Vivian Leigh y Hattie McDaniel en una escena de Lo que el viento se llevó Fuente: Archivo

Natalia Trzenko 10 de junio de 2020 • 12:46

En una de las escenas más destacadas de la serie Hollywood , creada por Ryan Murphy para Netflix , a Camille (Laura Harrier), la aspirante a actriz que sueña con su debut en la pantalla finalmente le llega su primera oportunidad. Se trata de un pequeño papel como sirvienta de una gran dama, pero su forma de decir las pocas líneas de diálogo que tiene no conforma al director. Que, sin eufemismos, le sugiere a la joven negra que sea más graciosa, que piense: "qué haría Hattie McDaniel". El mensaje para nada sutil de la serie es claro: para la industria del cine los actores negros deben tomar a la intérprete de Lo que el viento se llevó como modelo y límite.

Lo que el viento se llevó fuera de pantalla por su mirada racista Fuente: Archivo

En la película de 1939 dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Vivian Leigh y Clark Gable, McDaniel interpretaba a Mammy , una esclava doméstica que cuidaba y protegía a su ama, Scarlett O'Hara y que no parecía interesada en la emancipación por la que había estallado la guerra civil. El papel por el que la actriz ganó el Oscar a la mejor interprete de reparto fue el primer galardón de la Academia entregado a una persona negra. Y McDaniel, la primera persona negra en ser invitada a la ceremonia. Un hecho histórico para Hollywood que ahora, en medio de las protestas contra el racismo, la desigualdad y la violencia policial, decidió que la popular película ya no debe estar en pantalla.

Así, a partir de una columna de opinión que el guionista John Ridley ( 12 años de esclavitud ) escribió para el diario Los Angeles Times en la que instaba a la flamante plataforma de streaming HBO Max a quitar Lo que el viento se llevó de su biblioteca , el servicio decidió eliminar temporalmente el film y se comprometió a volver a programarlo sumando material que proponga "una discusión de su contexto histórico y una denuncia de los retratos que hace de aquel tiempo".

Clark Gable y Vivian Leigh en el film de 1939 Fuente: Archivo

Más allá de que la decisión de HBO Max suena más a una estrategia de promoción y marketing que a un verdadero cambio de mentalidad para la industria plagada de desigualdades y que la era de "cancelación" mediática de personas y hechos artísticos en este caso se parece demasiado a la censura, lo cierto es que en plan de hacer revisionismo histórico aplicar la sensibilidad de 2020 a un film de 1939 no parece ser demasiado lógico ni productivo con la causa que sacude a los Estados Unidos.

" Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo y pone en escena prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido habituales en la sociedad americana. Esa mirada racista estaba mal entonces y están mal ahora y sentimos que era irresponsable mantener este film disponible sin una explicación y una denuncia de su contenido que es contrario a los valores de WarnerMedia", dice el comunicado de la empresa -publicado por la revista Hollywood Reporter- sobre la película que en 2019, para celebrar su 80 aniversario, regresó a las salas de todo el mundo.

"Black Lives Matter"

Así nos ven, parte de la colección Black Lives Matter de Netflix Fuente: Archivo - Crédito: Netflix

Lo cierto es que en el contexto actual la industria audiovisual de los Estados Unidos empezó a tomar medidas a partir de la presión del público, de sus propios artistas que entienden que las décadas de deudas simbólicas con las minorías que Hollywood lleva sin saldar deben empezar a pagarse ahora. Así, a la publicitada decisión de HBO Max, se sumó Netflix que desde hoy presenta en su biblioteca una colección llamada "Black Lives Matter" en la que reúne films documentales y de ficción además de series que de manera más o menos explícita lidian con las desigualdades en los Estados Unidos. Entre ellos figuran las series Orange is the New Black , Así nos ven y Luke Cage , los documentales Enmienda 13 , Quincy y el largometraje ganador del Oscar Luz de luna , entre muchos otros.

Para completar el cuadro de cambios superficiales de la industria que hasta hace poco tiempo creía que los reclamos de justicia social de parte de los artistas negros no debían formar parte de sus tradiciones- como contó recientemente el actor de Selma: el poder de un sueño, David Oyelowo -, ayer fue cancelado el ciclo televisivo Cops . La serie documental sobre el accionar de la policía en la calle que inspiró a programas como Policías en acción, que llevaba tres décadas en pantalla. Así, el ciclo que solía poner el acento en el buen desempeño de las fuerzas de seguridad enfrentadas a situaciones como peleas domésticas y personas alcoholizadas causando disturbios callejeros no solo dejará de producirse sino que los canales que emitían viejos episodios los borraron de su programación.