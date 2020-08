Murió Ben Cross, el actor de Carrozas de fuego

Ben Cross Crédito: Jon Furniss/Invision/AP

Ben Cross, el actor británico conocido por su papel en la película Carrozas de fuego, murió hoy a los 72 años en Viena, según confirmó su familia que no reveló las causas del fallecimiento.

Nacido en Londres en 1947, antes de ser reconocido mundialmente por su papel del corredor olímpico en el film ganador del Oscar estrenado en 1981, Cross tuvo que dejar los estudios debido a los problemas económicos de su familia y se dedicó a trabajar como limpiavidrios, mozo y carpintero en lugar de poder seguir su vocación como actor. Finalmente, a los 22 años, consiguió ingresar en la prestigiosa Real Academia de arte dramático, en Londres. Luego de destacarse en los escenarios, Cross debutó en cine en el film bélico Un puente demasiado lejos (1977), que dirigió Richard Attenborough.

Ben Cross en Carrozas de fuego

Sin embargo, fue gracias al teatro que consiguió el reconocimiento mundial que le daría su papel protagónico en Carrozas de fuego. Es que en 1978 Cross fue el abogado Billy Flynn en la puesta del musical Chicago, en el West End. Fue esa interpretación la que ayudó a que lo consideraran para encarnar al corredor de origen judío Harold Abrahams en el film ganador de cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película.

Luego del éxito de Carrozas de fuego, Cross continúo trabajando en teatro y televisión dónde protagonizó la miniserie The Citadel, de la BBC y encabezó la remake de Dark Shadows (o Sombras tenebrosas), el clásico de terror de la pantalla chica que luego Tim Burton llevó al cine.

En cine participó en Lancelot, el primer caballero, junto a Richard Gere, Sean Connery y en la Star Trek de 2009 que dirigió J.J. Abrams interpretó a Sarek, el instructor y mentor del joven Spock. Más recientemente, Cross trabajó en la serie Pandora y hace diez días había completado su aparición en el film de terror The Devil's Light, que se estrenaría a principios del año próximo. Antes se lo podrá ver en la película de Netflix Last Letter from Your Lover-basada en la novela de Jojo Moyes-, que protagonizan Shailene Woodley, Felicity Jones, Joe Alwyn y Callum Turner.