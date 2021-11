Matrix Resurrecciones: todo lo que hay que saber del regreso de Neo, el personaje que le cambió la vida a Keanu Reeves

Desde hace varios meses que se habla de la vuelta de Neo [Keanu Reeves] y de esa historia que hacía pensar en la posibilidad de que el mundo fuera una ficción guionada por computadoras. Después de aquel encuentro con el Arquitecto y del final de la trilogía, vuelve Matrix y la expectativa sobre la trama de esta entrega tiene ansiosos a los fanáticos. Meses atrás, Warner mostró un adelanto de Matrix Resurrecciones, que se estrenará el 22 de diciembre, que dejó claro que la acción, explosiones, persecuciones y peleas volverán a ser parte de la franquicia. Ahora, quien habló es uno de los guionistas.

“No puedo decirles de qué se trata esta película, pero podría explicar de qué no trata. Ciertamente no es una secuela más, sino algo autónomo que contiene las tres Matrix que la precedieron de una manera realmente ingeniosa. Es una creación muy hermosa y extraña. También logró un par de cosas que no vemos en las películas de acción, lo que significa que subvierte las reglas de los éxitos de taquilla”, dijo David Mitchell, autor de Cloud Atlas y quien trabaja codo a codo con Lana Wachowski desde 2012, en diálogo con To Vima. Algo que dejó un tanto extrañados a los seguidores de la saga que imaginaban que el film retomaría los sucesos ocurridos en Matrix Revoluciones (2003). “Vi la película en Berlín en septiembre. Es muy buena”, sumó el escritor.

Trailer oficial de Matrix Resurrecciones

El trailer

Warner Bros. sigue manteniendo en secreto todos los detalles de la trama. Solo ha dejado entrever lo que arroja el trailer. Éste muestra a Reeves (Neo) en un San Francisco moderno. No tiene recuerdos de los eventos sucedidos en la trilogía original: ni siquiera reconoce a su gran amor, Trinity (Carrie-Anne Moss), cuando se encuentran en un café. De vuelta aparecen el conejo blanco y varias referencias al mundo de Alicia en el país de las maravillas. Yahya Abdul-Mateen II es el encargado de “despertar” a Neo, otra vez, con la pastilla roja. ¿Será el nuevo Morfeo? Ese personaje que en la trilogía original era encarnado por Laurence Fishburne.

“Creo que lo que proporcionó el guion fue una nueva narrativa y algunas nuevas oportunidades que dieron espacio dentro del universo de Matrix para un nuevo Morfeo”, dijo Abdul-Mateen II a Entertainment Weekly sobre su personaje. Y sumó: “Interpreto a un personaje que definitivamente conoce la historia de Matrix [y] la historia de Morfeo. Este personaje está en un viaje de autodescubrimiento. Hay muchas cosas en nuestra historia que tratan sobre el crecimiento, la definición de su propio camino. Morfeo no está exento de eso”.

Además, Neo visita a un psiquiatra (Neil Patrick Harris), como Thomas, y le cuenta sus problemas: tiene sueños que no son del todo sueños. “¿Enloquecí?”, quiere saber él. Consume pastillas azules en su casa y luego observa en un ascensor a un grupo de personas mirando las pantallas de sus celulares. Es entonces cuando comienza a sonar la canción “White Rabbit”, de Jefferson Airplane, en referencia al conejo blanco con el que comienza la historia original de Matrix. Luego, cuando ve caer unas pastillas azules por la bacha de la cocina, el protagonista tiene una visión suya frente a un espejo convirtiéndose en un anciano, al mismo tiempo que una mujer lo invita a seguirla si quiere conocer la verdad de su realidad.

Captura de pantalla del film Matrix 4 Gentileza Warner

Lo que se sabe

Lo que sí se sabe es que el film está ambientado veinte años después de la última película. También que Neo usa el nombre de Thomas Anderson y que no es tan fácil reconocer el mundo real del ficticio a través de los colores como impuso el primero de los films, Matrix, en 1999. El trailer, a simple vista, parece repetir varias de las escenas que pudieron verse en la película que dio inicio a la trilogía: el conejo blanco, las pastillas rojas y azules... Sin embargo, Neo no es aquel joven inocente que tiene que aprenderlo todo. Basta ver la toma de la pelea con Abdul-Mateen II para comprobar que no perdió su habilidad en las artes marciales. Si bien se dijo que el Agente Smith será parte de la trama, no hay rastro de la participación de Hugo Weaving.

Sin dudas, los casi 20 años que pasaron entre la última entrega y la actual se verán reflejados en la pantalla a nivel efectos especiales y cambios. Habrá que ver quién conoce y quién desconoce la verdadera realidad.

En una de las últimas entrevistas que dio Keanu Reeves a revista Esquire habló de lo importante que fue este personaje en su carrera. “Este papel cambió mi vida. Fue una experiencia creativa maravillosa, así que interpretar a Neo en la trilogía y ahora en la cuarta película ha tenido un gran impacto en mi vida personal y creativamente”, dijo. También aprovechó para agradecerle a Will Smith haber rechazado el papel. “Muchísimas gracias”, dijo.

Al respecto, Smith explicaba años atrás: “A veces decís que no cuando deberías haber dicho que sí”. Y agregaba: “La habría arruinado [la saga]”. Aunque admitió que la verdadera razón de no haber aceptado fue que no le convenció el papel en ese momento.

La cuarta entrega de la saga, que tiene como fecha de estreno el 22 de diciembre, contará con las incorporaciones de Jonathan Groff, Priyanka Chopra y Jessica Henwick. En un nuevo avance que se viralizó en redes, puede verse a Priyanka con anteojos, como se la vio en el trailer, manteniendo una conversación con alguien que está frente a ella; le guiña un ojo y hace el gesto de señalar con el dedo.

