“¡Saludos desde la Antártida!”. Las vacaciones de Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones y sus hijos en el Sur

Dylan y Carys Douglas, los hijos de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, son fanáticos del Sur, y para comenzar el año decidieron compartir con sus padres unas vacaciones familiares en uno de sus lugares favoritos en el mundo.

“¡Saludos desde la Antártida!”, escribió el protagonista de Bajos instintos en su cuenta de Instagram el domingo 18 de enero junto con una postal familiar en Chile. Unos días antes habían pasado por Argentina. En la foto se los ve a los cuatro con ropa especial para la nieve, salvavidas, lentes oscuros y gorros posando a bordo de un barco en la Antártida con las montañas nevadas de fondo. La publicación alcanzó casi 18 mil likes y más de 500 fans dejaron sus comentarios.

Una de las fotos que eligió compartir Carys Douglas de sus vacaciones

El célebre actor no fue el único que compartió instantáneas del viaje. Los seguidores de Instagram de Dylan también tuvieron la posibilidad de espiar los días en el Sur de los Douglas. El joven de 25 años combinó en un carrusel varios retratos de él con fotos de pingüinos. “Persiguiendo chicas”, escribió junto a un emoji del típico animal de la zona. Además, le dio el crédito de las postales a su mamá.

Por último, Carys también dejó registro de sus días en el Sur en su cuenta personal de Instagram. La joven de 22 años hizo dos posteos: el primero el 12 de enero, donde mostró fotos andando a caballo, posando frente a un lago y disfrutando del bosque. Siete días después, volvió a posar. desde un balcón, con el imponente lago de fondo y subió una imagen de una noche en un boliche.

Dylan, bajo la mirada de su mamá, la actriz Catherine Zeta-Jones Instagram

Amor por la Patagonia

Hace exactamente un año, Carys y Douglas visitaron la Patagonia, pasaron unos días entre la nieve, las montañas y los lagos, hicieron trekking, rapel y brindaron, en medio de las bajas temperaturas, por su gran aventura.

“El fondo del planeta, la cima del mundo”, escribió el joven de 24 años en una publicación que hizo en Instagram. Su álbum de fotos incluyó varias postales de los paisajes de la Patagonia y del itinerario de viaje: trekking, rapel y paseo por El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo, su compañera de viaje, su hermana, también mostró algunas de las imágenes que se tomaron. Así como dejó entrever cuáles fueron sus escenarios naturales favoritos, compartió el momento en el que brindaron en la nieve, en medio de las bajas temperaturas, pero con una felicidad desbordante.

Las postales del viaje de los hijos de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones (Foto: Instagram @dylan__douglas)

“100 millas en la Patagonia”, fueron las palabras que compartió Carys con sus seguidores de Instagram. Según su comentario, habrían recorrido unos 160 kilómetros aproximadamente durante su paso por el sur argentino. “¡Sos la mejor! Espero que te haya gustado mucho visitar mi país”; “Increíble”; “¡El lugar más lindo del mundo!”; “Hermosas fotos”; “El Chaltén, el mejor lugar de la tierra” y “Simplemente impresionante”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el posteo.

Los dos hijos en común del protagonista de Atracción fatal y de la actriz de Chicago heredaron de sus padres la pasión por viajar y recorrer el mundo. En esa oportunidad decidieron embarcarse en su propia aventura y finalizar el 2024 de una manera diferente: inmersos en las montañas, la nieve y los paisajes de ensueños que ofrece la Patagonia.

Dylan, el hijo de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, visitó la Patagonia (Foto: Instagram @dylan__douglas)

En junio del año pasado, Carys Douglas finalizó sus estudios de Cine y Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Brown, una de las Ivy League, ubicada en Providence, Rhode Island, la misma institución en la que en 2022 se graduó en Ciencias Políticas su hermano Dylan. La joven lleva tiempo formándose en el mundo audiovisual, tanto delante como detrás de cámara: actuó en los cortometrajes Shell y F*ck The Guy y fue segunda asistente de dirección en la serie August y en The Holy Devil.

También en 2025, Dylan Douglas decidió dar un giro de 180 grados a su vida, dejó de lado la política y tomó la posta del legado familiar: debutó como actor en el thriller psicológico I Will Come to You, el film dirigido por Jacob Arden que se estrenará este año. “Me atrajo este papel por su complejidad y profundidad”, explicó el joven a Variety. “Tengo muchas ganas de dar vida a este personaje y formar parte de un proyecto que trasciende los límites”, sumó.