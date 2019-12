Graciela Alfano se despidió de Los ángeles de la mañana

Esta mañana,Graciela Alfano se despidió de la pantalla de eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 15:35

La participación de Graciela Alfano como panelista de Los ángeles de la mañana llegó a su fin. Después de un año lleno de anécdotas, peleas y comentarios picantes, la angelita más polémica del ciclo se despidió del programa esta mañana.

"Es el último programa de Alfano. Estoy muy contento de que hayas estado. Nos divertimos, discutimos, nos enojamos pero fue muy lindo tenerte", expresó Ángel de Brito mientras presentaba un tape con algunos momentos del paso de la exvedette por el ciclo.

Tras ver el video homenaje, Alfano le agradeció a todos sus compañeros por estos meses compartidos y expresó: "Eso es lo que se llama ser funcional a un show. Ahora vas a estar tranquilo", le dijo al conductor del programa con quién tuvo algunos cruces durante el año. Y enseguida, explicó los motivos por los cuales decidió irse del ciclo de eltrece: "Tristeza nada, los finales son buenos. La pasé muy bien. Me voy porque quiero. Rescindí mi contrato 15 días antes y nunca pensé en el año que viene".

A pesar de algunas rispideces con sus compañeras (sobre todo con Yanina Latorre y Cinthia Fernández), todas destacaron lo buena compañera que fue Alfano durante estos meses. "La conozco a Graciela desde hace muchos años. Quiero destacar que siendo una figura como es, nunca nos hizo sentir que era más que nosotras", confesó Karina Iavícoli, periodista y también productora del programa.

¿Por qué se va Alfano?

Vestida por Dolce & Gabbana y Laurencio Adot, la actriz habló minutos antes de salir al aire con Nosotros a la mañana. Tras asegurar que fue una decisión pura y exclusivamente propia, contó las verdaderas razones por las cuales decidió bajarse del ciclo.

"Estoy muy feliz porque me encanta empezar y terminar las cosas. Después de todo lo que hice en mi carrera, decidí incursionar en el panelismo. Me gusta hacer cosas nuevas y divertirme, pero todo tiene un comienzo y un final. Todo es impermanente, son ciclos. Lo quiero aclarar porque después vienen los loritos parlanchines a hablar de por qué me voy", advirtió Alfano.

"¿A quién vas a extrañar más?", le preguntaba el Pollo Álvarez, buscando alguna confesión inesperada. "Yo no tiendo a extrañar. Yo las cosas que vivo, las paso y me preparo para lo siguiente. Para estar entera para lo que viene digo: 'bye bye' y vivo el presente", disparó sin vueltas.

En cuanto a su decisión de terminar hoy su participación, aclaró: "Empecé el 20 de mayo y quería hacer 30 semanas. Hoy es un día muy particular porque es viernes 13. En el tarot es la muerte y aparte es el último plenilunio del año, así que hay que terminar con las cosas que ya cumplieron un ciclo, que pueden ser muy lindas o pueden ser desagradables", aseguró convencida.

Por último, hizo referencia a su mala relación con Yanina Latorre durante todo el ciclo. "Chicos, no le demos trascendencia. Esta persona me sirvió como antagonista. A partir de mañana no la veo más y no significa más que trabajo. Desde chiquita me enseñaron que mi opinión sobre el otro es mucho más importante que la opinión del otro sobre mí", remató Alfano.