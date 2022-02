¿Qué veo? Atracción peligrosa, una gran muestra del talento de Ben Affleck como director

Todos los que se toman muy en serio la carrera cinematográfica de Ben Affleck se entusiasman cada vez que vuelve a hablarse de la próxima película que podría dirigir. Como hay más de un proyecto en danza y los trascendidos superan casi siempre a las certezas los tiempos se dilatan y las expectativas comienzan a apagarse, una y otra vez.

Estos genuinos admiradores del actor que cumplirá 50 años este 2022 se consuelan por ahora con el estímulo de su excelente aparición actoral en The Tender Bar, dirigida por George Clooney (disponible en Amazon Prime Video), algo que parece darle una continuidad muy positiva a su carrera interpretativa. También recibió muchos elogios por The Way Back (disponible en HBO Max), otra de sus películas recientes.

A la vez se inquietan cada vez que Affleck vuelve a ser protagonista de la atención mediática por otras razones. Puede haber razones ligeras, como el hecho de ocupar todo el tiempo las páginas del corazón gracias a su renovado romance con Jennifer Lopez o, algo peor, exponerse al riesgo de volver a caer en los períodos de adicción al alcohol que forzaron más de un ingreso en centros de rehabilitación. El recuerdo de un padre violento y dependiente del mismo vicio sigue pesando con fuerza en el ánimo y la conciencia del actor.

Affleck junto a Jeremy Renner, que obtuvo una nominación al Oscar por esta película

La estabilidad afectiva reencontrada junto a Lopez y las buenas elecciones actorales del último tiempo (tomemos su extravagante aparición en El último duelo como un risueño desliz) alimentan esperanzas de una vuelta al lugar en el que Affleck brilló como nunca y ganó tanta admiración de la crítica que muchos lo vieron como el mejor heredero de Clint Eastwood como representante del noble y genuino espíritu de la narración clásica en el cine estadounidense .

Si ese eventual regreso a la dirección sigue el camino de Atracción peligrosa (The Town, 2010), su segunda película, podemos esperar lo mejor para el futuro. Este relato policial preciso, áspero y quirúrgico en la cruda descripción del escenario en el que transcurre la acción es al mismo tiempo una obra que cala hondo en el retrato humano de sus personajes. Affleck la dirige, la protagoniza y también es uno de sus guionistas.

Cada actor de esta tragedia desarrollada en un mundo de policías y delincuentes (sobre todo ladrones de bancos) tiene una motivación bien clara y una descripción precisa de lo que vive, siente y hace para cumplir con lo que siente que es su deber en esta vida. Pero al mismo tiempo hay un acercamiento muy preciso, ajeno a cualquier énfasis o declaración de tipo político, a los orígenes de esa violencia, a las circunstancias que la rodean, a los dilemas morales que provoca y a las posibilidades, nunca demasiado generosas, de intentar algún cambio de rumbo y optar por la redención.

Hemos visto muchas veces cómo estas preguntas que rodean el ánimo y la conciencia de personas muy decididas y profesionales aparecen expuestas en las mejores películas de Eastwood y Michael Mann. Affleck sigue esa línea sutil, precisa y firme al asomarse, como queda expuesto desde el mismo comienzo de la trama, a la actividad que parece destacar a la ciudad de Boston sobre cualquier otro lugar del mundo: la más alta cantidad de ladrones de bancos medida en relación con el total de la población.

Boston es la ciudad. Es The Town, tal como lo sugiere el perfecto título original, reemplazado para el estreno local en los cines por una frase completamente disparatada que 12 años después del estreno sigue resultando inexplicable. La acción se concentra en Charlestown, punto de referencia de la ciudad a la que Affleck siempre vuelve para contar las historias de película que llevan su firma. Algo que ocurre desde sus tiempos de adolescencia y de la hermandad forjada para siempre con su colega Matt Damon .

El personaje central de Atracción peligrosa es Doug MacRay (Affleck), integrante de un grupo especializado en robar sumas millonarias de entidades bancarias o camiones de caudales. Tiene como principal lugarteniente al impulsivo James Coughlin (Jeremy Renner, ganador de una nominación al Oscar por este papel), con quien está unido por unos cuantos códigos y lazos de lealtad. Uno de ellos es el vínculo afectivo entre MacRay y Krista Coughlin (Blake Lively), hermana de James y madre de un pequeño. El botín termina en manos de un lavador disfrazado de florista al que el siempre excelente Pete Postletwaithe, en una de sus últimas apariciones, le aporta una máscara verdaderamente aterradora.

Ben Affleck, como Doug MacRay en Atracción Peligrosa Courtesy Warner Bros. Ent. Inc.

Cuando el asalto a una sucursal bancaria no sale como lo esperado, la banda debe vigilar a la joven gerente (Rebecca Hall, notable), porque podría aportar datos que los dejaría a merced del FBI. MacRay se irá acercando de a poco a la mujer y empezará a encontrar en ella un camino de posible escapatoria de su lugar como criminal que ya venía insinuando desde el principio a través de velados gestos y miradas.

Affleck nos dice que hay un mundo alternativo posible en ese acercamiento (algo que reiteraría en 2017 con su último trabajo hasta el momento como director, actor y ahora único guionista, Vivir de noche) y también que el largo brazo de la ley hará todo lo posible para impedirlo. Lo muestra a través del agente especial del FBI encargado del caso (un magnífico Jon Hamm), al que no le faltan recursos bastante retorcidos y toda clase de extorsiones para lograr su propósito. Al margen de la estrategia, el personaje de Hamm es otra muestra del profesionalismo a ultranza, seco y brutal, que ejercen los actores de esta historia.

La dirección de Affleck funciona en todos los aspectos: en la descripción de cada personaje, en la fluidez con que se combinan la acción y los momentos de calma, en el diseño de las escenas de acción (vibrantes, inteligibles de principio a fin, filmadas con energía en un montón de calles estrechas de Boston que parecen no tener salida), en la dirección de actores y en la conciencia plena del camino al que nos quiere llevar . Solemos esperar mucho más de Affleck como director que como intérprete, aunque sus recientes apariciones en las mencionadas El camino de regreso y The Tender Bar desmienten con fuerza todos los lugares comunes acerca de su pretendida inexpresividad.

Jon Hamm como el detective y Affleck como el ladrón en un intenso y constante juego de gato y ratón Claire Folger

Entre las muchas influencias que tuvo en cuenta para elaborar su película (Fuego contra fuego, de Mann; Río Místico, de Eastwood; Los infiltrados, de Martin Scorsese), Affleck dijo por ejemplo que para elaborar algunas escenas de pura acción pensó mucho en Gene Hackman irritado y golpeando el volante de su auto mientras perseguía a sus adversarios a toda velocidad por las calles de Nueva York en la escena más intensa de Contacto en Francia.

Pero al mismo tiempo le reconoció a Entertainment Weekly que lo más importante de Atracción peligrosa no pasa por el robo y la persecución automovilística (“son papeles de caramelos”) sino por la relación que se establece entre el personaje que interpreta y el de su padre (el gran Chris Cooper). Y al respecto dijo que siempre le llamó la atención que Sidney Lumet hiciera varias de sus películas contando cómo los hijos terminan pagando los pecados de sus padres.

La llegada de Atracción peligrosa al streaming es el camino más rápido para entender por qué los más rigurosos fans de Ben Affleck desean cuanto antes que vuelva a dirigir. No es el único ejemplo que los motiva. También están allí su ópera prima, Desapareció una noche (todavía ausente de las plataformas) y la extraordinaria Argo, disponible en HBO Max, que llegó a ganar el Oscar a la mejor película y merece, por supuesto, un análisis separado.

“ No creo que sea mejor director que actor o mejor actor que director. Ni tampoco mejor guionista que actor o mejor director que guionista. O incluso mejor guionista que director. Solo trato de hacer películas y resulta que todas estas cosas están mezcladas. No es fácil separarlas, creo que son círculos superpuestos ”, reconoció Affleck en 2010. Con el tiempo se le reconocieron auténticos méritos en todas esas facetas, especialmente como director. Quienes lo admiran de verdad creen que llegó el momento de seguir demostrándolo.