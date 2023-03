Oscar 2023: cinco películas nominadas que podés ver en Netflix

escuchar

Como es habitual de unos años a esta parte, Netflix es una gran jugadora en la noche de los Oscar. La compañía de streaming produce una gran cantidad de contenido original, y muchas de sus producciones logran colarse entre las nominaciones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y en la edición de este año, que se celebra este domingo 12, hay cinco títulos muy importantes que luchan por obtener una estatuilla y que están disponibles para ver en la plataforma.

Sin novedad en el frente

Quizá la gran rival de Argentina, 1985 en el rubro a mejor película internacional, es un relato antibelicista desgarrador, anclado en la Primera Guerra Mundial. Dirigida por Edward Berger, Sin novedad en el frente parte de una premisa genérica: cuatro amigos van a la guerra en busca de gloria y aventuras y, desde luego, se encuentran con el infierno. En las amistades perdidas en la batalla y en la transformación de sus caras frescas en máscaras rústicas, está la resonancia emocional de la película, especialmente a través del protagonista Paul (Felix Kammener) y su protector/figura paterna Kat (Albrecht Schuch), quienes son los soldados que logran exhibir más de un rasgo definitorio a lo largo de la trama.

Sin novedad en el frente, de Edward Berger, está nominada a mejor película internacional, mejor música original, mejor guion adaptado, mejor maquillaje, mejor diseño de producción, mejor fotografía y mejores efectos visuales.

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Luego del éxito del film Entre navajas y secretos, Netflix pudo estrenar de forma exclusiva su esperada secuela, Glass Onion: un misterio de Knives Out. Esta vez, el detective interpretado por Daniel Craig se sumerge en un fin de semana muy especial organizado por un excéntrico millonario llamado Miles Bron (Edward Norton). Todos los años, Miles invita a su grupo de amigos a su isla privada, y allí todos participan de juegos de misterio creados para la ocasión. La idea del dueño de casa es fingir su muerte para que sus invitados tengan que especular quién pudo haber sido el asesino. Pero el pasado oscuro del grupo, sumado a la dependencia y las cuentas pendientes que hay entre ellos, le brindará a la idea del anfitrión un trágico baño de realidad.

Glass Onion: un misterio de Knives Out, de Rian Johnson, está nominada a mejor guion adaptado.

Rubia

Luego de una prolongada espera, en septiembre del 2022 finalmente llegó a la pantalla el biopic de Marilyn Monroe, protagonizado por Ana de Armas. A partir de la novela de Joyce Carol Oates, el director Andrew Dominik construye una biografía que se caracteriza por borronear de manera deliberada los límites entre la ficción (o el sueño), y una realidad bastante difusa.

Ana de Armas caracterizada como Marilyn Monroe, junto a Adrien en la piel del escritor Arthur Miller, quien fuera su tercer marido. 2022 © NETFLIX

Norma Jeane, nombre de nacimiento de Marilyn, quiere escapar de esa prisión de aparente ensueño que es el estrellato en Hollywood a medida que su existencia se mueve hacia el impulso de otro encierro inexorable. Los hombres que irá encontrando en su vida nunca entenderán esa necesidad y la hundirán todavía más, sobre todo al no entender jamás cuál es la idea de familia a la que tanto se aferra en su vida privada la icónica actriz.

Por su trabajo en Rubia, de Andrew Dominik, Ana de Armas está nominada a mejor actriz.

Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades

Con cuatro Oscar en su haber, el mexicano Alejandro González Iñárritu buscará una nueva consagración este domingo, a través de este ambicioso intento por resumir el espíritu de su país, desde la conquista hasta la actualidad. Aquí el conductor del relato es el periodista devenido en documentalista estrella Silverio Gacho (Daniel Giménez Cacho), quien está a punto de recibir un importante reconocimiento por parte de una asociación de periodismo internacional. Esto genera un revuelo en México y sus allegados que llevará al protagonista a revisitar a personas que dejó allá lejos y hace tiempo, cuando decidió emigrar con su esposa Lucía (Griselda Siciliani) y sus pequeños hijos a los Estados Unidos. A lo largo de ese periplo, el personaje también cargará en su valija de regreso el duelo siempre latente por un bebé de la pareja que murió a las pocas horas de nacer.

Bardo: falsa crónica de una cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, está nominada a mejor fotografía.

Pinocho de Guillermo del Toro

Pinocho de Guillermo del Toro Netflix

El de Guillermo del Toro es un nombre ampliamente reconocido gracias a una serie de películas muy personales, en la que se dan cita toda clase de criaturas tan marginadas como fascinantes. Y su mirada sobre Pinocho, no es la excepción. Tierna y macabra, alegre y triste, sensible y desafiante, el realizador mexicano consigue aquí un vigoroso cuento de hadas sazonado con humor y algunas efectivas canciones, compuestas por el gran Alexandre Desplat. Por último, y un dato no menor, es que las voces originales de Gregory Mann, David Bradley y Ewan McGregor aportan una gran densidad dramática a esta joya animada que no se debe dejar pasar.

Pinocho de Guillermo del Toro se encuentra nominada a mejor película animada.

