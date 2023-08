escuchar

Luego de postularse como candidata a diputada en las elecciones legislativas de hace dos años, Cinthia Fernández reveló que el año pasado le propusieron unirse al partido de La Libertad Avanza y conformar un equipo electoral con Javier Milei. Sin embargo, tras una entrevista previa a firmar el acuerdo, Fabián Doman expuso públicamente a la mediática y todo el proyecto se desvaneció.

Cinthia Fernpandez contó por qué no se postuló con Javier Milei

Este jueves en Bien de Mañana (elTrece), Fernández contó qué causó su impedimento para presentarse en la lista de Milei y señaló que una actitud de Doman complicó el proceso para convertirse definitivamente en parte de La Libertad Avanza. En un análisis de los resultados de las PASO 2023, Cinthia le consultó a Mauricio D’Alessandro si había recibido la misma invitación que ella, por lo que el letrado respondió afirmativamente. Ese fue el puntapié inicial de la discusión.

“A mí me ofrecieron, pero tuvimos problemitas”, remarcó la mamá de Charis, Bella y Francesca -frutos de su relación con el exfutbolista Matías Defederico- entre risas. En ese instante, Doman contestó: “Yo te dije el año pasado en noviembre que ibas a ser candidata”. “Como la persona que te lo contó después de que me lo preguntaste al aire, se ofendió. Ahí todos se ofendieron porque salió en todos lados”, respondió.

Ante la consulta si creía fehacientemente que iba a ser parte de la Libertad Avanza, la bailarina sostuvo: “No...”. “Yo no sabía que Doman sabía. Yo fui calladita a las dos reuniones”, sumó Fernández. Al mismo tiempo, el conductor describió: “El año pasado a ella la convoca alguien cercano a Javier para ser candidata diputada. En ese entonces, me lo cuentan por otro lado, pero ella no me lo contó. Y un día, le pregunté al pasar, como hago yo: ‘¿Che Cinthia vas a ser candidata de Milei?’, y se ofendieron”.

“A mí lo que me dijeron, que no sé si es verdad, porque después todos se pelearon con todos y los que estaban ya no están, que les molestó que eso haya salido y se haya hecho público. Yo no tengo nada que ver. Fui a dos reuniones y nadie se enteró nada”, insistió Fernández. En tanto, admitió que posterior a ese encuentro, recibió el llamado de otros partidos políticos para ser candidata, pero no aceptó.

Esta no es la primera vez que Fernández se acerca a la política, en 2021, la bailarina encabezó la lista del partido UNITE en las elecciones legislativas de ese año. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de…”, expresó por ese entonces con una campaña que llevó a cabo en redes sociales y que generó controversia por su baile subido de tono frente al Congreso.

El vínculo con la política nació por su necesidad de llevar la voz de las madres solteras que no reciben el apoyo de la Justicia en términos de cuota alimentaria por el lado paterno, al igual que los cuidados y otras cuestiones legales. Lo cierto es que luego de su trabajo y su intento por desvincular su rol de mediática de las propuestas, no alcanzó el apoyo popular necesario para representar a la provincia de Buenos Aires.