Pierce Brosnan. Te presentamos la gran familia artística y ensamblada detrás de la estrella de Hollywood

El actor irlandés es padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos. Entre pérdidas dolorosas y momentos de gloria, construyó un clan unido, diverso y lleno de talento
Hace apenas unos días, Pierce Brosnan eligió dos compañeros de lujo para posar en la avant-première de la película The Thursday Murder Club (se estrena el 28 de este mes en Netflix) en Londres. El actor enfrentó los flashes orgullosamente escoltado por su hijo Dylan (28) y su nieta Isabella (26), dejando en claro la importancia que tiene su amada familia en su vida. A los 72 años, Brosnan no sólo es una estrella de Hollywood, sino también el patriarca de una familia numerosa que fue y es su refugio y su mayor orgullo. Padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos, el actor transitó una vida marcada por el amor, la resiliencia y la profunda conexión con los suyos.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA VIDA DE JAMES BOND?
Su primer gran amor fue la actriz australiana Cassandra Harris, con quien se casó en 1980. Cassandra tenía dos hijos de una relación anterior, Charlotte y Christopher, a quienes Pierce adoptó tras la muerte de su padre biológico. Junto con ella también tuvo a Sean, nacido en 1983. Vivieron una historia de amor intensa hasta que Cassandra murió en 1991, víctima de cáncer de ovario, una pérdida que marcó profundamente al artista.
Años más tarde, Pierce encontró nuevamente el amor en la periodista y activista Keely Shaye Smith (dieron el “sí, quiero” en 2001). Tuvieron dos hijos: Dylan, nacido en 1997, y Paris, en 2001. Con Keely, Brosnan formó una pareja sólida, comprometida con causas medioambientales y con una vida familiar activa y amorosa. Cada uno de sus hijos siguió caminos distintos, pero todos comparten una misma sensibilidad artística. Charlotte, quien murió en 2013 por la misma enfermedad que su madre, fue actriz.
Christopher, por su parte, trabajó como asistente de dirección en varias películas de su padre, aunque mantiene un perfil más reservado en los últimos años. Sean es actor, director y escritor. Los menores también heredaron el talento de su padre.
Dylan es modelo, músico y actor. Desfiló para Saint Laurent y participó en campañas de moda, además de debutar en cine junto a su papá en The Unholy Trinity. Por su parte, la carrera de Paris también comenzó en el mundo de la moda, trabajando con marcas como Dolce & Gabbana y Balmain, pero rápidamente se volcó al arte contemporáneo. Sus pinturas, expresivas y vibrantes, fueron exhibidas en galerías de Los Ángeles, Miami y Europa.
“Todavía hay mucha vida en este viejo, y seguiré adelante hasta que no pueda más. La vida es tan preciosa. Puede ser arrebatada sin previo aviso... así que, ¿por qué desperdiciarla? Por eso disfruto de mi maravillosa familia, mis hijos y mis nietos”, confesó Brosnan a The Herald. Pierce tiene cuatro nietos que él mismo define como “el regalo más dulce de la vida”: Isabella y Lucas (19) –por parte de su hija Charlotte– y Marley May (10) y Jaxxon (dos años y medio) –hijos de Sean–. “Ser abuelo es, simplemente, una alegría... Hay algo embriagador e increíble en ello (…). Mis nietos simplemente me derriten el corazón”, declaró en varias entrevistas.
