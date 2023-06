La dura respuesta de Cinthia Fernández a un seguidor que criticó su cuerpo: “No sabes por lo que estoy pasando”

escuchar

A pesar de haber alcanzado el estatus de famosa gracias a su presencia en la pantalla chica y a su participación en diversas obras de teatro, a lo largo de los últimos años, Cinthia Fernández logró construir una gran plataforma en las redes sociales, transformándose así en una especie de influencer. Es allí en donde comparte gran parte de su día a día, los tiernos momentos que vive junto a sus hijas -Charis, Bella y Francesca, frutos de su relación con Matías Defederico-, las novedades de sus múltiples proyectos laborales e, incluso, los descargos y duras opiniones sobre diversas situaciones de la actualidad.

La dura respuesta de Cinthia Fernández a un seguidor que criticó su cuerpo

Aunque gracias a dicha presencia en Instagram logró ganar el apoyo de miles de personas que la siguen, la popularidad trajo consigo una consecuencia muy compleja de manejar: las críticas y comentarios no deseados sobre su apariencia física. Contrario a otras figuras que prefieren hacer caso omiso a dichos mensajes, en las últimas horas, CInthia Fernández disparó sin filtro contra un usuario que, en uno de sus recientes posteos, preguntó si estaba embarazada.

“¿Parece que está embarazada o es mi idea?”, escribió un seguidor en un video en donde la bailarina posaba en traje de baño. Un par de horas más tarde y tras leer dicho mensaje, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) hizo un duro descargo en el que se refirió a las complicaciones de salud que la llevan a parecer “hinchada” en algunas oportunidades y a remarcar lo dañino que puede llegar a ser hacer comentarios sobre el físico de otras personas.

Cinthia Fernández estalló contra un seguidor (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez_)

“No señores. Tengo inflamado los abdominales bajos depende el día”, comenzó, mientras se paraba frente a la cámara y mostraba su cuerpo de frente y de perfil. Sobre el por qué, detalló: “Tengo una cirugía por diástasis de 40 puntos. No me lo hice por estética, sino porque tenía desgarrada la pared abdominal, se me salían las tripas básicamente, me la pasaba vomitando, me sentía para el ort* y tenía la panza con una punta, tenía una diástasis zarpada estuve a punto de ponerme una malla y tener una hernia”.

Y sumó: “Tengo un problema estomacal al que aún no le han encontrado la vuelta, evidentemente estoy rechazando algún alimento. Tengo que hacerme un examen genético”.

Cinthia Fernández es madre de Charis, Bella y Francesca Instagram: @cinthia_fernandez_

Sobre la misma línea, explicó que dicha intolerancia a ciertas comidas la lleva a estar inflamada. “Es un mini globo, pero depende el día, esto es un globo como si fuese una pancita saliendo de la zona de acá abajo, que seguramente es por algún alimento que me hace esa reacción alérgica”, aseguró. No obstante, remarcó: “Si tuviera panza de grasita, estos mensajes no deberían existir más porque vos no sabes por lo que está pasando una persona”.

Para finalizar, recalcó: “Estos comentarios pueden causar anorexia o bulimia en una persona. No va más juzgar cuerpos ajenos, no existe más. Yo estoy muy bien plantada, pero quizás se cruzan con alguien que está pasando un mal momento y pueden hacer daño”. Asimismo, le pidió a sus seguidores que fueran a bloquear y reportar a las cuentas que dejan ese tipo de mensajes para que “no pase más”.

