Los dos cineastas más importantes de Irán reclamaron “el acceso a información vital” y el fin de la represión en su país

Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof, los dos realizadores iraníes más importantes (e influyentes) del mundo, hicieron un llamamiento conjunto a la comunidad internacional con vistas a encontrar en conjunto herramientas destinadas a facilitar “el acceso a información vital” frente a la ola de protestas que afectan a ese país desde hace varios días, con un número todavía indeterminado de muertos y detenidos como saldo.

La declaración, difundida por primera vez a través del medio digital de información de Hollywood Deadline, tiene como principal foco de preocupación el apagón de Internet y la imposibilidad de contacto entre los iraníes y el resto del mundo dispuestos por el régimen teocrático que gobierna el país desde 1979.

“La experiencia ha demostrado que el recurso a tales medidas tiene como objetivo ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, señalaron los cineastas, que sufrieron en carne propia el castigo de las autoridades por sus posturas disidentes.

Fue solo un accidente, la película de Jafar Panahi que ya es protagonista en la carrera por el Oscar

Panahi fue condenado “en ausencia y en rebeldía” a fines de 2025 por un tribunal iraní a un año de prisión y dos en libertad condicional por cargos de “propaganda contra el régimen”, además de la prohibición de salir del país por dos años. La medida se conoció con el director ya instalado en Estados Unidos, donde piensa permanecer hasta que concluya la temporada alta de premios con la entrega del Oscar el domingo 15 de marzo.

La más reciente película de Panahi, Fue solo un accidente, tiene grandes chances de obtener más de una nominación al Oscar. Aunque transcurre en Irán representa oficialmente a Francia en la carrera por el Oscar y fue elegida por la Academia de Hollywood entre las 15 preseleccionadas en la categoría internacional del Oscar. Seguramente conseguirá allí un lugar entre las cinco nominadas finales, pero también se habla de candidaturas en algunas de las categorías más importantes (mejor película y mejor director).

Mohammad Rasoulof en el Festival de Cannes 2024 Scott A Garfitt� - Invision�

Rasoulof, mientras tanto, logró una candidatura a mejor película internacional en los premios Oscar 2025, realizada en marzo último, con La semilla del fruto sagrado, que representó oficialmente a Alemania. Por ese film, que a juicio del régimen de los ayatollahs tenía “la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”, el cineasta fue condenado a ocho años de prisión, confiscación de bienes y latigazos. Tuvo que salir clandestinamente de Irán y refugiarse en otro país para evitar el cumplimiento de la sentencia.

“Estamos profundamente preocupados por las vidas de nuestros conciudadanos, nuestras familias, nuestros colegas y amigos que, en estas circunstancias, han quedado indefensos”, señala la declaración firmada por Panahi y Rasoulof, para quienes el gobierno de su país “ha recurrido una vez más a sus herramientas de represión más flagrantes” para responder a la presencia “de millones de iraníes en las calles protestando contra la República Islámica”.

Panahi dedicó el último tramo de 2025 y los primeros días de este año a recorrer distintas ciudades de los Estados Unidos promoviendo su película y conversando con la gente. El director viene sufriendo sanciones desde 2010, cuando su oposición al régimen iraní lo llevó por primera vez a la cárcel. Ese año fue condenado a seis años de cárcel y otros 20 años de prohibición para filmar, escribir guiones y hablar por los medios, además del retiro del pasaporte y el veto absoluto para salir del país. Desde ese momento hizo buena parte de su aplaudida obra filmando en la clandestinidad.

Panahi, con los tres premios Gotham ganados en diciembre pasado en Nueva York Evan Agostini - Invision

También confirmó que apenas concluya la temporada de premios volverá a Irán. Lo mismo hizo después de ganar la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, realizado en mayo de 2025. Dijo que esa decisión está tomada y no cambiará más allá del resultado de la apelación a la última condena en su contra, pendiente de definición por parte de un tribunal de alzada que todavía no se reunió en Teherán para analizar el pedido de los abogados del cineasta.

The man of the hour. IT WAS JUST AN ACCIDENT director Jafar Panahi at the AFI Luncheon. pic.twitter.com/wp9AThkrXY — NEON (@neonrated) January 10, 2026

“Como ya dije en mis entrevistas en Cannes –señaló Panahi hace pocas horas ante una consulta de Variety-, no importa lo que pase con esta película. Yo tengo que volver a Irán. Necesito estar en mi país, respirar y trabajar allí. Y si quieren seguir adelante con la pena de prisión en mi contra, pueden hacerlo. Nada me hará cambiar de opinión respecto de mi vuelta”.

Panahi y Rasoulof cerraron su declaración con estas palabras: “La historia atestigua que el silencio de hoy tendrá consecuencias lamentables en el futuro”. En sus declaraciones más recientes a la prensa de Hollywood, el director de Fue solo un accidente parece estar cada vez más convencido de que el régimen iraní terminará fuera del poder. “Nadie puede predecir cuánto tardará. Podría ser un año, un mes, una semana. Pero al final caerán”, declaró.