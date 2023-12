escuchar

Cinthia Fernández se fue del país y se instaló en Punta del Este, Uruguay, con el objetivo de disfrutar de unos días de vacaciones junto a sus hijas. La bailarina e inminente empresaria, lució en sus redes diferentes postales de su jornada en la costa más lujosa de la banda oriental y sometió a sus seguidores a diferentes preguntas para hacerlos parte de su viaje. “Nuestro lugar preferido”, expresó, mucho antes del accidente que le cambió su estadía.

Luego del movido año laboral que atravesó Fernández, la influencer se adelantó a la temporada estival y se alejó de todo el ajetreo de Buenos Aires para unos días de relax en las playas uruguayas, algo que, según ella, hacía tiempo no hacía. Con motivo de recargar energía para su nueva apuesta de entretenimiento, Cinthia subió a su perfil de Instagram videos e imágenes de su paso por el selecto destino de la farándula argentina.

Cinthia Fernández junto a sus amigas en Punta del Este (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

A su llegada, la expareja de Matías De Federico, posteó un reel en el que se mostró en la habitación del hotel y luego en la pileta. Con un juego de edición, en la que se animó a un chapuzón, la bailarina dijo: “¡Nos fuimos de viaje! A nuestro lugar preferido en verano”. Más tarde indicó: “Cómo extrañaba la playa”, acto seguido, posó con el mar de fondo y un vestido playero negro con una bikini del mismo tono.

La felicidad de Cinthia por pisar la playa se hizo presente en sus Stories, en donde sumó contenido extra, diferente al feed. Allí le agradeció la presencia a su amiga y más tarde se encontró con quien fue la niñera de sus hijas años atrás. “Que me alcance la vida. Hermosa tarde en la playa. Carrete del amor. Reencuentro de Ecuador y Argentina. Amistad. Amor. Hijos. ¿Qué más se puede pedir? Te amo Uruguay (...) Gracias por su cariño”.

Cinthia Fernández en Punta del Este (Fuente: Instagram/@cinthia_fernandez_)

A pesar de la felicidad de su estadía y del departamento de lujo en medio del bosque, Cinthia sufrió un accidente en su dedo gordo del pie, por lo que durante el próximo tiempo deberá permanecer con cuidados mayores y no podrá caminar con liviandad.

En una primera foto este miércoles, contó: “Siempre triunfando. Creo que me fracturé el dedo gordito. Obviamente jugando como si tuviese 10 años… La señora no entiende que está cerca de los 40″. Lo cierto es que esa misma tarde llevó a cabo diferentes prácticas de destreza junto a sus hijas, por lo que allí sufrió el percance.

En un segundo video, a las 2 de la madrugada y luego de una visita al médico, informó a sus más de cinco millones de seguidores: “Volviendo a esta hora de la clínica. Tengo buenas noticias, no me quebré, pero me rompí la capsulita, digamos, se los digo en criollo, es la que une un hueso con el otro y me va a doler como por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo ojotas, porque no me puedo poner las zapatillas. La estoy pasando como el or***. Me salió divina la joda”.

¿Cómo fue el accidente de Cinthia Fernández?

“Ayer estábamos jugando con mis hijas al paintball. Pensaba que estaba jugando la final del mundo. Obviamente por nada del mundo iba a perder. En un momento me empiezan a robar las banderas, el equipo contrario y teníamos todos bases. Me empiezan a robar, salgo corriendo como si me fuese a ganar una medalla de oro en las olimpiadas, que nunca llegué”, comenzó el relato Cinthia.

Y agregó:” Bueno, mi hija me roba una y no soy madre compasiva, salí corriendo y me comí un tronco que había en el piso. Lo importante es que seguí, no me robaron del todo la bandera y no que no me quebré. Casi fue una desgracia que me costaba cara, pero quién me quita lo bailado…”.