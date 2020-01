Premios Critics' Choice: todos los ganadores

Succession sigue firme como Mejor drama en televisión Crédito: Gentileza HBO

La temporada de premios 2020 sigue avanzando, y luego de la entrega de los Globo de oro, llegó el turno de los Critic´s Choice. Otorgados por la Asociación de críticos de retransmisiones cinematográficas, estos galardones celebran lo mejor del cine y la televisión y para muchos son uno de los termómetros más cercanos a lo que puede suceder en la noche de los Oscar.

En la velada que comenzó a las 21:00 y finalizo poco antes de medianoche, se consagró nuevamente Joaquin Phoenix por su trabajo en Guasón, mientras el surcoreano Bong Joon Ho fue una de las gratas sorpresas de la noche al ser elegido como Mejor director por Parasite. Por otra parte, Succession y Fleabag consolidaron su lugar como las mejores opciones para televisión, en drama y comedia respectivamente.

La lista completa de ganadores

Mejor película: Había una vez.... en Hollywood

Mejor director: premio compartido entre Sam Mendes por 1917 y Bong Joon Ho por Parasite

Mejor actor: Joaquin Phoenix por Guasón

Mejor actriz: Renée Zellweger por Judy

Mejor actor de reparto: Brad Pitt por Había una vez... en Hollywood

Mejor actriz de reparto: Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor actriz secundario de comedia: Alex Bornstein por The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor secundario de comedia: Andrew Scott por Fleabag

Mejor comedia: Fleabag

Mejor serie dramática: Succession

Mejor película de acción: Avengers: Endgame

Mejor actor secundario en drama: Billy Crudup por The Morning Show

Mejor actriz secundaria en drama: Jean Smart por Watchmen

Mejor película animada: Toy Story 4

Mejor actor en drama en televisión: Jeremy Strong por Succession

Mejor actriz en drama en televisión: Regina King por Watchmen

Reconocimiento a la trayectoría: Eddie Murphy

Mejor miniserie: Así nos ven

Mejor comedia : Dolemite is My Name

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller- Bridge por Fleabag

Mejor actor en comedia: Bill Hader por Barry

Mejor actriz secundaria en miniserie: Toni Collete por Unbelievable

Mejor película de ciencia ficción u horror: Us

Mejor película extranjera: Parasite

Mejor película para televisión: El camino, una película de Breaking Bad

Mejor serie animada: Bojack Horseman

Mejor elenco: The Irishman

Mejor Talk Show: Premio compartido entre The Late Late Show Witch James Corden junto a Late Night with Seth Meyers

Mejor actor de reparto en miniserie para televisión: Stellan Skarsgård por Chernobyl

Mejor banda sonora: Hildur Guonadottir por Guasón

Mejor guión adaptado: Greta Gerwig por Mujercitas

Mejor guión original: Quentin Tarantino por Había una vez... en Hollywood

Premio See Her: Kristen Bell

Mejor especial de comedia: Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons'

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Michelle Williams por Fosse/Verdon

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Jharrel Jerome por Así nos ven

Mejor actriz o actor joven: Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit

Mejor vestuario: Ruth E. Carter por Dolemite is My Name

Mejor maquillaje : Bombshell

Mejor efectos visuales: Avengers: Endgame

Mejor fotografía: Roger Deakins por 1917

Mejor diseño de producción: Había una vez... en Hollywood

Mejor edición: Lee Smith por 1917