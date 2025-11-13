La sentida despedida de Nicolás Furtado al actor Jorge Lorenzo, su excompañero de El marginal

En las últimas horas, una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo. La Asociación Argentina de Actores confirmó que a los 66 años murió el actor Jorge Daniel Lorenzo, reconocido por su personaje de “Capece” en la serie El marginal. Luego de que la información se hiciera pública, colegas del medio le dedicaron sentidos mensajes de despedida en las redes sociales. Uno de ellos fue el actor Nicolás Furtado, con quien trabajó en la producción de Sebastián Ortega.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la Asociación Argentina de Actores durante la noche del miércoles 12 de noviembre. Al conocer la noticia, Nicolás Furtado, quien interpretó a Juan Pablo “Diosito” Borges, en El marginal, compartió en sus historias de Instagram una foto de Lorenzo y a modo de despedida escribió: “Que en paz descanses, Jorge querido”, junto al emoji de un corazón rojo.

El mensaje de Nicolás Furtado para despedir a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @furtadonico)

Asimismo, Carlos Portaluppi, quien interpretó a “Morcilla” en la serie de Sebastián Ortega, subió una selfie a pura sonrisa que se tomó con Lorenzo y comentó: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”. Por su parte, Gerardo Romano -quien no solo trabajó con Lorenzo en El marginal, sino también en la producción En el barro, donde ambos retomaron sus personajes de Sergio Antín y Capece- compartió en las redes una escena que hicieron juntos en el spin-off y escribió: “Compañero querido...”. Para cerrar, le agregó el emoji de un corazón roto a sus palabras.

Carlos Portaluppi despidió a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @carportaluppi)

Gerardo Romano también despidió a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @gerardoromanooficial)

Brian Buley también le dedicó unas sentidas palabras a su compañero de El marginal (Foto: Instagram @brianbuley)

Por último, el actor Brian Buley también publicó una imagen de las grabaciones de El marginal para despedirse de su excompañero. “Jorge querido, que en paz descanses. Siempre en nuestros corazones”, expresó.

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Lorenzo supo construir una extensa carrera como actor. En televisión se lució en ATAV 2; Somos familia; Casi Ángeles; La Ley del Amor; Costumbres argentinas y Soy Gitano, entre otras. En cine trabajó en La herida, 1978 y Miénteme y en teatro -donde pasó gran parte de su vida- se lució en Del barrio la mondiola; Potesta; Rojos Globos Rojos; La tempestad; El Diluvio que viene y Ciervo Pie Blanco.

El marginal fue, sin dudas, el proyecto más aclamado de Lorenzo. En una entrevista con LA NACION que dio en septiembre, contó que, tras el estreno de la serie, comenzó a escribirle gente de España, Francia, Suiza y Colombia. Asimismo, reveló que su vida cambió considerablemente al punto tal que lo paraban en la calle para pedirle fotos. “Esos mimos que me hace la gente son lindos, aunque soy muy tímido y a veces me cuesta. Lo que me molesta es que, si estoy en un restaurante, por ejemplo, me filmen de otra mesa sin pedir permiso; lo siento muy invasivo. Una vez me levanté, me acerqué y se lo aclaré a la persona, que entendió”, reveló.

Jorge Lorenzo junto a Juan Minujin y Gerardo Romano en una escena de El Marginal

El actor reconoció que en un primer momento tuvo miedo de que le pegaran en la calle por la maldad de Capece. Sin embargo, se encontró con una respuesta completamente diferente. “La gente me decía ‘qué turro sos, qué hijo de p***’, pero sos un actorazo’. Después, por una cuestión de necesidad de la historia, mi personaje fue mutando y ya no fui el guardia cárcel tan severo, tan amargo, sino el segundo del personaje de Gerardo Romano. Porque en realidad Capece tendría que haber terminado en la tercera temporada de El marginal, que fue cuando se mudaron de cárcel. Pero quisieron que siguiera y me encantó“, contó en la entrevista.