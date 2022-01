Operación Jacinto: crónica de las persecuciones que desplegó el comunismo polaco en los años 80

Operación Jacinto (Hyacint, Polonia, 2021). Dirección: Piotr Domalewski. Guion: Marcin Ciaston. Fotografía: Piotr Sobocinski Jr. Edición: Agnieszka Glinska. Elenco: Tomasz Zietek, Hubert Milkowski, Adrianna Cheblicka, Tomasz Schuchardt. Duración: 110 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Entre 1985 y 1987, los servicios secretos de la policía polaca estuvieron abocados a un proyecto insólito: la creación de una base de datos nacional que registró formalmente a los homosexuales que vivían en el territorio del país. El resultado de esa operación -bautizada con el nombre común con el que se apodaba peyorativamente a los gays en Polonia, una manera de estigmatizarlos como un colectivo uniforme- fueron unas once mil fichas con datos de hombres que eran considerados peligrosos para el régimen comunista, un sistema de persecución que también se replicó en la Cuba de Fidel Castro.

En medio de la paranoia por la explosión del VIH y enfocado en un supuesto combate contra la prostitución y el delito, el Estado polaco montó un enorme y siniestro operativo de rastreo, maltrato e incentivo a las delaciones que resultó en una montaña de documentos cuya inmediata destrucción está pidiendo actualmente la comunidad LGTBIQ+ de aquel país. En ese contexto cobra mucho sentido el estreno de esta película dirigida por Piotr Domalewski, el mismo que en 2020 contó en I Never Cry su propia visión de la crisis que provocó la incorporación de Polonia a la Unión Europea, reflejada en una emigración masiva. Pero la problemática no se limita a esa pesadilla del pasado: la hostilidad contra los homosexuales sigue siendo moneda corriente en países como Polonia y Hungría, señalados por las autoridades de la UE justamente por no reaccionar ante esa vulneración de los derechos básicos de las personas.

El guion de Operación Jacinto construye una ficción apoyada en la elocuencia: un agente de la infausta SB (Służba Bezpieczeństwa) polaca que fue creada a fines de los 50 y diez años después ya era una brutal maquinaria de represión desplegada contra adversarios políticos y minorías despreciadas por el régimen pro-soviético, descubre su propia identidad sexual en el curso de una misión que lo obliga a infiltrarse en ciertos ambientes en los que la comunidad de perseguidos debía moverse clandestinamente. Esa revelación produce una aguda crisis con un padre autoritario involucrado de manera directa con el aparato represivo estatal, una alegoría evidente del férreo control social ejercido por las autoridades de Polonia durante más de treinta años.

La pintura de los rituales de la comunidad homosexual, el perfil de los personajes y el desarrollo de una trama pensada como un thriller dinámico, ajustado a los ritmos calculados de la producción estándar para plataformas de streaming son marcadamente convencionales. No hay en la película atisbos de originalidad o experimentación, lo que la vuelve inevitablemente rutinaria. Sí está bien logrado el clima de abulia y vigilancia permanente en el que vivieron los polacos en aquella época en la que empezaba a escucharse con más fuerza la voz de disidentes como el célebre líder sindical Lech Walesa.

La fotografía sombría de Piotr Sobocinski Jr. -el mismo que ya se había lucido con su trabajo en Corpus Christi (2019), film polaco que compitió por el Oscar- acentúa esa sensación de tensión e incomodidad, tiñendo de sepia aquel escenario opresivo. Pero en líneas generales la película reproduce el catálogo de lugares comunes de la producción audiovisual de estos tiempos de devoción por el algoritmo. Como si solo fuera posible asegurarse a través de la fórmula la atención de un público pensado como masa uniforme, del mismo modo que los rígidos y obedientes represores del comunismo polaco pensaban a los que se desviaban del camino de una sola mano que ellos habían trazado.