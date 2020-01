Melanie Griffith y unas felicitaciones muy especiales para Antonio Banderas

Melanie Griffit felicitó efusivamente a su exmarido, Antonio Banderas, quien ayer recibió una nominación al Oscar

14 de enero de 2020

Antonio Banderas recibió muchas felicitaciones en las últimas horas tras su nominación a los Oscar por el trabajo realizado en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, pero sin duda una de las más efusivas fue la de su exesposa, la también actriz Melanie Griffith. "Enhorabuena, Antonio. Estoy muy orgullosa de ti y muy feliz", escribía en inglés Melanie junto a una foto antigua de ambos en la alfombra roja de estos premios. A lo que añadió dos palabras en español. "Bravo guapo".

Banderas y Griffith son un ejemplo de cómo un matrimonio roto puede convertirse en una pareja con unas relaciones cordiales. La actriz y su hija Dakota Johnson están apoyando la película desde el principio de la gira de promoción en Estados Unidos de Banderas y Pedro Almodóvar.

"Gracias Antonio y Sony Pictures por pedirnos a Dakota y a mí que presentáramos esta proyección", dijo Melanie leyendo un papel con Dakota, algo más tímida, a su lado, dijo la exesposa de Banderas en la presentación de la película en Los Ángeles. Luego le tocó el turno a Dakota. "Yo no he escrito ningún discurso", explicó. "Así que papi, quizás deberías venir tú ahora a hablar de tu película", pidió a Banderas que al subir al escenario abrazó y besó a ambas.

La pareja, tras un cierto alejamiento, ha retomado el contacto con cariño. Banderas ha dicho que la familia que formó con Griffith siempre será la suya. La actriz, de 61 años, contó a la revista Porter los motivos de la ruptura con Banderas: "Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó es porque personalmente me quedé atrapada. No dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer lo que quiera". También habló de que se sentía "atascada" en su matrimonio con Antonio Banderas. La actriz, que antes estuvo casada con Don Johnson y también con Steven Bauer, se separó de Banderas en 2014. Griffith ha desvelado que sus fracasos matrimoniales la han dejado muy reticente a los hombres.

"Soy tímida con los hombres ahora, muy reticente. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevamos divorciados", señaló la actriz. Sin embargo, eso no impidió que su mejor amiga, Kris Jenner, trate de presentarle gente, aunque en vano. Banderas mantiene una relación con Nicole Kimpel.

La pareja de actores se conoció rodando Two Much, estuvieron juntos 18 años y tuvieron una hija, Stella del Carmen. Banderas realizó unas declaraciones a Vanity Fair sobre su exesposa: "La efervescencia de Melanie era intoxicante. Me atraía muchísimo todo ese mundo. Melanie es una especie de champán de burbujas, una estrella que sabe comportarse. Ella era muy divertida en un momento determinado en que jugamos y lo pasamos muy bien".