Nico Furtado, entre el desafío de interpretar a un “vago hedonista” detenido en el tiempo y su conflicto con las contraseñas

Nico Furtado comenzó el rodaje de Escondida en mi cabeza, su nueva película. A las órdenes de Lucas Vivo García Lagos (director de Franklin, historia de un billete y productor de Porno y helado), el actor uruguayo se mostró muy entusiasmado de volver a la comedia, rodeado de un elenco heterogéneo que incluye a Agustina “Papry” Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López, Maxi de la Cruz y Joaquin Levinton.

“Lo que me llevó a sumarme al proyecto fue el guion, que es lo que suele ocurrirme. En este caso, es una comedia que me resultó muy divertida mientras la leía y después, en las charlas con el director, en las idas y vueltas que tuvimos previas al rodaje, terminamos de encontrar el tono y el humor que queríamos transitar”, le contó el actor uruguayo a LA NACION.

Furtado y Agustina Suásquita, en una escena de la película Agustin Milan - Sony Pictures

Y agregó: “Por supuesto que el resto del elenco, también. Todos mis compañeros y compañeras están espectacularmente elegidos y elegidas cada cual para su rol. Todos juntos conformamos un elenco bastante inesperado que funciona muy bien; se armó realmente un lindo equipo”.

“Mi personaje se llama Enri y la película transcurre en dos líneas de tiempo, el pasado y el presente. En el pasado, Erni tiene unos 25 años, pero es un eterno adolescente. No quiere trabajar, es un vago, le gusta fumar porro todo el día con sus amigos, divertirse, no estresarse... Así y todo, tiene un pequeño trabajo en un parque de diversiones, en el cual se manda bastantes cagadas y eso le genera ciertos problemas”, resume Furtado.

Según la sinopsis oficial, esos problemas no son menores: en un mismo día, su jefe Tony (Maxi de la Cruz) lo despide y Coni (Papry Suásquita), la chica que le gusta, decide tomar distancia. Hundido en la decepción, Erni termina en un bar donde conoce a “Young Geezer” (Louta), un excéntrico joven británico quien, tras tomarse unas copas juntos, lo convence de invertir su indemnización por despido en Bitcoins. La noche se vuelve desenfrenada e imprudente, y da un giro cuando Erni protagoniza un accidente que lo deja en coma.

Mike Chouhy también forma parte del elenco del film que transcurre en dos tiempos Agustin Milan - Sony Pictures

“Después de pasar 14 años en coma, en el presente, Erni con casi 40 años, es exactamente igual porque, naturalmente, como estuvo en coma no maduró. Pero con la edad que tiene ahora, se ve obligado a tomar ciertas responsabilidades y, sobre todo, a reconectar con ese pasado justamente para recordar la clave de la billetera virtual que se armó el día del accidente”, continuó resumiendo Furtado. “El arco del personaje es interesante, porque si bien tiene que volver al pasado y reencontrarse con sus viejos vínculos, también tiene que sanar esos vínculos y amigarse, de alguna manera, con ciertos personajes y ciertas situaciones para intentar dar con esa contraseña. Más allá de eso, Enri va a entendiendo un poco más lo que es ser un adulto y cómo funciona eso de ser responsable, pero lo va descubriendo. Esa es su vida hasta el momento del accidente”.

Joaquín Levinton hace una participación especial en la película

Lo que cambió durante ese tiempo fue la situación económica de su familia. Su madre (Alejandra Flechner) está llena de deudas y aquel dinero que él invirtió se incrementó de manera millonaria. Por eso, recordar aquella contraseña se convierte en algo primordial.

A pesar de su edad y de tener una presencia constante en sus redes sociales, Furtado asegura que, al igual que le ocurre a Enri, la tecnología no es lo suyo. “Me llevo muy mal con la tecnología; siempre tengo que pedir ayuda, no sé hacer un WeTransfer, ni descargar ciertas cosas, ni sé cómo mandar un mail con muchos archivos. Siempre lo termina haciendo otra persona por mí”, confesó el actor.

Maxi de la Cruz en Escondida en mi cabeza Agustin Milan - Sony Pictures

Sin embargo, nunca se vio en una situación tan compleja como su personaje por no recordar una contraseña: “Hay una que siempre me rompe las pelotas, que es la del banco, porque cada tanto me piden que la cambie. ¡Y ahí es cuando entro en pánico! Todas las que creo que voy a poder recordar, ya las usé y me pide una que nunca haya usado... Y el cambio me lo pide una vez por mes, más o menos. Después, como ahora es casi todo biométrico, se me hace un poco más fácil. Pero es verdad que hasta hace unos años eran bastantes las contraseñas que uno debía recordar y, de repente sí, me las confundía un poco, pero después de un par de intentos daba con la que era. Aunque, claro, también me ha pasado que por hacer más de un par de intentos me bloquearon por 24 horas el cajero o el teléfono", recordó.

El director del film, Lucas Vivo García Lagos, también habló con LA NACION y, refiriéndose concretamente al uso de las nuevas tecnologías, confesó que les da un uso peculiar, sobre todo en el último tiempo. “No me llevo ni bien ni mal con la tech, es una herramienta que intento dominar y que no me domine a mí. En casa estamos con detox de celular los fines de semana, no soy muy optimista de lo que se viene, pero ojalá me equivoque”, indicó.

Escondida en mi cabeza se estrena en 2026 Agustin Milan - Sony Pictures

Con respecto a qué fue lo que lo llevó a dirigir este nuevo film, García Lago indicó: “Me encanta contar historas de outsiders, así como en Franklin, historía de un billete, mi primera película, esto de volver a reinsertarse en la sociedad, de tratar de encajar. Ese tipo de personajes e historias siempre me atrapan. Quizás porque de algún modo me identifico con esa forma de atravesar la vida", señaló. “Por eso, cuando Gabi Korenfeld trajo la idea, me enganché con ese concepto. Cómo se reinsertaría en la sociedad de hoy un vago hedonista malcriado que se quedó atrapado en la adolescencia tardía”, completó.

“A Nico le conocía su carrera, pero no nos habíamos cruzado laburando antes. Es uno de los mejores actores de su generación y en la búsqueda del protagonista no quise ir al lugar cómodo de los actores con ‘cara de comedia’. Quería salir de eso. Por eso elegía a Nico, y busqué cómo rodearlo para que sea fresco y ecléctico, con caras nuevas que es algo que en Navajo Films, la productora, siempre estamos atentos. Siempre en búsqueda de nuevas voces”, explicó.

Nico Furtado en Escondida en mi cabeza

“Siguiendo un poco la experiencia de Porno y Helado, de haber dado el paso de traer de coprotagónicos a jóvenes talentos como Sofi Morandi y Nacho Saralegui, que todavía no habían tenido esa oportunidad, esa fue la idea con Mike, Agustina e Iair, a quien ya lo había dirigido en Psiconautas 2 y me encantaba para el rol de Yiyo", reveló el realizador. Y expresó: “El resto del elenco que se fue sumando es un lujo, con Ale Flechner, Charo López, Maxi de la Cruz... Todos grandes actores con quienes tenía muchas ganas de trabajar desde hace tiempo. La frutilla fue tener a Louta en rol del Young Geezer, que está escrito para él”.

“La expectativa es que la gente se ría mucho; es una comedia irreverente, pero con mucha humanidad que, de cierta manera, siento que la hice para mí. Tiene reminiscencias a cosas de los hermanos Coen, de Judd Apatow, de Adam Sandler, pero con mi propia impronta. No entiendo nada de taquillas últimamente, desde la pandemia esto quedó muy raro, pero quienes vengan al cine se van a cagar de risa varias veces, eso está garantizado”, finalizó el realizador.

El film, cuyo guion fue escrito por Federico Levin, Gabriel Korenfeld, Julián Loyola, Florencia Percia y el mismo Lucas Vivo García Lagos, se estrena en 2006.