Michael Douglas le abrió una gran puerta a su retiro de la actuación; “No tengo la intención de volver”

“Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quiero ser una de esas personas que terminan desplomadas en un set. Por eso no tengo la intención de volver. Digo que todavía no me retiré porque si surgiera algo muy especial volvería, pero si no, no”. Michael Douglas abrió una puerta bastante visible a su despedida como actor profesional en el Festival de Karlovy Vary (República Checa), uno de los más importantes del calendario europeo.

El actor, cuyo último papel reconocido fue la personificación de Benjamin Franklin en una serie disponible en Apple TV+, dijo que todavía tiene en manos un proyecto independiente del que está “tratando de sacar un buen guion”, pero dijo que su prioridad pasa hoy por la vida personal. “Llevado por el espíritu de mantener un buen matrimonio, en este momento estoy feliz interpretando todos los días a la esposa de mi esposa [sic]”, dijo risueñamente sobre Catherine Zeta-Jones.

La llegada este sábado de Douglas a uno de los festivales de cine más importantes de Europa MICHAL CIZEK - AFP

Douglas, de 80 años, fue invitado a la muestra para presentar una flamante copia restaurada de Atrapado sin salida para conmemorar los 50 años de su estreno y evocar la figura de su director, Milos Forman, nacido en 1932 en el territorio de la antigua Checoslovaquia. Protagonizada por Jack Nicholson, obtuvo al año siguiente el Oscar a la mejor película, premio que también ganó Douglas como productor.

La situación en EE.UU.

Al hablar antes de la proyección especial, Douglas se sumó al debate sobre la situación política en Estados Unidos y expresó sus temores de que la administración encabezada por Donald Trump esté “coqueteando con la autocracia”. Y advirtió: “La política ahora parece tener fines de lucro. El dinero ha entrado en la democracia como fuente de ganancias y la gente se dedica a la política con la idea de ganar dinero. Nosotros manteníamos en Estados Unidos un idealismo que ahora no existe”.

Michael Douglas firma autógrafos este sábado en el Festival de Karlovy Vary (República Checa) MICHAL CIZEK - AFP

También dijo que la democracia es valiosa y vulnerable al mismo tiempo y por lo tanto debe protegerse a toda costa. “Yo mismo estoy preocupado, estoy nervioso, y creo que es responsabilidad de todos cuidar de nosotros mismos”, dijo antes de recibir en el escenario sin aviso previo un reconocimiento a la trayectoria.

El premio es una nueva versión más liviana y compacta del Globo de Cristal, la distinción más importante que otorga la muestra. Douglas había recibido la estatuilla anterior, que dejó de entregarse en 2000 y se había hecho famosa en el mundo de los festivales de cine porque era muy difícil de sostener, según dijeron los organizadores. El actor recibió este reconocimiento con su propia imagen de fondo en el escenario sosteniendo la antigua distinción cuando la obtuvo en 1998.

Acompañó a Douglas en la presentación Paul Zaentz, sobrino de Saul Saentz, otro de los productores de Atrapado sin salida. Anunció que en este momento se está trabajando en una adaptación en formato de serie de la misma novela de Ken Kesey que inspiró la película. Esta versión ampliada se va a contar, según adelantó Zaentz, desde la perspectiva del jefe Bromden, personaje que la película de Forman interpreta el actor Will Sampson, y aclaró que no será una remake del largometraje.

Zaentz también tiene entre sus proyectos la adaptación televisiva de otra producción de su tío ganadora del Oscar, El paciente inglés (1996), protagonizada por Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas y Juliette Binoche. “Tenemos un hermoso guion, pero es demasiado caro para las plataformas de streaming. Se basa en lo que decía el libro de Michael Ondatjee y no estaba en la película. Lo estamos reescribiendo ahora”, anticipó el productor.

Más tono político

Antes, con otro discurso de fuerte tono político, el actor Peter Sasgaard recibió la distinción presidencial de Karlovy Vary en la jornada inaugural de la muestra. “Mientras mi país se retrae de sus responsabilidades globales e intenta actuar por su cuenta, al mismo tiempo se está dividiendo entre facciones internas: políticas, de género, raza, sexualidad. Pero cuando hay un enemigo común no se puede actuar solo. Los enemigos son las fuerzas que nos dividen, que nos individualizan. Todos sabemos quiénes son”, señaló el protagonista de Septiembre 5.

Peter Sarsgaard junto a sus fans en la alfombra roja de la apertura del festival de Karlovy Vary MICHAL CIZEK - AFP

“No sé si se nota por quién voté en las últimas elecciones. O sea, probablemente se note que no voté por Trump, ¿verdad? Pero tampoco diría que Joe Biden era mi favorito. En realidad la política no me interesa tanto. Me considero una persona humanitaria”, dijo en medio de un recuerdo especial al estadista y dramaturgo checo Vaclav Havel, de quien citó una frase: “La mitad de una habitación no puede permanecer siempre caliente mientras la otra mitad está fría”.