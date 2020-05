Will Farrell y Rachel McAdams, en Volcano Man 01:33

Mientras el mundo vive sumido entre temores y frustraciones producto de la necesidad de quedarse adentro de casa para evitar la propagación del coronavirus , los estrenos de películas que se habían producido meses antes siguen llegando. Netflix dio a conocer el primer avance de Eurovision Song Contest: The story of fire saga . En el film, protagonizado por Will Ferrell y Rachel McAdams , se hace una lectura de lo absurdos que resultan algunos concursantes del mítico programa Eurovisión .

"Volcano Man" es el tema con que se presenta a estos dos concursantes. Mientras que el personaje Ferrell canta, el de McAdams hace playback, porque la voz es en realidad es de My Marianne. El tema compuesto para el film combina el pop con la electrónica y el "pasado vikingo" de sus concursantes. La letra hace mención a un hombre sentado encima de las nubes sobre el pico de una montaña; es un "hombre volcán" que "derrite el corazón", "un héroe eterno que también debe amar". Las imágenes muestran a los actores en escenarios naturales, sobre el hielo, la nieve, e incluso cerca del fuego.

Eurovision Song Contest: The story of fire saga se centra en la historia de dos cantantes de un pueblo chico de Islandia que son los elegidos para ser parte del concurso musical. Con dirección de David Dobkin, el film aún no tiene fecha de estreno y cuenta con otras figuras estelares dentro de su elenco, como Demi Lovato, Pierce Brosnan y Dan Stevens.

El trailer, donde Ferrell se ocupa de la parte más hilarante y Addams, de hacer la mímica musical, fue ovacionado por algunos y criticado por otros, especialmente en Europa, donde Eurovisión es todo un clásico. Sin ir más lejos, fue en ese programa donde surgieron artistas como ABBA. Para los fans del histórico concurso musical, este film resulta una buena noticia ya que el certamen -que nunca dejó de emitirse en 64 años- fue cancelado por la pandemia de Covid-19 y, de algún modo, sirve como aliciente en plan de comedia.

Eurovisión 2021 tendrá lugar en Rotterdam y ya existen 18 artistas confirmados.