Margarita, el último éxito de Cris Morena, confirmó que en 2026 vuelve con la segunda y tercera temporada

Tras el éxito de Margarita: que tu cuento valga la pena, HBO Max anunció que el spin-off de Floricienta (2004-2005), el cual busca profundizar la historia de la hija de Floricienta y el Conde, tendrá su segunda y tercera temporada en 2026.

“Gracias Haditas! Este 2026 es el año de Margarita en HBO Max”, escribieron desde la cuenta oficial de la plataforma de streaming junto a una serie de imágenes que retratan parte de lo que los fanáticos de las producciones de Cris Morena podrán ver el próximo año.

La noticia causó furor entre los usuarios, quienes no tardaron en dejar su comentario en la publicación que alcanzó miles de likes en cuestión de horas. “¿Que empiece a maratonear Margarita? Bueno"; “Las ansias por conocer más sobre la historia de Daisy” y “Que se estrene en enero, por favor. Ya no aguantamos más”, escribieron solo algunos usuarios.

Sin embargo, la mayoría de los mensajes pedían por “Marrey”, el apodo de la pareja formada por los personajes de Margarita y Rey en la famosa tira. “Si no hay Marrey no saquen tercera temporada. Gracias”; “Todas pidiendo Marrey, despertaron a mis hermanas” y “Los fans hablaron y dijeron qué es lo que nos gusta, queda en ustedes el éxito de la serie. Queremos Marrey”, exclamaron.

De qué trata la primera temporada de Margarita

La primera temporada de Margarita trata sobre una adolescente huérfana llamada Margarita, que descubre que es la heredera del trono de Krikoragán y debe esconder su identidad para cumplir sus sueños artísticos. Mientras busca una beca en el Hangar Soho, su tía, Delfina Santillán, descubre su verdadera identidad y trama para evitar que Margarita conozca la verdad y reclame su fortuna.

En cuanto a la segunda temporada, la trama se desarrollará entre Krikoragán, torres de streaming y espacios clandestinos, con la amistad, el amor y la memoria como armas y refugios. Según la sinopsis,“acompañada por nuevos y entrañables personajes -y viejos conocidos con matices inesperados-, Margarita se enfrenta a una red de poder, impostura y manipulación en la que nada es lo que parece”.