frase incompleta es culminada en el imaginario del público y recordada frente a las diecisiete veces que el personaje de Eulogio Sotto simplemente grita: “¡La vieja ve!”, liberando la tensión por la creciente ceguera de su madre, doña Mangacha, a causa de unas cataratas. Éxito teatral llevado al cine dirigido y protagonizado por Luis Sandrini y gran clásico de nuestra pantalla. Cuando los duendes cazan perdices (1955) está disponible en cine.ar

Jodie Foster y Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme Archivo

“Hola Clarice”

La joven Clarice Starling busca la ayuda de un brillante psiquiatra, el doctor Lecter, para poder capturar a otro criminal. Pero Hannibal Lecter, además, es un asesino serial y caníbal, y comienza a manipular psicológicamente a la agente del FBI. Pero la perturbadora historia de este psicópata tiene un elemento que pasó a ser una frase popular nunca dicha. Porque Hannibal nunca dice en El silencio de los inocentes, “Hola, Clarice” y sí, en cambio, la saluda con un “Buenas noches, Clarice”, cuando ella se aproxima a su celda transparente. Pero, dadas las expectativas del público, finalmente el doctor Lecter dirá el popular “Hola, Clarice” en la secuela de El silencio de los inocentes, titulada simplemente Hannibal. Pero no estará allí Jodie Foster para escucharla dado que había rechazado volver al papel, que será llevado adelante por Julianne Moore. Fue el origen de varias secuelas pero ninguna tuvo la calidad del impresionante thriller construido por Jonathan Demme, aunque Hannibal y El dragón rojo tengan el rostro magistral de Anthony Hopkins. El silencio de los inocentes (1991) está disponible en Amazon Prime Video y MovistarPlay.

El cuarteto protagónico de Viaje a las estrellas

¡Más potencia, Scotty!

El “Beam Us Up, Scotty!” del original nunca se dijo en la serie creada por Gene Roddenberry ni tampoco en la primera película cuando el capitán Kirk solicitaba la teletransportación para volver al Enterprise. Las frases son y William Shatner finalmente sí dijo: “Transpórtame, Scotty” en la audionovela “Star Trek: las cenizas del Edén”. Pero, ni la frase original ni su traducción como “¡Más potencia, Scotty!” forman parte de la película que reunió al elenco original bajo la lente del experimentado Robert Wise y que trasladó así el éxito televisivo a la pantalla grande. Varias veces pide Kirk, durante su existencia original en la franquicia, ser llevado de vuelta, pero nunca le dice cotidianamente Scotty y sí Mr. Scott o simplemente Scott al ingeniero en jefe interpretado por James Doohan. La frase luego se popularizó en la serie animada y en las secuelas de Star Trek cuando ya estaba en boca de todos. Viaje a las estrellas, la película (1979) está disponible en Paramount+ y Pluto.tv

Maureen O'Sullivan como Jane y Johnny Weissmuller como Tarzán

“Yo Tarzán, tú Jane”

Una expedición recorre África buscando un cementerio de elefantes que puede brindar a los expedicionarios una fortuna con el comercio del marfil. La hija del jefe de la expedición, la bella Jane, se une a ellos y es mirada con encanto por Harry, otro de los buscadores de tesoros. Pero Jane también deslumbra a Tarzán, quien decide raptarla. La película con la que Johnny Weissmuller conoció el estrellato fue la primera versión dentro del cine sonoro y puntapié de una larga lista de secuelas, de las cuales el actor protagonizó más de una docena. Pero nunca se da la frase de reconocimiento y presentación entre éste y la Jane como quedó en el imaginario popular. A cargo de Maureen O’Sullivan, lo que se dice allí es: “Soy Jane Parker, ¿entiendes? Jane, Jane ¿y tú?”, “Tarzán”, dice él, señalándose, para luego apoyar su mano en ella diciendo “Jane”. Nunca existieron los pronombres personales en esta película, que presenta la historia romántica que los vincula en medio de la selva. Tarzán de los monos (1932) está disponible en Qubit.tv

Drew Barrymore con ET, en ET, el extraterrestre de Steven Spielberg Archivo

“Mi casa”

En virtud de las traducciones de la película, seguramente, sea la más dudosa de explicar. Pero también la simplificación amplió su presencia en la cultura popular. Porque E.T. pasea con peluca y sombrerito por la habitación del pequeño Elliot y señalando el cielo dice “E.T. Phone Home” y no solamente “Home” o “Mi casa”, como quedó instalado seguramente gracias al doblaje televisivo, cuando en rigor el extraterrestre más querido de la historia del cine solo pide “llamar a casa” para que vengan a buscarlo. La genial película de Steven Spielberg, que este año cumple cuarenta años, quizás sea la menos precisa en esta lista aunque el dedo del extraterrestre sea claro en su indicación del cielo y su pedido se componga de las dos palabras que dan sentido a la trama de la película, un clásico sin tiempo. E.T. El extraterrestre (1982) está disponible en ClaroVideo y Paramount+