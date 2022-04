Vin Diesel le da la bienvenida a la nueva “rápida y furiosa”: Brie Larson se suma a la franquicia

Vin Diesel sigue firme con la promesa que hizo: que las últimas películas de la saga, que inmortalizó con la ayuda de Paul Walker, sean las más impactantes de todas. Y si bien no tuvo éxito al convocar nuevamente a la Dwayne “The Rock” Johnson, ahora pudo confirmar que Brie Larson aceptó sumarse a la gran familia de “Rápidos y furiosos” para la que será parte de la décima entrega, junto a Jason Momoa.

“Bienvenida a la familia”, expresó el actor y productor el sábado en su cuenta de Instagram. “Sí, sí, sí... Ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír a carcajadas, te decís a vos mismo: ‘Esa es la capitana Marvel’. Claramente hay amor y risas en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast10″, detalló Diesel. Y sumó, dando más pistas de cuál será el lugar de Larson en la saga: “No tenés idea de lo atemporal y asombrosa que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto, su Oscar, jaja, es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas”.

En tanto, la actriz un rato después compartió sus impresiones en una publicación de Instagram. “¡Emocionada! Ni siquiera puedo explicar cómo me siento al unirme a la familia Fast”, escribió. Además compartió la selfie con Diesel para sumar: “Gracias por recibirme con tanta amabilidad y emoción, @vindiesel. No puedo esperar para compartir más (cuando pueda)”. Larson, de 32 años, ya es parte del siempre rendidor Universo Cinematográfico Marvel y ahora fue elegida para sumarse a la décima entrega de esta taquillera franquicia; de hecho, ha estado trabajando arduamente en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, su debut en solitario de 2019.

Una entrega con novedades

La décima entrega sin título, que se estrenará el 7 de abril de 2023 en los cines, tiene dentro de su cast a Jason Momoa. Luego de que Dwayne Johnson anunciara drásticamente que “no hay ninguna posibilidad” de que vuelva a ser parte de la saga de Rápido y furioso, tanto Vin Diesel como los productores de la exitosa serie de películas se enfocaron en encontrar a otra estrella igual de convocante para que haga su debut en el nuevo film. Y lo lograron: el protagonista de Aquaman formará parte del elenco de la décima entrega.

Si bien todavía no hay precisiones sobre el personaje que interpretará, varios medios estadounidenses especulan con que Momoa encarnará a un nuevo villano. De esta manera, el protagonista de Liga de la Justicia se suma a la larga lista de estrellas fichadas por los responsables de la saga a lo largo del tiempo. Además de “La Roca”, hicieron apariciones estelares estrellas como Jason Statham, John Cena, Kurt Russell y Helen Mirren.

Lejos de perder el interés del público, las películas no solo parecen contar con la fidelidad de los fanáticos, sino que suman adeptos en cada una de las entregas. El noveno film, estrenado en plena pandemia, en 2021, recaudó más de 726 millones de dólares en todo el mundo.

Aquella película marcó el regreso del director Justin Lin, que se había retirado de la saga tras Rápido y furioso 6, de 2013. Gran conocedor de la trama y el gran favorito de los fanáticos, el realizador volverá a ponerse tras las cámaras de la décima película. Michelle Rodriguez (Letty Ortíz), Tyrese Gibson (Román), Ludacris (Tej), Sung Kang (Han), Nathalie Emmanuel (Ramsey) y Charlize Theron (Cipher) al parecer repetirán papeles.

El ingreso de Momoa a la franquicia, una de las más taquilleras de los últimos tiempos, es solo una muestra del buen presente laboral del actor, que en 2021 interpretó a Duncan Idaho en Duna y estrenó la segunda temporada de See, en Apple TV+. Este año, además, se espera el estreno de la segunda entrega en solitario del héroe acuático de DC, Aquaman and the Lost Kingdom, del western The Last Manhunt y de la serie Slumberland, en Netflix.

Justin Lin dirigirá las dos últimas películas. Se anunció que la franquicia terminará con la 11ª entrega.