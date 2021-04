Todos los ganadores de los premios SAG

Anoche se entregaron los premios SAG 2021, las distinciones a lo mejor del cine y la TV entregadas por el Sindicato de Actores de Hollywood, que dan más pistas sobre cuáles pueden ser las actuaciones que puedan ganar los premios Oscar. La ceremonia, como viene sucediendo desde que empezó la pandemia del coronavirus, fue virtual, por lo que decidieron hacerla sin anfitrión, fue breve (duró exactamente una hora) y grabarla con anterioridad.

Después de muchas reprogramaciones se celebró la entrega número 27 de los SAG donde alrededor de 120 miembros del gremio de intérpretes, según Variety, tuvieron la oportunidad de votar. El termómetro, en esta oportunidad, acompañó a El juicio de los 7 de Chicago: el film de Aaron Sorkin fue reconocido con el galardón a “mejor elenco de película”, una de las dos categorías centrales de la noche. En los Globos de Oro, la máxima distinción había sido para Nomadland, otro de los preferidos de cara a los premios Oscar. Además, el trabajo póstumo en La madre del blues de Chadwick Boseman , fue reconocido con una estatuilla así como también el de su compañera en la ficción, Viola Davis.

Las series de televisión también tuvieron su gran noche... pero en este rubro no hubo sorpresas: tanto The Crown como Gambito de dama fueron protagonistas de la noche como así también la actriz que le dio vida a Margaret Thatcher en la serie, Gillian Anderson, como la intérprete angloargentina que hizo del ajedrez su vidriera, Anya Taylor-Joy. Ambas recibieron su reconocimiento en los SAG, así como también Mark Ruffalo por su trabajo en la miniserie de HBO I Know This Much is True.

Los 13 ganadores de la noche

Mejor elenco, cine: El juicio de los 7 de Chicago

Mejor actor, cine: Chadwick Boseman, La madre del blues

Mejor actriz, cine: Viola Davis, La madre del blues

Viola Davis y Chadwick Boseman, en el film La madre del blues gentileza Netflix

Mejor actor de reparto, cine: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Yuh-jung Youn en Minari A24

Mejor actriz de reparto, cine: Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor actor, telefilm o miniserie: Mark Ruffalo, I Know This Much is True

Gambito de dama, una de las favoritas en TV Netflix

Mejor actriz, miniserie o telefilm: Anya Taylor-Joy, Gambito de dama

Mejor actriz, drama: Gillian Anderson, The Crown

Mejor actor, drama: Jason Bateman, Ozark

Primer avance de la nueva temporada de The Crown - Fuente: Netflix

Mejor elenco, drama: The Crown

Mejor actor, comedia: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor actriz, comedia: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Mejor elenco, comedia: Schitt’s Creek

