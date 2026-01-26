Tippi Hedren celebró sus 96 años en familia: las imágenes

Hace tiempo que no se la ve será por eso que causan tanta sorpresa y repercusión estas imágenes. Este fin de semana, la legendaria actriz Tippi Hedren fue vista en las calles de Los Ángeles mientras llegaba a la casa de su hija, Melanie Griffith. Allí, la esperaba un íntimo festejo por su cumpleaños número 96, que fue el pasado 19 de enero.

La estrella de Los pájaros fue fotografiada afuera de la casa de Griffith, caminando con la ayuda de otros invitados. Vestida con un pantalón negro, una blusa violeta y un blazer bordado con flores, Hedren llegó alrededor de las cuatro de la tarde y fue recibida por su propia hija, quien con algunos regalos en su mano la seguía de cerca mientras dos allegados la ayudaban a subir la gran escalera de su hogar.

La actriz y exmodelo llegando a la reunión familiar en la casa de su hija, Melanie Griffith, en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Si bien no se conocieron detalles del festejo puertas adentro, la reunión terminó en horas de la noche donde la cumpleañera fue capturada nuevamente al abandonar el domicilio. Nuevamente acompañada por su entorno más íntimo, la actriz se mostró con un cambio de look: en vez de su saco negro, Tippi lució un sweater estampado para cuidarse del frío.

Hedren retirándose del festejo por la noche y con cambio de vestuario Backgrid/The Grosby Group

Esta salida familiar sucedió después de mucho tiempo de estar alejada de los flashes. En 2024, el periódico Daily Mail había informado que la actriz de Marnie padecía demencia; diagnóstico que explicaba su ausencia en entrevistas, eventos y premiaciones. De hecho, el medio estadounidense se enteró de esta enfermedad cuando le solicitó una entrevista y su equipo la rechazó explicando que la estrella “no podía recordar en absoluto su carrera”.

A diferencia de este año, Melanie Griffith sí compartió detalles del festejo de cumpleaños de su madre en 2025. A través de una publicación de Instagram, la actriz reveló que su madre se encontraba “saludable”. “¡Mi hermosa mamá cumplió 95 años ayer! “Está feliz, sana y llena de energía”, escribió junto a un video de Hedren soplando las velitas y saludando a la cámara.

Hedren, quien también fue modelo, fue descubierta por Alfred Hitchcock tras aparecer en un comercial de televisión. La actriz obtuvo un gran reconocimiento por su papel en Los pájaros, con el que ganó un Globo de Oro a la Nueva Estrella del Año. Un año después, reafirmó los elogios con Marnie.

Tippi Hedren y Rod Taylor en una escena de Los pájaros Donaldson Collection - Moviepix

En sus memorias de 2016, Tippi acusó a su descubridor de acoso. La actriz contó que Hitchcock hacía que su chófer pasara a toda velocidad por delante de su casa, que le hacía estudiar la letra con él y que le pedía que lo “tocara”. También recordó cuando una vez se le tiró encima e intentó besarla en su limusina. Cuando quiso denunciarlo, él le hizo la vida imposible y consiguió que nadie más en Hollywood quisiera contratarla.

Alfred Hitchcock y su musa, Tippi Hedren en plena promoción del film Los pájaros Archivo

“Ella se convirtió en un ejemplo de lo que nunca debo permitir que suceda en mi vida. Con suerte, le he transmitido eso a Dakota: ser fuerte en tu trabajo y creer en ti mismo”, dijo años después Melanie Griffith sobre ese terrible momento de su progenitora.

En 2021, su nieta confirmó los dichos de su abuela y acusó al director de haberle arruinado su carrera. “Siempre ha sido muy honesta y firme en su defensa. Eso es lo que hizo. Hitchcock arruinó su carrera porque ella no quería acostarse con él, y él la aterrorizaba”, dijo Dakota Johnson en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

Dakota Johnson habló del acoso que su abuela recibió por parte de Alfred Hitchcock Steve Granitz - WireImage

Lo primero es la familia

La relación entre Tippi y Melanie es muy estrecha. Hasta hace un tiempo, era habitual verlas compartiendo almuerzos, noches de teatro y paseos por Beverly Hills. La exmusa de Hitchcock también adora pasar tiempo con sus tres nietos: Alexander Bauer, Dakota Johnson y Stella Banderas, quienes cariñosamente la llaman “MorMor”.

Tiempo atrás, Tippi junto a su hija Melanie y sus nietas Dakota Johnson y Stella Banderas, con quienes es muy unida Getty Images

A pesar de su edad, Hedren sigue viviendo en su rancho llamado Shambala, a 65 km de Los Ángeles. Allí, en los años 80 creó la Fundación Roar cuyo objetivo es “educar al público sobre los peligros de la propiedad privada de animales exóticos”. En el santuario llegó a tener 132 leones, 26 tigres, 10 pumas, 9 panteras negras, 4 leopardos, 2 jaguares, 2 elefantes, 1 guepardo y una gran variedad de especies de aves. Su hogar está decorado con tapices de animal print y muebles antiguos.