Premios Oscar 2021: cuáles son las películas más nominadas

El domingo 25 de abril se llevará a cabo la entrega de los premios más importantes de la industria del cine: los Oscar. Este lunes, Nick Jonas y Priyanka Chopra Jonas anunciaron los candidatos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para la edición número 93 de los galardones.

En este año tan particular condicionado por la pandemia de coronavirus, la Academia anunció que, tras meses de preparación -lo cual explica el retraso de la entrega-, se está planeando una ceremonia con varias locaciones, especialmente para que los ganadores puedan lucirse con su estatuilla dorada en mano, como sucedió en los Grammy. En cuanto a quién será el host, la confirmación llegaría en unos días pero, a tono con la nueva normalidad y para no caer en lo solemne, sería más de una figura quien esté al frente de la conducción del evento que cierra la temporada de premios.

Estas son las películas más nominadas por la Academia:

*MANK (10 nominaciones)

Mank Netflix

La película de David Fincher era “número puesto” para despuntar en las nominaciones, al tener en cuenta las categorías técnicas que premia la Academia. Sin embargo, el largometraje también logró ingresar en rubros principales como mejor película, director, mejor actor para Gary Oldman, y mejor actriz de reparto para Amanda Seyfried, por lo cual resulta curioso que el guion -escrito por el fallecido padre del realizador de Red social, Jack Fincher- no haya sido tenido en cuenta, al igual que su edición, un rubro clave para el Oscar. Mank, biopic que retrata el proceso de escritura del guion de El ciudadano, también aspira a galardones como banda sonora y diseño de producción, y probablemente termine imponiéndose en esas categorías técnicas de indudable calidad. Mank está disponible en Netflix.

*EL PADRE (6 nominaciones)

El padre se convirtió, a lo largo de la carrera al Oscar, en la película que, sin mucho ruido alrededor pudo avanzar con paso firme con nominaciones en diferentes premios y aquí está el resultado. El drama del realizador francés Florian Zeller -basado en su propia obra de teatro- muestra la relación entre un hombre que se empecina en vivir solo a pesar de su edad y que rechaza los cuidados que le ofrece su hija. Cuando ella no puede estar a su lado constantemente mientras su mente empieza a deteriorarse, el hombre comenzará a desarrollar una paranoia que complicará aún más la relación entre ambos. Anthony Hopkins logró una nueva nominación por su trabajo en el film, al igual que Olivia Colman en la categoría secundaria, donde volverá a competir con Glenn Close, a quien le ganó el Oscar por La favorita. El film también está nominado a mejor película, edición y guion adaptado, entre otras categorías. El padre se estrena en nuestro país el 15 de abril.

*EL SONIDO DEL METAL (6 nominaciones)

El sonido del metal

La película de Darius Marder basada en una historia concebida por Derek Cianfrance -cuya impronta se nota mucho- es una obra de una simpleza extraordinaria. El gran Riz Ahmed, tras una sucesión de interpretaciones brillantes, consiguió un papel a su medida que lo pone en el mapa. El actor, nominado al Oscar esta mañana, personifica a Ruben, un baterista que pierde su audición y con ello, la vida tal como la conocía. Su llegada a una comunidad de personas sordas que, como él, batallan contra las adicciones, le abre las puertas a un nuevo mundo en esta historia de adaptación que no apela a los golpes bajos y que muchos compararon -más allá de la obviedad de la batería como elemento omnipresente, incluso cuando no la oímos- con Whiplash, por cómo ambas fueron trazando su camino hacia el Oscar, donde el drama de Marder aspira también a mejor película, actor de reparto para Paul Raci, sonido, y guion original. El sonido del metal está disponible en Amazon Prime Video.

*EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO (6 nominaciones)

El juicio de los 7 de Chicago se puede ver en Netflix Netflix

Aaron Sorkin volvió con otra biopic cuyo guion fue recientemente galardonado en los Globo de Oro. El realizador que ya tiene un Oscar en su haber por el guion de Red social de David Fincher, ahora aspira a otro como guionista, dado que fue excluido de la categoría de mejor director. A pesar de este escollo, El juicio de los 7 de Chicago compite como mejor película, mejor actor de reparto para Sacha Baron Cohen, mejor edición y fotografía, entre otros rubros. El drama se centra en un grupo de jóvenes acusados de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos ligados a las protestas contra la guerra de Vietnam suscitadas en Chicago, Illinois, en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968. El juicio de los 7 de Chicago está disponible en Netflix.

*NOMADLAND (6 nominaciones)

Nomadland Searchlight Pictures via AP - Searchlight Pictures

La favorita de esta anómala temporada de premios es Nomadland de Chloé Zhao, que ya se alzó con el premio a mejor película y dirección en los Globo de Oro y en los Critics’ Choice ratificando así sus grandes chances de llevarse el premio de la Academia. El film retrata con la sensibilidad propia de Zhao los códigos de los nómades, de las comunidades que se forman y se apoyan, y toma como punta de lanza al personaje de Fern, una mujer que tras la muerte de su marido se convierte ella misma en una nómade, y que Frances McDormand interpreta con una bienvenida sutileza. Nomadland, basada en el libro de Jessica Bruder, se estrena en nuestro país el 15 de abril.

*JUDAS AND THE BLACK MESSIAH (6 nominaciones)

Judas and the Black Messiah IMDB.com

Dos jóvenes talentos como lo son Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield vuelven a juntarse luego de formar parte de la brillante ¡Huye! de Jordan Peele, y en este caso lo hacen para la poderosa biopic de Shaka King que muestra cómo, a finales de los 60, William O’Neill (Stanfield) se infiltra por órdenes del FBI en las Panteras Negras de Illinois para llegar a su máximo líder, Fred Hampton (Kaluuya). El largometraje producido por Ryan Coogler cuenta con una carismática interpretación de Kaluuya, quien ya ganó el Globo de Oro y el Critics´ Choice por su papel, pero la sorpresiva nominación a Stanfield fue uno de los grandes aciertos de la mañana, ya que el joven brinda una actuación mucho más sutil y devastadora, como ya lo había hecho años atrás con la indie Short Term 12. Judas and the Black Messiah todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país.

*MINARI (6 nominaciones)

Minari

Todos los años aparece, entre las nominadas a mejor película, una producción que agrada tanto al público como a la Academia, a pesar de no tomar demasiados riesgos. Este año, el film que va por ese carril es Minari de Lee Isaac Chung, que pone el foco en cómo una familia corena-estadounidense intenta cumplir el denominado sueño americano en su granja de Arkansas, símbolo del progreso. Minari logró estar nominada a mejor película, dirección, actor para el enorme Steven Yeun y, entre otros rubros, a mejor actriz de reparto para Yuh-Jung Youn, quien forma una gran dupla con el pequeño Alan Kim. Minari por el momento no tiene fecha de estreno en nuestro país.

*HERMOSA VENGANZA (5 nominaciones)

Carey Mulligan en Promising Young Woman, ópera prima de Emerald Fennel y una de las películas más esperadas de este 2021

Una de las películas más debatidas y polémicas del año, que a priori no parece cuajar en el prototipo de film que le gusta a la Academia -si bien en las nominaciones se notó una diversidad- cosechó cinco nominaciones: mejor película, directora para Emerald Fennell, actriz para Carey Mulligan, guion original y montaje. Si bien guion y actriz son las categorías que tiene más aseguradas -aunque será una reñida pelea en ambos rubros-, las candidaturas no dejan de ser un gran premio para uno de los films más osados del año, que abre un debate sobre el feminismo a partir de un género tan complejo como la comedia negra en el que Fennell, en su ópera prima nada menos, navega con una asombrosa comodidad. Hermosa venganza se estrena en nuestro país el 8 de abril.