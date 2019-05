Los 10 mejores momentos de las películas de Marvel

A horas del estreno de Avengers: Endgame, recordamos las escenas destacadas del universo Marvel Crédito: Marvel

Brian Hiatt
24 de abril de 2019 • 16:07

Entra Nick Fury

'Iron Man' 2008

Solía ser adecuado irse del cine cuando empezaban a caer los créditos de cierre. Luego llegó este agregado a Iron Man, que, en 32 segundos, alteró el curso de la cultura pop del siglo XXI, presentando a Samuel L. Jackson en el papel del agente secreto Nick Fury, junto con la idea de la "iniciativa Avenger" y, lo más importante, el proyecto hasta entonces insospechado de un universo cinematográfico masivo (y lucrativo). Pero en ese momento, el director Jon Favreau no se tomó la escena demasiado en serio. "Pensamos que sería un buen servicio a los fans", dice. "Una pequeña broma divertida para después de los créditos. Muchas cosas tenían que pasar para que pasaran los Avengers -todas las películas individuales tenían que funcionar-. Así que era más una expresión de deseos; un signo de pregunta entretenido al final de la película."

Hulk destroza a Loki

'Avengers' 2012

"Hulk es como un inconsciente enorme", le dijo el director de Avengers Joss Whedon a Rolling Stone, y en ningún otro momento la ira del hombre verde se desató de manera más satisfactoria que en su ataque al dios villano Loki (Tom Hiddleston). Hulk termina un monólogo altanero golpeando a Loki a una velocidad de caricatura contra un suelo de cemento cinco veces seguidas, y después gruñe: "Dios enclenque". Fue un divertido toque de absurdismo estilo Looney Tunes que anunciaba la comedia de películas posteriores ( Guardianes de la galaxia, Thor: Ragnarok), y la serie de golpes más aplastantes que recibiría Hiddleston hasta su separación de una diosa pop cuatro años después.

El escape del ascensor del Capitán América

'Capitan América 2' 2014

Nadie arrincona al Capitán América. En el espacio de cinco minutos atrapantes, el Capitán de Chris Evans les pega a 10 potenciales agresores en una pelea en un ascensor (a pesar de que en un momento lo hubieran esposado contra una pared), rompe una ventana y se escapa de las oficinas de S.H.I.E.L.D., cae más o menos 30 pisos, maneja una moto y, él sólo, baja un avión militar con las manos y su escudo. Todo eso, más los componentes dramáticos: "En esa escena, todo el universo se da vuelta", dice Anthony Russo, co-director junto con su hermano Joe, quien es intentaron hacer una película de Marvel más realista, con un estilo de thriller político de los setenta, aunque quizás no tan realista, como sugiere la parte en la que lucha contra un avión. "Ahí es cuando el Capitán América, el soldado obediente, se da cuenta de que lo están traicionando aquellos para quienes él trabaja." Construyeron la secuencia con su equipo de dobles, y luego trabajaron con los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely para agregar frases de los personajes en momentos clave de la acción -un método que les funcionó durante el resto del película-. De ahí la frase altamente citable en la que el Capitán América le lanza una advertencia al grupo amenazante que lo rodea en el ascensor: "Antes de empezar, ¿ninguno se quiere bajar?".

Los Guardianes se reúnen

'Guardianes de la galaxia' 2014

"Nos miro, y veo perdedores", dice el Star-Lord de Chris Pratt, tratando de hacer que un grupo variopinto de rufianes interestelares nihilistas cometan un arriesgado acto de heroísmo. Tienen la oportunidad, les dice, "de que algo en la vida les importe". Es un momento de personalidad pura, al mismo tiempo divertido y emocionante, sin ningún efecto especial destacado, excepto por el hecho de que dos de los personajes, el enérgico como un roedor Rocket (Bradley Cooper) y el árbol ambulante Groot (Vin Diesel) son creaciones enteramente digitales. "Para ese momento ya adquirieron vida", dice Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, una fuerza creativa clave detrás de todo el trabajo del estudio. "Así que no los considerás efectos especiales." Guardianes fue la apuesta más audaz de Marvel. "Todo el mundo nos decía que era demasiado rara", le dijo el guionista y director James Gunn a Rolling Stone, "y que, como eran personajes desconocidos, la película iba a ser el primer fracaso de Marvel." (No lo fue). Un boceto inicial de esta escena hizo que Marvel animara a Gunn a ser aún más bizarro. "Le dijimos a James: 'Un momento, necesitamos más escenas como esta'", dice Feige, "'más de tus chistes de personajes. Básicamente, necesitamos más de James Gunn'."

Batalla en un aeropuerto

'Capitán América 3' 2016

En la jerga de los cómics, una "splash page" está dominada por una única imagen en lugar de una grilla de paneles, en general una escena de acción que merece una escala mayor. Los hermanos Russo consideran esta batalla -en la que se enfrentan no menos de 12 superhéroes entre sí- como su "splash page", lo cual tiene aún más sentido cuando Ant-Man invierte su poder, creciendo tanto que apenas cabe en la pantalla. La película tiene tantos personajes que los Russo bromeaban que su único posible modelo era El mundo está loco, loco, loco, loco, la travesura repleta de estrellas de 1963, aunque Infinity War y su secuela estarían aún más plagadas. "La escena del aeropuerto fue parte del concepto de la película desde que empezamos a dar vueltas alrededor de Civil War", dice Anthony Russo. "Fue la secuencia de acción más complicada que jamás hayamos hecho." Además de la logística de dónde poner a cada personaje, el otro gran desafío de la escena era que entrara una cantidad extraordinaria de personajes digitales -aunque muchos espectadores lo ignoraran, Spider-Man, el Ant-Man gigante y Pantera Negra son todos generados por computadora- junto con Iron Man, War Machine y Vision. "Esa fue una de las cosas más difíciles", dice Anthony. "Hacer que los personajes creados digitalmente se vean como parte de la escena."

El Doctor Strange se pone psicodélico

'Doctor Strange' 2016

Gracias al colocón alucinógeno del arte interdimensional de Steve Ditko -algo bastante volado para un acólito puritano de Ayn Rand-, Doctor Strange fue siempre el superhéroe preferido de la contracultura: un célebre concierto con Jefferson Airplane en San Francisco en 1965 fue bautizado "Homenaje a Dr. Strange". De manera bastante apropiada, la secuencia en la que Ancient One (Tilda Swinton) le muestra a un escéptico Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) la naturaleza del universo, en un viaje cósmico en el que su alma se sale de su cuerpo, era conocida internamente como "la gira mágica y misteriosa". Pero otra inspiración para el director Scott Derrickson, revela Feige, fue la alucinación del elefante rosado de Dumbo de 1941.

Spidey se trepa al monumento de Washington

'Spider-Man: De regreso a casa' 2017

En 2017, definitivamente no había nada nuevo en otra película de Spider-Man, pero la alegre De regreso a casa logró parecer fresca. En esta vertiginosa escena de rescate, incluso su manera de trepar por las paredes volvió a parecer maravillosa. Llevar a Spidey de viaje fue clave. "Queríamos que apareciera en un monumento que no hubiéramos visto antes", dice Feige. "La otra cosa divertida era una sensación de vértigo. [La productora] Amy Pascal estaba obsesionada con eso, que no fuera algo obvio que el Hombre Araña esté a una altura muy elevada. ¿No sería más divertido si lo ponemos en un ícono que no esté rodeado de otros edificios, donde no pueda saltar de uno a otro? Está atrapado. Si se cae, no tiene de dónde agarrarse."

Thor versus Hulk

'Thor: Ragnarok' 2017

Después de dos películas de Thor bastante insulsas, Marvel le dio más libertad al brillantemente extraño Taika Waititi, y le permitieron que convocara a Hulk como su co-protagonista. El director de Nueva Zelanda creó un homenaje a las visiones cósmicas de Jack Kirby aderezadas con absurdismo, y algo de Zeppelin en la banda de sonido. Esta pelea, que empieza con la frase de Thor (Chris Hemsworth) "es un amigo del trabajo", fue un momento destacado.

"¿Este es tu rey?"

'Pantera Negra' 2018

Pantera Negra, de Ryan Coogler, logró dos hitos: fue un éxito mundial con un elenco casi enteramente negro, y obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película. Gran parte de la sofisticación lista para los premios de la película pasaba por su villano, Killmonger (Michael B. Jordan), uno de los personajes más complejos jamás producidos por el universo: reclama con cierta legitimidad el trono de Wakanda, y hay amplias razones para simpatizar con sus sueños de venganza en nombre de su pueblo oprimido. "Temáticamente, se trataba de explorar lo que significa ser afroamericano, sentirse separado de Africa", dice el productor Nate Moore. En esta escena de lucha, Killmonger vence a Pantera Negra (Chadwick Boseman) de una manera convincente que algunos productores se preguntaron si no estaban humillando a su héroe. "Hubo muchas conversaciones sobre eso", dice Moore. "Pero Ryan estuvo firme, y tenía razón. Había que sentir la amenaza de Killmonger."

La Capitana Marvel se levanta

'Capitana Marvel' 2019

Empezó con una frase de la escritora de cómics Kelly Sue DeConnick: "¿Alguna vez viste a una niña correr tan rápido que se cae?... En ese momento, todas las niñas vuelan". A partir de ahí, los guionistas y directores Anna Boden y Ryan Fleck construyeron una secuencia conmovedora en la que una Carol Danvers acorralada (Brie Larson) rememora todas las veces que se cayó la Tierra en su vida, y luego recuerda que cada vez se volvió a levantar. (Ay, a pesar de la ambientación noventosa de la película, no empieza a sonar "Tubthumping", de Chumbawamba). Con ese descubrimiento, y aceptando las emociones que le habían enseñado a reprimir, por primera vez adquiere todos sus poderes, y empieza a resplandecer de la cabeza a los pies. "No es cuestión de nunca caerse", dice Boden. "Estamos hechos para caernos, como seres humanos, y dejar eso atrás es lo que nos da fuerza. Ella encuentra la fuerza en sí misma, y aceptando todas las cualidades que le dijeron que la volvían inferior. Yo siento que eso es algo con lo que ciertamente las mujeres se pueden identificar. Yo, ciertamente, me identifico con ello."