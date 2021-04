“Un monstruo”: Scott Rudin, productor de Hollywood, acusado de abuso laboral

Scott Rudin, exitoso productor de Hollywood y Broadway, fue acusado por exempleados por abuso laboral. Dichas acusaciones forman parte de una investigación de la publicación The Hollywood Reporter, donde se califica a Rudin, en la portada del informe, como un “maltratador” y una persona “fuera de control”.

El productor de films como Sin lugar para los débiles, Lady Bird, Red social, The Truman Show y Zoolander, entre muchos otros, ganador de 17 premios Tony, un Oscar, un Emmy, un Grammy, y cuatro Globos de Oro fue expuesto por personas que trabajaron con él en diferentes épocas, y todas ellas padecieron situaciones que les produjeron ataques de ansiedad y pánico, estrés y una sensación constante de miedo.

Golpes e insultos, moneda corriente

Uno de los testimonios fue brindado por un exasistente, quien relató que en pleno festejo de Halloween, y en un día laboral de 10 horas, fue golpeado por Rudin con una computadora porque no había podido cumplir con un súbito pedido: conseguirle un asiento en un vuelo que estaba completamente lleno. “En un ataque de furia habría roto su computadora en las manos de su asistente, la pantalla se quebró en pedazos y el joven comenzó a sangrar y debió recibir asistencia médica”, reza el informe de The Hollywood Reporter. “Fue como un choque de autos”, describió un testigo de la situación, que no fue el único en presenciar el hecho. El productor envió al asistente a una guardia de hospital, e inmediatamente llamó a su abogado.

El modus operandi de Rudin, según la investigación, era el del maltrato seguido de despido, llamadas frenéticas a su equipo legal y la resolución rápida con arreglos extrajudiciales. Asimismo, el productor les hacía firmar a todos sus empleados un acuerdo mediante el cual se aseguraba que no hicieran declaraciones al terminar sus contratos, e incluso les bajaba el rango o no les daba el crédito en sus respectivas tareas como forma de castigo, o les sumaba créditos para mantenerlos silenciados.

Un ámbito de trabajo tóxico

Otro testimonio clave fue brindado por Caroline Rugo, empleada de Rudin. “Tiró una computadora por la ventana en medio de una reunión y luego se fue a la cocina donde comenzó a golpear las cosas. En otro momento, arrojó un bowl de vidrio [a un colega] que dio contra la pared y se deshizo en pedazos. La persona, que trabajaba en Recursos Humanos, fue retirada en ambulancia con un ataque de pánico. Ese era el clima en el que se trabajaba”, contó Rugo.

"Cada día de trabajo era extenuante y aterrador" Ryan Nelson, exasistente de Scott Rudin

Por su parte, Ryan Nelson, el asistente personal de Rudin durante los años 2018 y 2019, le detalló a The Hollywood Reporter cómo, en sus años de trabajo con el productor, presenció y experimentó “mucho maltrato”, como cuando le arrojó a un asistente teatral una abrochadora para luego insultarlo con epítetos ofensivos, que llevó al hombre a dejar la profesión. “Cada día de trabajo era extenuante y aterrador”, aseguró Nelson. “No solo por la forma en la que abusaba de mí sino también por el hecho de presenciar cómo lo hacía con colegas de quien yo era amigo”, prosiguió. “Pasaba 14 horas por día trabajando con las mismas personas que sufrían ese abuso. Terminé generando un lazo colectivo con estas personas”, añadió.

En la investigación de The Hollywood Reporter se remarca que el abuso laboral ejercido por Rudin “fue perpetrado por cuatro décadas”, y que su entorno siempre supo que era “un verdadero monstruo”.

En 2014, cuando se filtraron mails de Sony Pictures tras el ataque informático que se produjo en el marco del estreno de film The Interview, quedaron expuestos correos electrónicos que envió el productor en los que descalificaba a la actriz Angelina Jolie, y se burlaba de las preferencias cinematográficas del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a través de frases racistas. “Hice unos comentarios que pretendían ser divertidos pero a la fría luz del día son desconsiderados y faltos de sensibilidad”, expresaba por entonces Rudin en diálogo con el sitio Deadline.

LA NACION