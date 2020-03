Troop Zero: una tierna historia con ingredientes clásicos para ver en familia

Viola Davis, McKenna Grace y Milan Ray en Troop Zero

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 11:31

Troop Zero (Estados Unidos/2019). Dirección: Bert y Bertie. Elenco: Viola Davis, McKenna Grace, Jim Gaffigan, Allison Janney. Duración: 94 minutos. Disponible: Amazon Prime Video. Nuestra opinion: Buena

Una nena solitaria, imaginativa, tierna y en busca de su lugar en el mundo, aunque en realidad ella cree que queda fuera de él. La protagonista de esta película tierna, sensible y algo torpe en su mensaje es Christmas (McKenna Grace), una dulzura de niña que sueña con comunicarse con quienes habitan en el espacio, con los extraterrestres, pero también con su mamá que murió hace poco tiempo y siempre alentaba su costado más fantasioso. Eso es lo que la hace aun más excéntrica que todos sus vecinos y su papá (Jim Gaffigan), un abogado de pueblo más solidario que hábil para ganar juicios; tal vez su falta de triunfos tenga algo que ver con el simpático perrito que usa de acompañante. La única presencia más o menos sensata en la vida de Christmas -si, la nena se llama Navidad-, es Rayleen (Viola Davis), la secretaria del estudio de abogados que aspira sin demasiadas esperanzas con irse del pueblo del sur de los Estados Unidos dónde en 1977 no hay demasiadas oportunidades para una mujer negra que se atreve a querer algo más. "Algún día descubrirán que la vida es más fácil si no esperan demasiado", sentencia Rayleen, para que la trama le demuestre exactamente lo contrario.

Tráiler "Troop Zero" - Fuente: Amazon Prime Video LATAM 02:35

Video

El sueño de la protagonista es participar de la grabación del disco que la NASA prepara para enviar al espacio con los saludos y los sonidos de la Tierra, incluidas las voces de los niños, por supuesto. Segura de que se trata de su oportunidad de comunicarse por fin con el espacio exterior, Christmas debe formar su propia tropa de scouts para poder ser parte de la iniciativa. Claro que para eso necesita de la colaboración de la muy poco entusiasta Rayleen.

Al modo de las películas para toda la familia que se hacían en otras épocas y que solían contar la historia de un grupo de niños con necesidad de una figura adulta que los guíe y un adulto cínico y hastiado que gracias a los niños recupera su fe en la humanidad, Troop Zero cumple con los requisitos del previsible arco dramático. Sin embargo, se diferencia de sus antecesoras por la atmósfera de fantasía y realismo mágico que sobrevuela la propuesta de las directoras que muestran algo de su particular estilo en Kidding , la serie no estrenada en la Argentina protagonizada por Jim Carrey de la que dirigieron dos episodios.

Troop Zero, una película para toda la familia, con ingredientes clásicos Fuente: Archivo

Si algunos personajes infantiles exageran en la caricatura y no logran ir más allá de la superficie, ese traspié está equilibrado por las actuaciones de Davis y Allison Janney, la villana del cuento: una maestra de la actitud pasivo-agresiva que sin embargo nunca es una caricatura. Por el contrario, con su acento sureño y modos de dama de antaño su personaje aporta mucho del alivio cómico que la película necesita cuando su dulce mensaje se vuelve demasiado empalagoso.