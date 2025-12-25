Debutó junto a Johnny Depp, nadie se acuerda del éxito del que participó y ahora es el actor del momento

Jamie Campbell Bower es uno de esos actores que hizo de todo, pero varios lo descubrieron hace poco cuando alcanzó su pico máximo de popularidad. Con casi dos décadas de trayectoria, el británico de 37 años trabajó con Johnny Depp y Kevin Costner, apareció en dos de las franquicias de ficción juveniles - una de magos y la otra de vampiros - más exitosas del cine y tuvo romances con famosísimas actrices. Su carrera explotó en 2022 cuando se puso en la piel de Vecna/Henry Creel en Stranger Things (Netflix) y, a pesar de ser un monstruo en la ficción, se convirtió en una estrella en la vida real y en un indiscutido favorito de la audiencia.

Nacido el 22 de noviembre de 1988 en Londres, Inglaterra, tuvo su primer proyecto importante en 2007 cuando formó parte del elenco de Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) con Johnny Depp y Helena Bonham Carter y la dirección de Tim Burton.

El actor debutó en cine en 2007 junto a Johnny Depp en Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (Foto: IMDb)

Luego le llegó en turno de incorporarse a una de las sagas juveniles más populares de la época: Crepúsculo (Twilight). En Luna Nueva (New Moon), la segunda entrega, con el cabello largo y rubio y una túnica negra, se puso en la piel de Caius, uno de los malvados vampiros del clan Vulturi. Repitió el personaje en las últimas dos películas de la franquicia.

Jamie formó parte de la saga Crepúsculo como Caius, uno de los vampiros del clan Volturi (Foto: IMDb)

Al igual que Robert Pattinson, también tuvo una participación - aunque mucho menor - en una de las sagas de fantasía más famosas de todos los tiempos. Interpretó a Gellert Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1).

“Tenía muchos amigos en Harry Potter. Y creo que un día alguien me dijo: ‘¿Te gustaría participar en esta película?’. Y yo le dije: ‘Sí, claro. Suena divertido. Suena genial’. Recuerdo que en Las reliquias de la muerte solo me ven cuando robo la Varita de Saúco y salto por la ventana", comentó durante el evento Como Fan. Incluso recordó que durante su único día de rodaje el director David Yates le preguntó si quería un doble de riesgo y su respuesta fue: “David, si tenés un doble de acción no voy a salir en tu película. Así que no, no quiero. Quiero salir en tu película, ¡maldita sea!“. Volvió a repetir el personaje en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

Campbell Bower tuvo una participación en Harry Potter como Gellert Grindelwald (Foto: X)

En 2013 se puso en la piel de Jace en Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (The Mortal Instruments: City of Bones), basada en el primer libro de la autora Cassandra Clare. Como la película no funcionó, no existió tal continuación de la saga. Sin embargo, le dio visibilidad sobre todo dentro del público adolescente amante de la fantasía y paralelamente empezó una historia de amor con su coprotagonista, Lily Collins. Pero, eso es tema para más adelante.

En 2013, Jamie Campbell Bower protagonizó Cazadores de sombras: Ciudad de hueso junto a Lilly Collins pero la propuesta no funcionó y la saga no tuvo continuidad (Foto: IMDb)

Vecna, el personaje con el que se convirtió en estrella

Tras sus participaciones en las series El Prisionero (The Prisoner), Game of Thrones (Juego de tronos) y Camelot, finalmente en 2022 llegó el papel consagratorio: el aterrador y malvado Vecna, también conocido como Henry Creel, en Stranger Things. Se sumó en la cuarta temporada y se convirtió en un personaje que aparece en las peores pesadillas, pero que también genera fascinación e intriga. “Sentí que había mordido algo muy grande cuando me preguntaron si podía unirme a la serie para la cuarta temporada. Pasé mucho tiempo considerándolo de niño, considerando su infancia, su entorno y su crianza cuando era más humano. En cuanto a Vecna, era una idea de puro resentimiento, y me sentí muy cómodo allí. Luego, claro, llegó Stranger Things 5, y de repente apareció esta nueva versión y presentación del personaje que se sintió como otro bocado”, sostuvo en diálogo con The Hollywood Reporter.

El actor se unió a Stranger Things en la cuarta temporada como Henry Creel / Vecna (Foto: COURTESY OF NETFLIX)

En la quinta temporada, Henry Creel muestra su faceta más oscura cuando manipula y secuestra a Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard), interpretada por Nell Fisher. “Fue un bocado bastante jugoso, porque como actor, hay muchas veces en las que lo que querés es interpretar la verdad, y la verdad en este escenario es claramente que Holly Wheeler está siendo utilizada de alguna manera, y él no se lo dice. Y es aterrador sentarse frente a una niña y tener que mentir; da muchísimo miedo. A medida que avance esta temporada, verán más. Esos fueron momentos en los que sentí que daba un gran suspiro, como una gran exhalación. Como actor, es un privilegio. Personalmente, también es muy aterrador. Da muchísimo miedo interpretarlo. Una gran tarea”, reconoció.

El papel le demandó unas ocho horas en el sector de maquillaje y un minucioso trabajo para lograr la espeluznante voz y la versatilidad de representar amabilidad y maldad al mismo tiempo. Pero, paralelamente también tuvo que oír algunos comentarios negativos en las redes sociales debido a las muertes que ocasionó Vecna. Nunca está de más recordar que la realidad y la ficción son cosas distintas.

El impactante proceso de transformación de Jamie Campbell Bower en Vecna

En el caso de Campbell Bower, la experiencia fue positiva y enriquecedora y le permitió demostrar todo su potencial. A partir de este proyecto, se lució en Witchboard, Emmanuelle y Horizonte: Una Leyenda Americana (Horizon: An American Saga - Chapter 1) junto a Kevin Costner, Sienna Miller y Sam Worthington. Asimismo, formará parte de la tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Interpretar a Vecna le significó al actor un proceso de transformación de ocho horas (Foto: COURTESY OF NETFLIX)

Si bien la serie de Netflix creada por los hermanos Matt y Ross Duffer llega a su fin el 31 de diciembre de 2025, el actor decidió que su despedida fuera a lo grande. Hace un par de días sorprendió a todos al aparecer como Henry Creel en el teatro Marqués de Broadway durante una función de Stranger Things: The First Shadow, la obra de teatro basada en la serie. “Es increíble y bastante extraño que un personaje que creé con Matt y Ross Duffer exista en el escenario, interpretado por varias personas, durante lo que parece una eternidad”, sostuvo en diálogo con People. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría asumir ese papel en la producción de manera permanente, dejó en claro que esa ya es una etapa más que cerrada: “Ya hice mi parte, me voy. Ahora le toca a alguien más participar en la obra”.

Jamie Campbell Bower en Stranger Things: The First Shadow

Un compromiso fallido, un noviazgo famoso en dos partes y una nueva oportunidad

Muchas veces sucede que la química entre las parejas de ficción trasciende la pantalla y se vuelve una realidad - algo que suele hacer delirar a los fans - pero también hay casos en los que actores de un mismo elenco que no comparten escenas también se enamoran. Eso fue lo que le sucedió a Campbell Bower durante el rodaje de Harry Potter. Allí conoció a Bonnie Wright, la británica que interpretó a Ginny Weasley. Empezaron a salir en 2009 y confirmaron su relación en febrero de 2010 durante los premios BAFTA. Al año siguiente se comprometieron, pero no llegaron a intercambiar alianzas y en 2012 se separaron. “Fue algo amistoso, pero las cosas no iban bien desde hacía tiempo. Es triste”, le dijo una fuente a US Weekly.

Bonnie Wright y Jamie Campbell Bower se conocieron en el set de Harry Potter en 2009; en 2011 se comprometieron, pero al año siguiente se separaron Samir Hussein - Getty Images Europe

Ese mismo año, durante el rodaje de Cazadores de sombras, comenzó un noviazgo con Lilly Collins, quien daba sus primeros pasos en la industria. Se convirtieron en una de las parejas juveniles más famosas. La conexión entre ellos fue innegable y en 2013 la hija de Phil Collins le dijo a Glamour UK que eligen a los coprotgonistas justamente por la química: “Pasan 24 horas juntos y es intenso... además, llegás a conocer lo mejor y lo peor de la gente, su lado más crudo. Son perfectos para el papel porque tienen esa conexión y, a veces, eso se traduce en algo más”.

El actor estuvo en pareja con Lilly Collins entre 2012 y 2013 y entre 2015 y 2018 (Foto: Instagram @lilyjcollins)

Sin embargo, tuvieron algunas idas y vueltas. En 2013 se separaron en buenos términos, pero dos años después decidieron darse una nueva oportunidad y lo anunciaron vía redes sociales. “La vida funciona de maneras misteriosas, pero cuando descubrís que tu brillo interior regresó y brilla con más fuerza, sabés que es lo correcto (...) A veces, simplemente es lo que es. Y lo que es, es algo realmente hermoso”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con el actor. Si bien parecía que la segunda era la vencida, en 2018 se separaron de manera definitiva. Mientras ella actualmente está casada con el director de cine Charlie McDowell, con quien tiene una hija, él está en pareja con la influencer Elena Setareh Taber.

Actualmente, el británico está en pareja con la influencer Elena Setareh Taber (Foto: Instagram @elenataber)

La música, el modelaje y su costado más vulnerable

Campbell Bower decidió que no solo iba a ser una persona que supiera actuar y amplió sus horizontes laborales. Construyó una sólida carrera como modelo y este año regresó a las pasarelas - lugar que no caminaba desde los 16 años - y desfiló la colección primavera - verano 2026 de Ann Demeulemeester durante la Semana de la Moda de París. Paralelamente, también se dedica a la música. Entre 2015 y 2020 fue vocalista de Counterfeit, una banda de heavy rock y punk que integró con su hermano Samuel y durante los últimos se abocó a su carrera como cantante solista bajo el nombre de Jamie Bower.

Además de la actuación y la música, Jamie Campbell Bower también se dedica al modelaje (Foto: Instagram @bowerjamie)

Si bien siempre fue extremadamente reservado y prefirió que su trabajo hablara por él, en julio de 2022 mientras su imagen pública se realzaba gracias a su incorporación a la serie de los hermanos Duffer, decidió alzar la voz sobre un tema delicado para él: su lucha contra las adicciones. En 2019 contó en sus redes que llevaba cuatro años sobrio, aprovechó para expresarse con mayor profundidad sobre el tema y a través de una serie de mensajes en su cuenta de X reveló que “hace 12 años y medio tenía una adicción activa”.

“Me hacía daño a mí mismo y a aquellos que estaban a mi alrededor, que eran a quienes más quería. La situación empeoró tanto que terminé en un hospital psiquiátrico (...) Cometí muchos errores en mi vida... Pero cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Enmendar los errores y crecer”, sostuvo. En aquel momento llevaba siete años y medio, sobrio y limpio. “Para cualquiera que se despierte pensando ‘Dios mío, otra vez no’, les prometo que hay una manera. Estoy muy agradecido de estar donde estoy y de estar sobrio. Estoy muy agradecido de estar acá. Recuerden, todos estamos en proceso de desarrollo”, aseveró. A esta altura, lleva una década sobrio.

En el pasado, Jamie Campbell Bower habló públicamente de sus adicciones; lleva una década sobrio (Foto: Instagram @bowerjamie)

A los 37 años, Jamie Campbell Bower disfruta del éxito que cosechó, en silencio, durante los últimos 20 años. Es una de las estrellas del momento y si bien Stranger Things está próximo a llegar a su fin -este 25 de diciembre se estrenan en Netflix los capítulos cinco, seis y siete y el 31 el episodio final- para él aún hay mucho camino por delante.