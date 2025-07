Miles de millones y algún dolor de cabeza: Scarlett Johansson y su camino hacia el reinado de la taquilla en Hollywood

El cetro de la taquilla de cine global cambió de manos. Las cifras de venta de entradas en todo el mundo durante el fin de semana acaba de coronar a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera de Hollywood. El puesto que antes ocuparon sus compañeros del universo cinematográfico de Marvel Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr. ahora le pertenece a la actriz gracias a su participación en Jurassic World: Renace, la película estrenada la semana pasada.

En sus seis primeros días en las salas, el nuevo capítulo del film de aventuras ya recaudó 318 millones de dólares en la taquilla global. En la Argentina fue la película más vista del fin de semana, con poco más de 335 mil espectadores en 497 salas y se quedó con el 50 por ciento del público total del fin de semana, 673.000 espectadores, según los datos aportados por Ultracine.

El éxito de la tercera parte de la trilogía Jurassic World y la séptima entrega en total de la saga de dinosaurios que comenzó en 1993 con la película dirigida por Steven Spielberg, contribuyó a que Johansson alcanzara los 14.8 mil millones de recaudación por el acumulado de taquilla de toda su carrera. Según los datos de la consultora The Numbers, el récord corresponde a la suma de las ganancias de todas las películas en las que la actriz fue protagonista o tuvo un rol central, aunque se tratara de un elenco coral. Así, casi 9 mil millones del total corresponden a la taquilla de las cuatro entregas de Avengers y de Capitán América: guerra civil, en las que Johansson interpretó a Natasha Romanov, más conocida como Viuda negra.

Johansson en una escena de Jurassic Park: renace Jasin Boland - Universal Pictures and Amblin En

Para alcanzar el primer puesto también se calcularon los buenos resultados de las dos entregas del film animado Sing ¡Ven y canta!, donde Johansson le prestó su voz a Ash, un puercoespín con alma rockera y su primera aparición en una película de Marvel, Iron Man 2. Curiosamente, el vínculo de la actriz con el estudio especializado en superhéroes que ahora la impulsó hasta el primer puesto no siempre fue tan fructífero o feliz para ella.

En 2021, en medio de la pandemia y tras la decisión de Disney, propietaria de Marvel, de lanzar de manera simultánea en salas y en Disney+ la película dedicada a Viuda negra, Johansson inició una demanda por 100 millones de dólares contra el estudio por infringir el contrato que tenían firmado con ella en relación a las potenciales ganancias que le correspondían por la venta de entradas. La disputa se transformó en un pequeño escándalo cuando las autoridades del estudio calificaron a la actriz de insensible y codiciosa por reclamar algo más que los 20 millones de dólares que le habían pagado por protagonizar la película.

Johansson como Viuda negra, el personaje que le trajo muchos millones y un conflicto judicial

Johansson, a través de sus abogados, explicó que la idea de la codicia se aplicaba más a Disney que en su afán por promocionar y volver rentable a su plataforma de streaming había decidido unilateralmente el estreno en simultáneo, y que esa estrategia además les había evitado pagar el bono por alcanzar ciertas cifras de taquilla que por contrato estaban obligados a abonarle a la actriz. Finalmente, la disputa se resolvió fuera de los tribunales por un monto que no fue revelado por ninguna de las partes.

Johansson este año en el festival de cine de Cannes Scott A Garfitt - Invision

Cuatro años después de aquella polémica, Johansson volvió a demostrar que su presencia en un film contribuye a sus ganancias y logra romper récords. En la lista de las estrellas protagonistas de Hollywood con mejores resultados de taquilla en lo que va del año en segundo lugar figura Zoe Saldaña, seguida en el tercer puesto por Downey Jr., que ya había ocupado antes el primer puesto con un total de 14.2 mil millones de dólares recaudados en todas sus películas como protagonista.

De esa cifra total, casi 12 mil millones corresponden a sus nueve films de Marvel. Según la definición de la consultora, el récord no incluye la taquilla de Oppenheimer, el film de Christopher Nolan por el que el intérprete ganó el Oscar a mejor actor de reparto justamente porque Downey Jr. no figura como uno de los protagonistas de la película. Una distinción que quizás vuelva a corresponderle a su papel como el doctor Doom en Avengers: Doomsday que se estrenará en diciembre de 2026. Lo más seguro es que gracias a esa película y a su ya anunciada secuela Avengers: Secret Wars, que llegará a las salas en 2027, Downey recupere el trono del rey de la taquilla global. Siempre y cuando Johansson no decida que es tiempo de que su Viuda negra vuelva al universo Marvel, un retorno que la actriz hace años se ocupa de negar.