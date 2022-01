La furia de Cinthia Fernández contra una seguidora que la tildó de mala madre

El 2022 empezó entre brindis, fiestas y un nuevo capítulo en el eterno conflicto entre Matías Defederico y Cinthia Fernández. A pesar de que, años atrás, ambos se eligieron para construir una familia, el cuento de hadas se terminó incluso antes de haber comenzado. A su separación, que se concretó en el 2018, le siguió el reflote de un sinfín de acusaciones de malos tratos y engaños provenientes de las dos partes. Y, durante el más reciente episodio, la expanelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece) decidió arremeter contra cualquiera que tomara el lado de su expareja, y eso incluye claro, a los usuarios de las redes.

El último conflicto se desató cuando aún no se cumplían 48 horas desde el final del 2021 y Cinthia Fernández decidió utilizar, una vez más, su cuenta de Instagram para arrancar el año con un par de indirectas. Junto a una foto de ella y su mamá, escribió: “Estuvo hasta la madrugada por teléfono ayudando con una situación que me quiso arruinar la noche y no pudo”.

Cinthia Fernández agradeció a su madre por ayudarla en el difícil momento que vivió Instagram

Con muchos curiosidad por el posteo, sus seguidores le preguntaron a qué se refería y ella, de a poco, brindó todos los datos. Al parecer, sus hijas -Francesca, Charis y Bella- fueron a pasar las fiestas a la casa de su papá pero Cinthia se vio obligada a ir a buscarlas porque él estaba alcoholizado. Sumado a esto, la mediática aseguró que Defederico la mantuvo incomunicada durante dos horas.

“La gente que pretende manejar alcoholizada y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”, escribió indignada y con ese posteo, comenzó el escándalo.

Un par de historias más tarde, agregó: “Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se había pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”.

A pesar de que muchos le dieron la razón y criticaron a Defederico, hubo un grupo de personas que se pusieron en contra de Fernández y se lo hicieron saber a través de Twitter. Ese fue el caso de una usuaria que, en respuesta al descargo del conflicto de Año Nuevo, le expresó: “¿Qué pensaran tus nenas cuando sean grandes? 18, 20 años.. la madre quilombera que expone algo privado ¿A quién le puede importar el drama que armás? Tenés lo que te tocó, ¡un tipo que no es Messi ni Icardi!”.

El fuerte cruce de Cinthia Fernández y una seguidora de Twitter twitter

Sin pelos en la lengua, Cinthia le respondió con un mensaje corto pero cargado de furia. “Que pensarán de los golpes también no? Machirula”, arremetió, al hacer referencia a las denuncias que realizó en contra del padre de sus hijas.

Sin embargo, la cuestión no se terminó con ese tuit, ya que el deportista redobló la apuesta con un fuerte descargo en Instagram en donde la acusó de mentirosa y de hacerlo vivir un “calvario”. Rápida, ella le contestó con un video con el que enlistó la violencia física, económica, emocional y verbal que recibió de parte de él.

El furioso descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

“¿Quéres saber lo que es un calvario? Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aún estando separada; violencia verbal durante la relación, que obviamente estaba enferma y no podía salir de ahí; violencia física; violencia emocional por no hacerse cargo, por no cumplir con los derechos de los niños, por no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene”, expresó, furiosa.

Cinthia Fernández junto a sus hijas Instagram

Horas más tarde, Defederico contestó con una serie de posteos que contenían capturas de pantalla que evidenciaban que Fernández no lo dejaba retirar a sus hijas el día que le tocaba y lo mandaba directo a hablar con su abogado. Así, continúan hasta ahora en un complejo tira y afloja tanto legal como mediático.