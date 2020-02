Cinthia Fernández dejó Los ángeles de la mañana y se peleó con Yanina Latorre

Cinthia Fernández estaba reemplazando a Graciela Alfano en "Los ángeles de la mañana". Crédito: Instagram.

Cinthia Fernández cumplió su tiempo de reemplazo en Los ángeles de la mañana y abandonó el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Tenía la esperanza de quedarme en el lugar que dejó libre Graciela Alfano, pero es decisión de la producción, no mía. Ahí ya no puedo hacer nada. Mis ganas siempre están, adoro a Ángel, al programa y a las chicas", contó sobre su situación laboral a Ciudad Magazine.

Ángel de Brito bromeó con la partida de Cinthia Fernández. Crédito: Instagram.

La despedida se dio entre risas y videos de ella haciendo las valijas para abandonar el estudio, como si se tratara de la casa de Gran Hermano. Pero una actitud de una de sus (ex) compañeras de trabajo no le gustó a Fernández, y sin perder el tiempo salió a ventilarlo por Twitter.

Una vez culminada su partida, Yanina Latorre le pidió en vivo al conductor que bajara a Cinthia Fernández del grupo de WhatsApp del programa.

"No entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo. No hay que escupir para arriba", replicó la bailarina. La respuesta de Latorre no se hizo esperar, y finalmente fue de Brito quien se metió a aclarar los tantos.

"No me uses para tus novelas. Te eliminé del chat oficial pero bien sabés que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal", sentenció el conductor.