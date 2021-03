Critics’ Choice Awards: todos los ganadores

Anoche fue la entrega de los Critics’ Choice Awards, premios que distinguen lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva. En plena época de entregas, el séptimo arte y las series han sido protagonistas de este inicio del año y, como se venía viendo en otras premiaciones, hay ficciones que se postulan como las preferidas tanto de los críticos como de los espectadores. Nomadland fue una de las grandes ganadoras de la ceremonia: fue reconocida como mejor película, mejor dirección (Chloe Zhao) y guion adaptado. En el universo de las series, The Crown, que viene pisando fuerte en esta temporada, no solo resultó mejor drama sino que Gillian Anderson se llevó la estatuilla a mejor actriz de reparto y Josh O’Connor y Emma Corrin ganaron como mejor actor y actriz respectivamente. Gambito de dama y su protagonista, Anya Taylor-Joy también fueron reconocidos con premios.

Trailer de Nomadland

La modalidad, como viene siendo la regla en las últimas entregas de premio por la pandemia, fue mixta: presencial y virtual, y fue conducida por Taye Diggs. La misma fue mucho más inclusiva que los Globos de Oro tanto con las nominaciones como con los ganadores: hubo reconocimientos al trabajo tanto de Zendaya, quien fue honrada con el premio SeeHer, como el de Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah); Michael K. Williams (Lovecraft Country), Uzo Aduba (Mrs. America), Alan Kim (Minari), John Boyega (Small Axe) y de Chadwick Boseman (La madre del blues).

Acá la lista completa de los ganadores de la entrega número 26...

En cine

Mejor actor: Chadwick Boseman - La madre del blues (Netflix).

Mejor actriz: Carey Mulligan - Promising Young Woman (Focus Features).

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah).

Mejor actriz de reparto: Maria Bakalova (Borat 2).

Mejor guion adaptado: Chloé Zhao – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor fotografía: Joshua James Richards – Nomadland (Searchlight Pictures)

Mejor guion original: Emerald Fennell – Promising Young Woman (Focus Features)

Mejor elenco: El juicio de los 7 de Chicago (Netflix).

Mejor película: Nomadland (Searchlight Pictures).

Mejor director: Chloé Zhao - Nomadland (Searchlight Pictures).

Mejor actor-actriz joven: Alan Kim - Minari (A24).

Mejor película extranjera: Minari (A24)

Mejor comedia: Palm Springs (Hulu/NEON).

Mejor canción: “One Night in Miami (Amazon Studios) – “Speak Now”

Mejor productor: Donald Graham Burt, Jan Pascale – Mank (Netflix)

Mejor edición: Alan Baumgarten – El juicio de los 7 de Chicago (Netflix) / (TIE) Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal (Amazon Studios)

La madre del blues, una de las ganadoras de la noche Netflix

Mejor vestuario: Ann Roth – La madre del blues (Netflix)

Mejor peinado y maquillaje: La madre del blues (Netflix)

Mejor efectos especiales: Tenet (Warner Bros.)

En televisión

Primer avance de la nueva temporada de The Crown - Fuente: Netflix

Mejor actriz de reparto en serie de drama: Gillian Anderson - The Crown (Netflix).

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Michael K . Williams - Lovecraft Country (HBO).

Mejor actor de reparto en miniserie para televisión: Donald Sutherland - The Undoing (HBO).

Mejor actriz de reparto en miniserie para televisión: Uzo Aduba - Mrs. America (FX).

Mejor actor en serie de drama: Josh O’Connor - The Crown (Netflix).

Mejor actriz en una serie de drama: Emma Corrin - The Crown (Netflix).

Mejor actriz en miniserie para televisión: Anya Taylor-Joy - Gambito de dama (Netflix).

Mejor actor en miniserie para televisión: John Boyega - Small Axe (Amazon Studios).

Mejor especial de comedia: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) / Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix).

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Daniel Levy - Schitt’s Creek (Pop).

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Waddingham - Ted Lasso (Apple TV +).

Ted Lasso también fue distinguida con varios premios en los Critics Choice Awards Apple Tv

Mejor actor en serie de comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso (Apple TV +).

Mejor actriz en serie de comedia: Catherine O’Hara - Schitt’s Creek (Pop).

Mejor serie de comedia: Ted Lasso (Apple TV +).

Mejor serie de drama: The Crown (Netflix)

Mejor miniserie: Gambito de dama (Netflix)

Gambito de dama, una de las favoritas en TV Netflix

LA NACION