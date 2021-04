Premios Oscar 2021: tres cortometrajes en competencia para ver en Netflix

Cada año 15 cortometrajes alcanzan notoriedad mundial tras conseguir una nominación al premio Oscar en alguna de las tres categorías dedicadas por la Academia de Hollywood a películas de corta duración. Y, con el auge de los servicios de streaming hogareño, las posibilidades de verlos incluso antes de la ceremonia han aumentado. En el caso de Netflix, este año tiene entre su oferta un film que compite en cada uno de los rubros: ficción, documental y animación. Más allá de los indudables valores artísticos que tienen, la inversión de tiempo no es demasiado exigente: apenas una hora entre los tres títulos, lo mismo que demanda un solo episodio de las tantas series disponibles en la N roja. Como para entusiasmar incluso a los más reacios a ver cortos, aquí destacamos las características principales de cada uno de ellos.

Dos completos desconocidos

(Two Distant Strangers, Estados Unidos/2020), de Travon Free y Martin Desmond Roe. Duración: 32 minutos. Nominado al Oscar a mejor cortometraje de ficción. Carter (el rapero Joey Bada$$) es un joven diseñador gráfico e ilustrador neoyorquino que se despierta en casa de una chica llamada Perri (Zaria Simone) a la que acaba de conocer y con quien ha compartido una noche de sexo. Pero, apenas sale del departamento de ella, se topa con Merk (Andrew Howard), un policía racista y violento que lo termina ahorcando de una manera muy similar a la que murió George Floyd (aquí hay una vendedora ambulante que filma todo con su celular). En la escena siguiente, Carter reaparece en la cama con Perri y, con algunas variantes, vuelve a ser víctima del agente. Así, una y otra vez, hasta que va encontrando la manera de encarar a su agresor y, aparentemente, torcer el curso de la historia. O al menos eso cree. El recurso del loop temporal que convirtió a Hechizo del tiempo en una comedia de culto es utilizado aquí para mostrar cómo la sociedad estadounidense (y en especial la comunidad afroamericana) vive en una suerte de amenaza recurrente, un déjà vu constante, una red de violencia policial, impunidad y racismo sistémico de la que no pueden escapar.

Si algo me pasa, los quiero

(If Anything Happens I Love You, 2020), de Will McCormack y Michael Govier. Duración: 12 minutos. Nominado al Oscar a mejor cortometraje animado. Con Laura Dern entre sus productoras y productores, este corto animado en 2D con mayoría de imágenes en blanco y negro (pero con creciente irrupciones del color) narra la historia de un matrimonio dominado por la culpa y el dolor. Ellos siguen sufriendo en toda su dimensión los efectos de la muerte de su hija de 10 años durante un ataque armado en un colegio. Es difícil no emocionarse (y angustiarse) con la tristeza que invade a la pareja (que deambula cual zombis por la casa) al recordar a la niña y, en ese sentido, los codirectores apuestan a un muy creativo trabajo con sombras para expresar los sentimientos. Si bien el film se concentra en lo íntimo, la dimensión política (la crítica a la obsesión por y el abuso con las armas de una parte significativa de la sociedad estadounidense) está muy presente.

Una canción de amor para Latasha

(A Love Song for Latasha, 2020), de Sophia Nahli Allison. Duración: 19 minutos. Nominado al Oscar a mejor cortometraje documental. El 16 de marzo de 1991 Latasha Harlins, una joven afroamericana de 15 años, fue asesinada con un disparo en la nuca por la dueña de un almacén de origen coreano en la zona de South Central en Los Ángeles, supuestamente por robar un jugo que costaba 1,75 dólares (luego se comprobó que la chica tenía dos dólares para pagarlo). El juicio terminó con un castigo mínimo para la agresora (ni siquiera fue a la cárcel) y ese ejemplo de impunidad fue uno de los motivos de los violentos disturbios callejeros que se produjeron en abril de 1992. Este desgarrador corto documental reconstruye, casi tres décadas después, la bella historia -previa a la tragedia- de Latasha a partir de testimonios de familiares y amigas de la víctima en un rompecabezas y un patchwork visual que incluye materiales de archivo en VHS, algunas animaciones e imágenes actuales para hablar de los traumas de un pasado cuyas heridas siguen abiertas.

