Cinthia Fernández habló del tenso cruce con Patricia Bullrich en La noche de Mirtha: “Me chicaneó toda la mesa, hasta Juana Viale”

Este sábado, Cinthia Fernández -precandidata a diputada por el espacio Unite- se cruzó duramente con la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, en el programa La noche de Mirtha. Todo fue a raíz del escándalo que se armó en torno a las visitas a Olivos cuando regía la cuarentena estricta y la consecuente denuncia que le hizo Florencia Peña a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por “violencia de género mediática, institucional y simbólica”. Tras tildar a la ex ministra de Seguridad de “infantil”, la bailarina y panelista explicó su reacción en LAM y fue cuestionada por sus compañeras en vivo.

“Yo expresé lo que sentía”, comentó Fernández luego de ver el tape de lo que ocurrió días atrás en la mesa de Juana Viale. Sin embargo, su descargo fue interrumpido por Pía Shaw y una pregunta que daba cuenta de su desacuerdo con la angelita: “¿No te ves y te parece mucho?”, lanzó mientras Yanina Latorre coincidía y acotaba de fondo: “Sí, a mí me parece un montón”.

Tras aclarar que ella no le faltó el respeto en ningún momento, Latorre volvió a demostrarse en desacuerdo: “Sí, la trataste como si fuera tu hija. Ella no te falto el respeto en ningún momento”, opinó. “Dejame desarrollar y si querés después me criticás, que siempre lo vas a hacer en cuanto a la política y me la banco”, disparó la precandidata provocando más furia en su compañera. “A mí no me vengas en cancherita porque te armaron un discurso, Cinthia. Bajame dos tonitos”, retrucó Latorre.

Mientras Fernández aseguraba que la panelista no tenía “la verdad absoluta”, prosiguió con su discurso. “Yo había visto una entrevista de ella [en referencia a Bullrich] y sentí que hay que separar los dos temas, las dos cosas son graves. Y lo digo porque a mí me viven diciendo gato, p…, trola”, indicó. Sorpresivamente, Mercedes Ninci, panelista invitada en el ciclo este lunes, saltó en defensa de su compañera: “Yo también la banco. Para mí estuvo muy bien, Patricia la ninguneó. Ella como presidenta de su partido tenía que defender a Iglesias, que es un impresentable. No sabía de qué disfrazarse y sacaba cualquier tema. Te felicito, tu debut fue genial”, le dijo mirándola a la cara.

Sus felicitaciones hicieron que Latorre explique el por qué de su reacción: “Lo que dice del tema de la mujer tiene razón en todo, me pareció un montón la forma de abordarlo. El tema es que el Gobierno está usando esto para tapar todo el resto y terminamos hablando todos de Fernando Iglesias, que creo que en este momento es lo menos importante. Se rieron de nosotros un año y medio entero”, arremetió la mediática.

“Yo sentí que hablé bien y creo que fui clara. La verdad que tengo la mejor, terminamos el programa chocando los puños”, señaló la bailarina mientras volvía a ser increpada, aunque esta vez por Pía Shaw. “El tema de compararla con tu hija ¿no te parece que fue demasiado? Si esto hubiese pasado al revés…”, repreguntó aunque no pudo terminar de hablar, ya que la precandidata a diputada se mostró ofendida: “¿Por qué no cuestionan a los que maltratan a la mujer?”, retrucó molesta.

E inmediatamente confesó que no sólo Bullrich la destrató sino también el resto de los invitados, incluida la conductora del ciclo. “ Me chicaneo toda la mesa, todos, hasta Juana. Yo siento que ella está en las mismas condiciones que yo, no es periodista y el rol de conductor no es lo mismo que el de un invitado. Tendría que haber sido más anfitriona. Cuando me dice: ‘¿No crees que con un tema solo no podes entrar a la política?’ ”, reconoció dando cuenta de lo que más le molestó.

“Y tiene razón. No te trató mal, fue la opinión de ella”, interrumpió nuevamente Latorre, ofuscando cada vez más a la panelista. “Yo no dije que es el único tema. Irma Roy siempre fue por la ley de adopción y nadie la criticó. A mí me van a dar con un caño siempre. Me lo preguntó juzgando”, agregó mientras aseguraba que el periodista Ceferino Reato también se le reía de cada cosa que decía: “En la pausa le dije: ‘Dejá de faltarme el respeto y reírte. Si yo estoy hablando, no te me rías en el oído, respetá mi opinión y criticame en base a lo que digo’”, confesó.

Mientras las panelistas se solidarizaban con su compañera, Latorre se mantuvo firme en su postura y aclaró que nunca votaría a Fernández. “Estoy en contra de su candidatura porque creo que le falta un montón, se tiene que preparar. Quiero votar a alguien con carrera política. A todos se los digo. Estoy en contra de [Hernán] Piquín, de [Facundo] Manes, de todos”, lanzó a los gritos generando un fuerte debate en el estudio.

“Sé que Cinthia es trabajadora, es decente, no es que tengo nada en su contra. Pero el año pasado jodías con que no estabas preparada y un día te levantaste y dijiste: ‘Mañana me presento’. Para mí te burlas del votante. Quiero empezar a ver gente seria, que se prepare, que le importe el país. Yo no voy a votar a nadie”, anticipó enojada la mediática.

“Yo te respeto, te entiendo, pero hay gente de cuatro apellidos y mucha universidad que hicieron mierda el país. Yo tengo buenas intenciones y voy a laburar”, concluyó Fernández intentando convencer a su compañera.

LA NACION