La obra maestra bélica que la rompe en Netflix y los Oscar decidieron olvidar

A once años de su estreno, Beasts of No Nation (Bestias sin nación) sigue considerándose como uno de los dramas bélicos más viscerales de la industria cinematográfica. Su vigencia en Netflix es la prueba definitiva: el público la elige como clásico imprescindible. Sin embargo, su éxito reabre una vieja herida en la historia de Hollywood: ¿Cómo es posible que una obra de este calibre terminara con cero nominaciones en los premios Oscar?

Beasts of No Nation se estrenó en 2015 (Foto: Netflix)

La historia, basada en la aclamada novela de Uzodinma Iweala, sumerge al espectador durante 138 minutos en el infierno de una guerra civil en África Occidental a través de los ojos de Agu. Tras perder a su familia, este niño es reclutado por una unidad de guerrilleros liderada por “El Comandante”, quien lo transforma en un niño soldado. No es solo una película de guerra; es un retrato crudo, incómodo y profundamente humano sobre la pérdida de la inocencia en medio de la barbarie.

Beast of No Nation, la película original de Netflix aclamada por la crítica (Foto: Netflix)

“En plena guerra civil de un país africano, el pequeño Agu (Abraham Attah), separado de su madre, pierde al resto de su familia y se convierte en un niño soldado, manipulado por un temible señor de la guerra, el Comandante (Idris Elba), que le enseñará a matar y le instruirá en los caminos de la guerra”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a ver más.

“Demoledora película bélica. Su director es Cary Joji Fukunaga, cuyo proyecto más reciente es la 1.ª temporada de True Detective, y aquí no muestra menos ambición o brío”; “Sin duda, una de las películas más bellas sobre algo sumamente horrible, la envolvente y profundamente conmovedora Beasts of No Nation de Cary Joji Fukunaga es una experiencia desoladora” y “Un drama crudo y bellamente filmado que merece verse en pantalla grande; sin embargo, y lo más importante, es que merece ser visto”, son algunas de las críticas que los especialistas dejaron en su momento en FilmAffinity.

Beast of No Nation fue aclamada por la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Entonces, si la calidad era indiscutible, ¿por qué fue ignorada? En 2015, el ecosistema del cine era muy distinto. Beasts of No Nation fue la primera gran apuesta original de Netflix, y el gigante del streaming decidió estrenarla en su plataforma el mismo día que en los cines. A raíz de esto, las grandes cadenas (AMC, Regal, Cinemark) boicotearon el film y se negaron a proyectarla. Para muchos analistas, los miembros de la Academia vieron en este modelo una “amenaza” al cine tradicional y decidieron “castigar” a la película negándole cualquier reconocimiento.

Sin embargo, semanas antes de los Oscar, Idris Elba se alzó con el premio del Sindicato de Actores (SAG) y la película dominaba los Independent Spirit Awards. Incluso el joven Abraham Attah fue premiado en el prestigioso Festival de Venecia.

Qué ver si te gustó Beasts of No Nation

1. Sin novedad en el frente (2022)

Paul, de 17 años, se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras. Duración: 2 h 27 min. Ver Sin novedad en el frente.

Sin novedad en el frente, tráiler

2. El niño que domó el viento (2019)

Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la que asiste cuando su familia ya no puede pagar la cuota y entonces aprende cómo construir un molino de viento para salvar a su pueblo de una hambruna. Duración: 1 h 53 min. Ver El niño que domó el viento.

El niño que domó el viento, tráiler

3. Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya (2017)

Una niña de cinco años lucha por sobrevivir luego de la llegada del despiadado régimen del Jemer Rojo en Camboya. Duración: 2 h 16 min. Ver Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya.