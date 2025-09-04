Pierce Brosnan reveló su secreto de juventud eterna: “No me considero un anciano en absoluto”

A sus 72 años, Pierce Brosnan no solo conserva el carisma que lo convirtió en uno de los James Bond más recordados de la saga, sino que también despliega una vitalidad y energía que despiertan admiración entre sus fans. “No me considero un anciano en absoluto”, aseguró el actor irlandés en una entrevista con Saga Magazine; así reafirmó que, más allá de los años, su espíritu se mantiene joven.

Tras protagonizar la icónica serie Remington Steele en los años 80 y brillar como el agente 007 en cuatro entregas de James Bond entre 1995 y 2002, Brosnan volvió a ser noticia en los últimos meses por su participación en El Club del Crimen de los jueves, una producción que comparte con Helen Mirren y que busca mostrar una nueva faceta de la tercera edad. En el film encarna a un ex activista sindical que, junto a un grupo de jubilados, se dedica a encontrar la verdad detrás de crímenes sin resolver, por lo que desafía los prejuicios que recaen sobre las personas mayores.

“Esta historia aportará consuelo a quienes están envejeciendo. Vivimos en una sociedad que no cuida mucho a los ancianos; los deja de lado. Es una historia de dignidad y esperanza”, reflexionó el actor durante la promoción de la película y remarcó la importancia de cuidar a las personas de la tercera edad.

El Club del Crimen de los Jueves es uno de los últimos lanzamientos de Netflix (Foto: Netflix)

Lejos de quedarse quieto, Brosnan mantiene una rutina física envidiable. Es fanático del golf, practica ciclismo y, en los últimos años, se apasionó por el sculling, una modalidad de remo que exige coordinación, fuerza y mucha concentración. “Remar es un pasatiempo maravilloso. Súbete a una máquina de remo y haz 20 minutos al día: estarás en plena forma”, le recomendó la estrella a un periodista de GQ.

Su estilo de vida se complementa con una alimentación balanceada, pero sin caer en los extremos. “Me encanta la pasta. Me encanta la comida de mi esposa, que es una cocinera excepcional”, contó en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, donde también destacó el rol central de Keely Shaye Smith, su compañera desde hace casi 25 años.

Pierce Brosnan suele compartir en sus redes sociales gran cantidad de fotos románticas junto a su pareja, Keely Shaye Smith (Foto: Instagram @piercebrosnanofficial)

Padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos, Brosnan reconoce que su familia es el centro de su vida. Está casado con la periodista y activista Keely Shaye Smith, a quien le dedicó una conmovedora declaración de amor en su último aniversario: “Mi querida Keely, mi bella chica de ojos marrones, mi norte, mi sur, mi este y oeste. Todo mi corazón… Si me quedo atrás, espérame”.

Ese vínculo profundo lo sostuvo en los momentos más oscuros de su vida. En 1991 perdió a su primera esposa, Cassandra Harris, víctima de cáncer de ovario. Años después, la misma enfermedad se llevó a Charlotte, su hija adoptiva. Estas tragedias marcaron su mirada sobre el mundo y lo hicieron valorar aún más las relaciones sociales con sus seres queridos. “No veo el vaso medio lleno, créeme. El oscuro y melancólico perro negro irlandés se sienta a mi lado de vez en cuando”, admitió a Esquire.

Pierce Brosnan encontró en la pintura una forma de sanar (Foto: Instagram @piercebrosnanofficial)

Durante la enfermedad de Cassandra, Brosnan encontró consuelo en la pintura. Desde entonces, nunca abandonó los pinceles. “El dolor a veces se manifiesta en colores”, reconoció. Hoy en día sus obras se exponen en galerías de Estados Unidos y para él, la pintura representa una forma de introspección y sanación. “Toda mi vida he sido actor, pero siempre he deseado ser pintor”, aseguró.