Quentin Tarantino destacó a las que considera las películas más importantes de su carrera: la mejor, su favorita y la que nació para filmar

Quentin Tarantino tiene una obra relativamente breve, teniendo en cuenta la profunda huella que causa su filmografía en Hollywood. Desde su debut en 1992 con Perros de la calle, el realizador cuenta con un total de nueve largometrajes (teniendo en cuenta que él mismo considera a las dos Kill Bill como una sola pieza), y es sabido que el propio Quentin subrayó varias veces que su décimo film sería el último. Y en tren de analizar su propia trayectoria, el director de Death Proof se arriesgó a destacar los títulos más relevantes de su carrera.

Había una vez en Hollywood

En una charla en el podcast The Church of Tarantino, Quentin exclamó: “Había una vez en Hollywood es mi favorita, y Bastardos sin gloria mi obra maestra”. Pero más allá de esas dos verdaderas gemas del cine, el realizador destacó una más, y agregó: “Pero creo que Kill Bill es la pieza Quentinesca definitiva, nadie más podría haberla hecho. Cada aspecto de ella es particularmente visceral, como si tuviera tentáculos y tejido en carne viva, que surge de mi imaginación, de mi firma, de mis amores, de mis pasiones y de mis obsesiones. Entonces por eso es que pienso que Kill Bill es la película que nací para filmar”.

Bastardos sin gloria. Quentin Tarantino le da una vuelta de tuerca a la Segunda Guerra Mundial

Con respecto a los guiones que escribió, Tarantino detalló: “Creo que Bastardos sin gloria es mi mejor libreto, y que Los ocho más odiados y Había una vez en Hollywood se ubican justo detrás. Pero en Los ocho más odiados pienso que está la mejor de mis direcciones en lo referido a mi propio material. O sea que el material está escrito y es sólido. Entonces no era que tenía que crearlo, como fue con Kill Bill, sino que era algo sólido, y pienso que fue la mejor interpretación de mi propio material como director”.

FATAL. La hermosa y sanguinaria Beatrix Kiddo, el inolvidable personaje de los filmes Kill Bill Vol. 1 y 2

Sobre la secuela de Había una vez en Hollywood, una guion que el propio Quentin barajó en dirigir, finalmente decidió cederle ese lugar a David Fincher, quien se ocupará de realizar Las aventuras de Cliff Booth para Netflix, con Brad Pitt repitiendo su personaje. Y sobre ese proyecto, Tarantino comentó: “Me encanta ese guion, pero era como caminar un terreno por el que ya había pasado. No me entusiasmaba. Para mi última película, tengo que no saber en dónde me estoy metiendo. Tengo que meterme en camino no explorado”.

Bajo las órdenes de David Fincher, Brad Pitt volverá a interpretar a su carismático personaje en Las aventuras de Cliff Booth Archivo

De esa manera, luego de descartar el libreto de The Movie Critic y a seis años de su última película, aún es un misterio cuál será el próximo film de este enorme realizador.

Una mirada crítica

Quentin Tarantino SAMEER AL-DOUMY - AFP

Hace algunos meses, durante una entrevista con el periodista Elvis Mitchell, Quentin tuvo una mirada desalentadora sobre la actual situación del cine. “Estoy escribiendo una obra de teatro. Probablemente sea lo próximo que termine haciendo”, reveló.

Luego Tarantino coqueteó con la posibilidad de volver al cine con ese texto teatral. “Si es un fracaso, probablemente no la convierta en película. Pero, ¿y si es un gran éxito? Puede que sea mi último film”, disparó. Y después él apuntó sin vueltas contra la industria y en particular contra las nuevas formas de consumo. “Es un gran problema hacer una obra de teatro”, explicó. “Pero, ¿hacer películas? Bueno, ¿qué demonios es una película ahora?”.

Brad Pitt y Quentin Tarantino

Lejos de esperar que alguien respondiera su pregunta, Tarantino continuó con su análisis. “¿Qué es? ¿Algo que se proyecta en los cines como un estreno simbólico durante cuatro malditas semanas? Está bien, y para la segunda semana puedes verlo en la televisión. No me metí en todo esto por rendimientos decrecientes”, le dijo a Mitchell. “Ya era bastante malo en 1997″, continuó, con referencia al año en el que estrenó su tercer largometraje, Jackie Brown. “También fue bastante malo todo en 2019, y ese fue el último año de películas. Es una m..., en lo que a mí respecta, el hecho de que haya empeorado drásticamente”, lamentó.