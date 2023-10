escuchar

Si hay algo que caracteriza a Cinthia Fernández es su brutal honestidad y que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. A lo largo de los años, se enfrentó cara a cara con varias personalidades públicas y en todas fue al frente, sin importar la temática. El miércoles, en Bien de mañana (eltrece), donde participa como panelista, debatieron justamente sobre el lanzamiento de Wanda Nara como cantante y la posibilidad de que, además en las plataformas, pueda dar shows en vivo, a pesar de la cantidad de temas que pueda sacar. Fue ahí cuando intervino la madre de Charis, Bella y Francesca y relató su propia experiencia. Rememoró sus épocas de “El hilo dental” y contó cuánto ganaba “con un solo tema”.

En Bien de mañana, Cinthia Fernández recordó las épocas en las que hacía presentaciones de su único tema @cinthia_fernandez

Corría el 2011 cuando Cinthia Fernández dio que hablar en ShowMatch por usar una tanga “hilo dental”. Pero, eso no quedó solo en el reality, sino que se aprovechó con fines comerciales, puesto que la mediática sacó un tema musical sobre eso. Esta semana, en el programa que conduce Fabián Doman, la bailarina rememoró este trabajo que tuvo hace más de una década y, para brindar una idea de lo que facturaba en aquel entonces, contó el importante autorregalo que se hizo con ese dinero.

“Yo hice shows con ‘El hilo dental’ nomás... y gané mucha plata y con un solo tema”, contó y esbozó una risa al final. Acto seguido, se explayó un poco más sobre esto.

“Seis shows por noche metía, de verdad te lo digo. Parece que lo estoy hablando en joda”, continuó la panelista. Fue entonces que Fabián Doman, que la escuchaba atento, le preguntó: “¿Pero ganabas con los shows o con la producción?”. Sin embargo, la respuesta de Fernández dejó a Horacio Cabak y al resto del panel, completamente perplejos.

“Me compré un auto en dos fines de semana”, afirmó Cinthia Fernández y abrió el debate entre sus compañeros, que quedaron sorprendidos por su facturación. “Mi primer auto me lo compré así”, sentenció la influencer.

Cinthia Fernández se quedó sin trabajo, chocó con su auto y estalló contra todos: “Me da bronca”

Pasaron más de 10 años desde la época de “El hilo dental” y si bien en ese entonces, Fernández pudo comprarse un auto gracias a lo que ganaba en los shows, hace un par de días sufrió un mal momento, justamente con su vehículo. El episodio ocurrió cuando llegaba al estreno internacional de Messi10 Cirque du Soleil 2023 con sus hijas. Fiel a su estilo, hizo pública la situación y relató la secuencia que protagonizó, que tuvo hasta intervención policial.

“Está todo mal organizado. Es un desastre. Un flaco me dijo que pase y me paró la Policía y me dijeron que no podía y me quisieron hacer una multa. Le dije que estaba con mis hijas y que anote la multa”, relató Fernández en diálogo con LAM (América TV). Finalmente, explicó que el personal policial comprendió que había un error en la organización y no la multó, pero cuando quiso correr el auto, se vio envuelta en un choque. “Di la vuelta y un bolu... que venía con el celular me la dio. Me da bronca porque me rompieron el auto”, sostuvo visiblemente molesta por lo sucedido.

Para completar la “mala racha” ese día también se enteró de que se quedaba sin trabajo, ya que a fin de mes, Bien de mañana, llega a su fin.