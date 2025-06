Otro triunfo internacional para el cine argentino, en un festival italiano lleno de figuras

El cine argentino obtuvo este sábado un nuevo reconocimiento internacional. Por tu bien, dirigida por el misionero Axel Monsú, ganó el premio a la mejor película del Festival de Taormina. La distinción coincidió con el estreno local del film, que forma parte de la cartelera del cine Gaumont desde el último jueves y se exhibe en tres funciones diarias.

Filmada en Colonia Alberdi, una pequeña población misionera cercana a la ciudad de Oberá, y protagonizada por Sabrina Melgarejo y Gastón Ricaud, Por tu bien sigue los pasos de una adolescente que trata de escapar del rígido destino al que se enfrenta por imposición familiar, social y religiosa, y sale a buscar un camino vital y personal propio, lejos de esas normas. Entre ellas, la amenaza de un matrimonio previamente concertado.

Según relató el director, el paisaje selvático de las sierras centrales de la provincia de Misiones “desborda la pantalla”, en un relato que se filmó en parajes y comarcas de la región en la que el propio Monsú se crió. Muchos vecinos de la zona se sumaron al casting de la película y aportaron sus propias viviendas como locaciones.

Una escena de Por tu bien, la película nacional ganadora en Taormina

El escenario de este nuevo triunfo para el cine argentino es el festival más antiguo de todos los que se realizan en Italia. A su poder de convocatoria como uno de los grandes destinos turísticos de Sicilia y de toda la península, Taormina suma esta muestra, a la que suelen llegar grandes figuras de todo el mundo para recibir premios a la trayectoria. Este año sus destinatarios fueron Michael Douglas, Martin Scorsese y Catherine Deneuve.

Figuras

Douglas recibió el tributo en la jornada de apertura, realizada el martes pasado, junto con una proyección especial de Atrapado sin salida, la película ganadora de cinco Oscar que lo tuvo como uno de sus productores y celebra este año las bodas de oro de su estreno.

Michael Douglas saluda al público con el premio que recibió en Taormina

“Me conmueve darme cuenta que entre mi padre y yo hicimos más de 150 películas a lo largo de 80 años. Quiero decir que mis tres hijos sueñan con ser actores, así que esto podría continuar durante la próxima generación”, dijo el actor, de 80 años, al recibir el premio en el escenario principal del festival, un anfiteatro griego levantado hace 2500 años que cuenta con una vista privilegiada del volcán Etna, activo desde comienzos de esta semana.

Scorsese habló al ser reconocido el jueves último de sus raíces sicilianas y del valor que tiene la inmigración en Estados Unidos. “Con la excepción de los nativos americanos, todos allí somos inmigrantes, hijos de inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Nuestro país es muy joven, tiene 250 años, lo cual no es nada en términos de historia mundial. Estamos aprendiendo. Apenas avanzamos, no hemos empezado ni a caminar ni a hablar”, dijo.

Martin Scorsese con el premio a la trayectoria que recibió en el festival siciliano

También recordó que a los cinco años entró a un cine para ver, junto con su familia, Paisá, de Roberto Rossellini. Allí escuchó por primera vez el mismo dialecto siciliano que compartían sus padres y abuelos, llegados a Nueva York como tantos otros inmigrantes italianos. También evocó el momento en que los observó mientras se ponían a dialogar en voz alta con los personajes que aparecían en la pantalla.

“Fue esa noche y en esa sala donde sentí por primera vez esta vocación de hacer películas y conmover a la gente del mismo modo en que aquella película había conmovido a mi familia. Fue Sicilia la que me atrajo al cine y ahora es el cine el que me atrae a Sicilia. Me pregunto dónde estaría sin el cine italiano”, dijo el veterano director, de 82 años.

71st Taormina Film Festival, Day 2, Milan, Italy - 11 Jun 2025

Catherine Deneuve, un año menor que Scorsese, también recibió su premio en Taormina. Lo hizo con motivo de la presentación de Spirit World, una película de temática fantástica filmada en Japón. Allí personifica a una famosa cantante que viaja a ese país como última etapa de su gira de despedida y descubre en ese momento que ese cierre artístico pone al mismo tiempo el punto final a su vida en la Tierra, para comenzar en ese mismo instante una nueva etapa.

“Para cualquier actriz, envejecer es más difícil que en el caso de los hombres, pero todo depende de la elección de las películas y de los guiones –dijo la estrella francesa a la revista Vanity Fair en Taormina sobre una película que se enfoca en el paso del tiempo-. Si una mujer grande sigue atada a la seducción, estamos en un problema. Todo se vuelve más difícil, pero al mismo tiempo hay otras posibilidades. Hay que adaptarse a la mujer que una es a esta edad. Si yo soy abuela en la vida también puedo serlo en el cine, pero una abuela que viva con un hombre y no solo haga mermeladas”.

Por Taormina también pasaron este año figuras de Hollywood como Henry Cavill, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Billy Zane, Alison Brie y James Franco y las estrellas locales Luisa Ranieri y Alessandra Mastronardi.

Además de elegir a la argentina Por tu bien como la mejor película de la muestra, el jurado de la competencia oficial presidido por la actriz Da’Vine Joy Randolph (ganadora del Oscar por Los que se quedan) premió como mejor director a Alex Garland (Guerra civil) y Ray Mendoza por Tiempo de guerra. Geoffrey Rush y Ebada Hassan ganaron los premios a mejor actor y mejor actriz, respectivamente.