Trabajaron en El Marginal: qué dijo Nicolás Furtado sobre la muerte de Jorge Lorenzo

El mundo del espectáculo se enluta tras la muerte del actor Jorge Daniel Lorenzo, a los 66 años, tras el anuncio de la Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia. Lorenzo se destacó por su papel de “Capece” en la serie El Marginal. Tras conocerse su fallecimiento, colegas y compañeros de trabajo expresaron su dolor en las redes sociales.

El mensaje de Nicolás Furtado a Jorge Lorenzo tras su muerte

El actor, quien dio vida a Juan Pablo “Diosito” Borges en El Marginal, recurrió a sus historias de Instagram para despedir a Jorge Lorenzo. Publicó una foto del actor y escribió “Que en paz descanses, Jorge querido”, junto a un emoji de corazón rojo.

El mensaje de Nicolás Furtado para despedir a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @furtadonico)

Despedidas de otros actores de El Marginal a Jorge Lorenzo

Carlos Portaluppi, quien interpretó a “Morcilla” en la serie, subió una selfie con Lorenzo y comentó: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”.

Carlos Portaluppi despidió a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @carportaluppi)

Gerardo Romano, quien compartió escenas con Lorenzo en El Marginal y En el barro, compartió un fragmento de una escena que hicieron juntos en el spin-off. Romano escribió “Compañero querido...”, con un emoji de corazón roto.

Gerardo Romano también despidió a Jorge Lorenzo (Foto: Instagram @gerardoromanooficial)

Brian Buley también publicó una imagen de las grabaciones de El Marginal y expresó: “Jorge querido, que en paz descanses. Siempre en nuestros corazones”.

Brian Buley también le dedicó unas sentidas palabras a su compañero de El marginal (Foto: Instagram @brianbuley)

La trayectoria de Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y construyó una extensa carrera como actor. En televisión, participó en ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Costumbres argentinas y Soy Gitano, entre otras. En cine, actuó en La herida, 1978 y Miénteme. En teatro, se destacó en Del barrio la mondiola, Potesta, Rojos Globos Rojos, La tempestad, El Diluvio que viene y Ciervo Pie Blanco.

Jorge Lorenzo murió a los 66 años Santiago Filipuzzi

El Marginal fue un proyecto clave en la trayectoria de Lorenzo. En una entrevista con LA NACION de septiembre, el actor reveló que, tras el estreno de la serie, recibió mensajes de personas de España, Francia, Suiza y Colombia. Su vida cambió. Lo reconocieron y abordaron en la calle para pedirle fotografías. “Esos mimos que me hace la gente son lindos, aunque soy muy tímido y a veces me cuesta”, declaró.

Inicialmente, Lorenzo temió reacciones negativas por la maldad de su personaje; sin embargo, la respuesta fue positiva. “La gente me decía ‘qué turro sos, qué hijo de p***’, pero sos un actorazo’”, recordó. Su personaje evolucionó. Dejó de ser el guardia carcelario severo para ser el segundo al mando del personaje de Gerardo Romano. “Porque en realidad Capece tendría que haber terminado en la tercera temporada de El Marginal, que fue cuando se mudaron de cárcel. Pero quisieron que siguiera y me encantó”, concluyó.

Jorge Lorenzo interpretó a "Capece" en El Marginal

El actor reconoció sentirse halagado por el reconocimiento del público, pero también experimentó cierta incomodidad. “Lo que me molesta es que, si estoy en un restaurante, por ejemplo, me filmen de otra mesa sin pedir permiso; lo siento muy invasivo. Una vez me levanté, me acerqué y se lo aclaré a la persona, que entendió”, explicó.

