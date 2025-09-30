La tajante respuesta de Stefi Roitman a los rumores de romance con Nico Furtado: qué fue a hacer a Madrid

Pese a que forma parte del ambiente desde hace más de una década, Stefi Roitman evita cualquier conflicto que la deje como protagonista. Sin embargo, este fin de semana circuló un video en el que se la ve en Madrid junto a Nico Furtado, lo que encendió las alarmas sobre una posible crisis en su matrimonio con Ricky Montaner.

Stefy Roitman y Ricky Montaner están casados desde 2022 Gerardo Viercovich - LA NACION

Magalí Sica, la influencer que dejó en evidencia el encuentro de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Franco Colapinto por Madrid, hizo lo mismo en las últimas horas. “Che, no es por nada, pero me volví a cruzar con famosos en Madrid”, anunció la periodista junto al video que publicó en su cuenta de TikTok y en el que se los vio a los dos en distintos momentos, pero cerca del mismo café.

El video del supuesto encuentro entre Stefi Roitman y Nico Furtado

Aunque no se los ve junto en cámara, Sica aseguró que compartieron una salida. “Ella es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar café solos por Madrid un domingo a la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó con picardía, al mismo tiempo que mencionó al esposo de Stefi.

Stefi Roitman en una cafetería en Madrid (Foto: Captura TikTok@maguisica)

Las publicaciones despertaron al instante una ola de repercusiones y fuertes críticas contra la periodista argentina, quien había hecho lo mismo con la ex Casi Ángeles y el piloto de F1. No obstante, sus comentarios bastaron para prender las alarmas sobre el vínculo que une a los dos actores.

Si bien ninguno de los involucrados salió a aclarar la situación, este martes, Roitman usó su cuenta de Instagram –donde acumula 3.7 millones de seguidores– para terminar con las conjeturas sobre un supuesto romance con su colega, pero sin mencionarlo de forma explícita. Al compartir la publicación del pódcast Tomátelo con vino, del que participó como invitada para dialogar sobre su debut en una producción cinematográfica española, la actriz dio a entender que su presencia en España era estrictamente laboral.

La imagen con la que Stefi Roitman dejó en claro el motivo de su visita a España (Foto: Captura Instagram/@stefroitman)

“@stefiroitman vino a presentarnos su nueva película que ya pueden ver en cines”, escribieron desde el canal acerca del thriller psicológico de acción que adapta a la gran pantalla la novela Ya no quedan junglas adonde regresar, escrita por Carlos Augusto Casas.

Stefi Roitman fue a ver la obra Escenas de la vida conyugal (Foto: Captura Instagram/@stefiroitman)

Más tarde, la joven de 31 años difundió otra imagen en la que se la vio en las afueras del Teatro Rialto antes de asistir a Escenas de la vida conyugal, la pieza teatral que protagonizan Ricardo Darín y Andrea Pietra en Madrid. Pero lo que no pasó inadvertido y ahuyentó más las especulaciones fue la fotografía del perro que tiene en común con Montaner.

La foto del perro que la pareja tiene en común (Foto: Instagram/@stefiroitman)

El picante comentario de Cata Gorostidi a Ricky Montaner tras el rumor del supuesto engaño de Stefi Roitman

Mientras los rumores cobraban, Catalina Gorostidi, exconcursante de Gran Hermano y quien en varias oportunidades sugirió un vínculo amoroso con el músico, no perdió la oportunidad de lanzar una chicana que revolucionó las redes. “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos, jajaja”, escribió sin vueltas en X, lo que desató un sinfín de comentarios y más conjeturas sobre su relación con el hijo de Ricardo Montaner.

Catalina Gorostidi le lanzó un picante comentario a Ricky Montaner (Foto: Captura Instagram/@catigorostidi_)

No es la primera vez que la rosarina se refiere a este acercamiento. A fines de 2023, Fede Bongiorno divulgó que Ricky le ponía ‘Me gusta’ a varias imágenes subidas de tono de la joven. Incluso, mientras estaba en el reality de Telefe, Cata sorprendió con un grito que dejó a todos desconcertados: “¡Te amo Ricky Montaner!”.