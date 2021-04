Revelan que Robert De Niro casi reemplaza a Tom Hanks en un papel clave de su carrera

Quisiera ser grande fue una de las mejores comedias de los años 80, pero quizás hubiera sido recordada de otra forma si uno de los papeles principales de la película hubiera quedado en manos del primer actor que se barajó originalmente.

Así lo sugirió la actriz Elizabeth Perkins, quien interpretó a la joven de la cual Josh estaba enamorado en la película de 1988. Es que, según reveló, Robert De Niro fue el primer elegido para interpretar el papel que finalmente hizo famoso a Tom Hanks.

Perkins lo anunció durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, de acuerdo con el sitio Deadline. “Robert De Niro fue elegido para el papel de Josh en la película Big”, declaró.

“Se vino abajo porque tuvo un conflicto de programación, y luego fueron a buscar a Tom Hanks. Es como una película totalmente diferente en mi cerebro con Robert De Niro”, añadió.

Big, tal el título original de la película, cuenta la historia de Josh Baskin, un adolescente de 13 años que está cansado de que las chicas no lo registren por ser muy pequeño; además, sus padres lo tratan como a un niño hasta que, frente a una vieja máquina que concede un deseo, pide hacerse mayor: a la mañana siguiente se despierta convertido en un adulto de 30 años. Ese es el papel que interpreta Hanks y que lo hizo conocido en todo el mundo.

Antes del rodaje de la película, Perkins contó que incluso pudo ensayar con De Niro para su papel en la película. “Estaba muy malhumorado, estaba más para una película de terror. Robert De Niro deambulando por las calles de Nueva York”, ironizó Perkins. “Lo que Tom Hanks aportó fue mucho más ligero”.

De hecho, su papel en Big le valió a Hanks su primera nominación a los Premios Oscar como mejor actor. También obtuvo su primer Globo de Oro como mejor actor de comedia musical.

LA NACION