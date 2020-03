Maratón cinéfila con 35 películas con más nominaciones al Oscar

La malvada, de George Cukor, con Bette Davis, ganó seis Oscar de los trece a los que estuvo nominada

Marcelo Stiletano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020 • 16:18

Debe haber pocas cosas como el Oscar para empezar a pensar en referencias y apoyos para organizar maratones de cine en tiempos de coronavirus . Los premios de la Academia de Hollywood , además de sus connotaciones artísticas, siempre funcionaron como proveedores de listas, menciones, estadísticas y datos útiles para su organización desde múltiples abordajes. Una fórmula para atravesar la historia del Oscar y recuperar buena parte de su acervo con la idea de disfrutarlo en clave de maratón y ponerlo al servicio de una cuarentena forzosa es fijar un valor a partir del cual es posible armar una secuencia posible de títulos para volver a ver o quizás descubrir y disfrutar por primera vez.

En las nueve décadas de historia del Oscar, sólo 35 largometrajes alcanzaron o superaron las 11 nominaciones . De todos ellos, apenas tres lograron llegar hasta las 14 nominaciones. Nadie hasta ahora pudo superar ese número, que nos sirve hoy como punto de partida y común denominador para organizar nuestra maratón y pasar el tiempo de cuarentena con el mejor cine posible. Por suerte, la inmensa mayoría de esos 35 títulos elegidos están al alcance del público argentino online . Existe, por ejemplo, la alternativa de alquilar cada película de manera individual (con cargos que pueden ir de los 30 a los 160 pesos, según la película y la plataforma) o bien acceder a ellas porque están incluidas en la suscripción de algún servicio de streaming . Y son unos cuantos los ejemplos que comparten ambas posibilidades.

Trailer La la land - Fuente: YouTube 02:12

Video

Con 14 nominaciones

Veamos lo que ocurre con los tres largometrajes que alcanzaron las 14 nominaciones. Titanic (1997), de James Cameron , convirtió esas 14 candidaturas en 11 premios, entre ellos el de mejor película. La epopeya cinematográfica inspirada en el hundimiento del navío indestructible, el más grande del mundo de su tiempo, ocurrido en 1912, está disponible solamente para alquiler en Flow, iTunes y Claro Video .

La malvada (All About Eve, 1950), de Joseph L. Mankiewicz , tal vez el retrato más perfecto que haya hecho el cine del mundo teatral y de sus bambalinas pródigas en romances, intrigas, envidias, ambiciones y traiciones, ganadora de seis Oscar (mejor película, entre ellas), forma parte del catálogo de la plataforma Qubit TV.

El título restante de los elegidos con 14 nominaciones es La La Land (2016) , de Damien Chazelle , que se llevó seis Oscar y se quedó con las ganas de ganar el de mejor película en aquél final bochornoso que terminó consagrando a Luz de luna con el galardón. El último de los grandes musicales de Hollywood está disponible para los suscriptores de Netflix y de Flow y también en alquiler a través de iTunes y Claro Video .

Trailer Lo que el viento se llevó - Fuente: YouTube 02:37

Video

Con 13 nominaciones

Detrás aparece un grupo de diez películas con 13 nominaciones cada una. De esa lista, las más ganadoras fueron Lo que el viento se llevó ( Gone with the Wind , 1939), de Victor Fleming , y De aquí a la eternidad ( From Here to Eternity , 1953), de Fred Zinnemann . Ambas se llevaron en sus respectivas temporadas el Oscar a la mejor película.

Con casi cuatro horas de duración y una historia que trascendió a la pantalla y a su propio tiempo, Lo que el viento se llevó sólo está disponible en la Argentina para alquilar a través de Claro Video y de YouTube. En cuanto a De aquí a la eternidad , la crónica de las vísperas del ataque japonés a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial encarnada en un elenco inigualable ( Burt Lancaster , Deborah Kerr , Montgomery Clift , Frank Sinatra , Donna Reed , Ernest Borgnine ) puede verse en Fox Play y en Flow (solo alquiler).

De las otras producciones con 13 nominaciones al Oscar, Shakespeare apasionado ( Shakespeare In Love , 1998), de John Madden , ganadora inesperada como mejor película ese año a partir de su trama (la vida juvenil del Bardo y la inspiración que encuentra en una aristócrata para escribir algunas de sus grandes obras), puede volver a verse en Netflix . Tuvo en total ocho premios.

Forrest Gump (1994) , de Robert Zemeckis , ganó ese año como mejor película y sumó en total seis premios. Esta película que recorre buena parte de la historia de los Estados Unidos en el siglo XX a través de la mirada de un hombre muy especial, está disponible en Amazon Prime Video y en alquiler por iTunes y Claro Video . Chicago (2002) , de Rob Marshall , también se llevó el Oscar al mejor film y seis premios en total. La adaptación al cine del clásico musical de Bob Fosse, que sigue siendo un éxito en las plazas teatrales más importantes del mundo, puede verse en Amazon Prime Video .

Dos películas lograron 13 nominaciones y 5 premios en total, aunque ninguna pudo llevarse el Oscar a la mejor película. Mary Poppins (1964), de Robert Stevenson , con todas sus aventuras familiares y el colorido de sus grandes cuadros musicales, puede verse en la Argentina vía Netflix . Y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ( Who Is Afraid of Virginia Woolf , 1966), de Mike Nichols , basada en la obra teatral de Edward Albee y con el duelo actoral entre Elizabeth Taylor y Richard Burton , solo está disponible en nuestro país para el alquiler por iTunes.

El señor de los anillos: La comunidad del anillo ( The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring , 2001), de Peter Jackson , ganó cuatro de sus 13 nominaciones al Oscar, todas ellas en rubros técnico-artísticos. Este primer tramo de la trilogía inspirada en el clásico de J. R. R. Tolkien , aparece hoy en Netflix , en Qubit TV , en Amazon Prime Video y, solo para alquiler, en Claro Video.

Trailer de "La forma del agua" 02:30

Video

La forma del agua ( The Shape of Water , 2017), de Guillermo del Toro , también ganó 13 nominaciones y 4 premios, pero entre ellos figuró el Oscar a la mejor película. Esta historia fantástica llena de sugerentes alegorías de los tiempos de la Guerra Fría puede verse a través de Fox Play, Flow y Movistar Play. Completa la lista de los títulos con 13 nominaciones (y en este caso tres premios, no incluido el de mejor película) El curioso caso de Benjamin Button ( The Curious Case of Benjamin Button , 2008), de David Fincher , disponible en la Argentina a través de HBO Go.

Reds, de y con Warren Beatty, sobre la historia de John Reed

Con 12 nominaciones

Entre las 16 películas que a lo largo de la historia del Oscar acumularon 12 nominaciones cada una, hay un puñado de ellas que ofrece pocas posibilidades de ser vistas en la Argentina a través del streaming. Esa lista está integrada por El paciente inglés ( The English Patient, 1996), de Anthony Minghella (9 Oscar, incluido mejor película, es la única disponible en Amazon Prime Video); Danza con lobos ( Dances With Wolves , 1990), de Kevin Costner (siete Oscar, incluido mejor película); Reds (1981), de Warren Beatty (tres Oscar), y Lincoln (2012), de Steven Spielberg (dos Oscar).

Hay tres más que no son accesibles en nuestro país vía streaming, pero pueden verse en óptimas condiciones a través de Internet. Becket (1964) , de Peter Glanville , inspirada en la obra teatral de Jean Anouilh , ganadora de un solo Oscar, tiene una excelente copia disponible en YouTube que respeta inclusive la pantalla ancha, pero está hablada en inglés y sin subtítulos. Bernadette (The Song of Bernadette , 1943), de Henry King, la adaptación al cine de la milagrosa aparición de la Virgen María a la joven pastora Bernadette Soubirons ocurrida en Lourdes (Francia) en 1858. Ganó cuatro Oscar, entre ellos el premio a mejor actriz para la entonces debutante Jennifer Jones . Hay copias en inglés y dobladas al castellano disponibles en YouTube. Y Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire , 1951), de Elia Kazan , ganadora de 4 Oscar, puede verse a través del sitio archive.org , pero solo en la versión original hablada en inglés, sin subtitulado.

De todas las películas con 12 nominaciones, la que más Oscar obtuvo (11, incluyendo el de mejor película) es Ben-Hur (1959), de William Wyler . Esta historia ambientada en tiempos antiguos, era infaltable en cada Semana Santa y reaparecía en constantes revisiones televisivas de aire y de cable. Ahora, para verla, no queda otra opción que alquilarla vía Google Play Movies. Lo mismo ocurre con Belinda (Johnny Belinda, 1948), de Jean Negulesco , con apenas un Oscar ganado (para su estrella femenina, Jane Wyman . Y a la lista se suma Rosa de abolengo (Mrs. Miniver, 1942) , también dirigida por Wyler, con seis premios obtenidos (entre ellos el Oscar a la mejor película). Para verla en la Argentina sólo es posible alquilarla por iTunes.

Otro éxito de su tiempo con 12 nominaciones y 5 premios, incluyendo el de mejor película, es Gladiador (Gladiator , 2000), de Ridley Scott. Un habitué permanente de la programación de los canales de cable, ahora puede rescatarse vía streaming a través de Amazon Prime Video y en Claro Video, en alquiler.

Completan la privilegiada lista de los títulos con 12 nominaciones al Oscar Nido de ratas (On the Waterfront, 1954 ), de Elia Kazan , con ocho premios, entre ellos el de mejor película. Puede verse en Qubit TV, y está disponible para alquilar en ITunes y Claro Video. También aparece en el catálogo de clásicos de Qubit TV Mi bella dama (My Fair Lady , 1964), de George Cukor , la ganadora ese año del Oscar a la mejor película y de otras ocho estatuillas.

La lista de Schindler (Schindler's List , 1993), de Steven Spielberg , que ganó ese año siete Oscar, incluyendo el de mejor película, está accesible hoy para ver en HBO Go, Flow, Movistar Play y Claro Video. Otra ganadora del premio a la mejor película sobre un total de cuatro premios es El discurso del rey (The King's Speech , 2010), de Tom Hooper , disponible por esas cuatro mismas vías. Finalmente, vencedora de tres premios en 2015, Revenant: El renacido , de Alejandro González Iñárritu , puede verse en Netflix, Flow, Movistar Play, Claro Video e iTunes.

Con 11 nominaciones

Completan este gran podio de las más nominadas al Oscar de la historia las seis películas que obtuvieron 11 candidaturas al premio. De todas ellas, la única que convirtió todas sus nominaciones en premios, incluyendo el de mejor película, fue El señor de los anillos: El retorno del rey (The Lord of the Rings: The Return of the King , 2003), de Peter Jackson , que puede verse tanto en Netflix como en Amazon Prime Video y Qubit TV.

También en Qubit está disponible Amor sin barreras (West Side Story , 1961), de Robert Wise , que sumó diez premios en total (incluyendo el Oscar de ese año al mejor film), que pronto tendrá una nueva versión de manos de Steven Spielberg .

Hay dos películas de esta lista que convirtieron sus once nominaciones en ocho premios y ganaron el Oscar a la mejor película. Gandhi (1982), de Richard Attenborough , y Amadeus (1984), de Milos Forman . Ambas solo pueden verse vía streaming en la Argentina por Claro Video.

Y por último, otras dos ganadoras del Oscar en su momento, Africa mía (Out of Africa, 1985), de Sydney Pollack , y El padrino II (The Godfather, part II , 1974), de Francis Ford Coppola , también tienen varias posiblidades de acceso en nuestro país. La primera está disponible en Claro Video, YouTube, Google Play Movies e iTunes, y la segunda, en Flow , Amazon Prime Vide o, Google Play Movies e iTunes.