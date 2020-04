Streaming: The Souvenir, una maravilla inesperada y sorprendente

Tilda Swinton y Honor Swinton Byrne, madre e hija en la vida real, brillan en este film de Joanna Hogg, estreno en alquiler VOD en Flow Crédito: Flow

Javier Porta Fouz 23 de abril de 2020

The Souvenir (Reino Unido-Estados Unidos/2019). Dirección y guion: Joanna Hogg. Fotografía : David Raedeker. Edición : Helle Le Fevre. Elenco : Honor Swinton Byrne, Tom Burke, Tilda Swinton, Alice McMillan, Richard Ayoade, James Dodds, James Spencer Ashworth. Duración : 120 minutos. Disponible en: Flow, para alquilar. Nuestra opinión: excelente

En un tiempo en el que algunas películas se vuelven importantes antes de ser puestas a prueba debido a sus "ideas seguras sobre cómo debería ser el mundo" resaltan aún más las cualidades extraordinarias de una maravilla inesperada como The Souvenir. Esto es cine de autor en el sentido más cabal del concepto: la directora Joanna Hogg escribe y dirige este relato con componentes autobiográficos sobre una estudiante de cine en Londres a principios de los 80, sobre un complicado y gran amor, sobre crecer y ver (y no necesariamente en ese orden), sobre conversar y crecer, sobre relaciones familiares y de amistad. Pero no es por todo esto por lo que hablamos de cine de autor: es porque da la sensación -una sensación certera- de que Hogg se apropia de cada situación, de cada de diálogo, de cada musicalización, de cada encuadre y de cada lo que sea y lo escribe cinematográficamente con una personalidad intransferible.

En The Souvenir se habla de cine y no solamente con palabras: se habla de cine porque la respiración de la película es contundentemente cinematográfica, personalmente cinematográfica. En IMDb dice que estamos ante un drama, una película de misterio y una comedia. Difícil definir a The Souvenir pero se puede convenir en que sí hay misterio, y no por lo que oculta el novio de la protagonista. El misterio es de otro orden: está en el tono inasible de la película, en su capacidad para sorprender con la resolución actoral exacta y admirable de cada situación, en su profusión de encuadres suntuosos y jamás ostentosos, en el uso de canciones y otras músicas que reverdecen por su uso particular y significativo, en su pintura de tiempo y lugar -su pertenencia a una cultura- que entiende que para ser profunda es mejor huir de lo enfático y de las marcas faroleras de época.

En un film cabalmente brillante como The Souvenir importan relativamente menos detalles de venta como que Tilda Swinton y su hija (la debutante y protagonista Honor Swinton Byrne) hacen de madre e hija, pero su interacción es tan fluida que se vuelve necesaria y memorable, como cada secuencia de esta película que renueva, con extrañeza y con sorpresa, el entusiasmo festivo en el arte cinematográfico.