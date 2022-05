La frase de Fabián Doman que hizo llorar a Cinthia Fernández al aire y el conmovedor consuelo de su hija

Desde principio de año, Cinthia Fernández ocupa un lugar entre los panelistas de Momento D (eltrece) y no pasó ni un día sin que estuviese sentada lista para aportar sus afilados comentarios a cualquier debate. Por eso, generó gran sorpresa cuando su asiento estuvo vacío al comienzo de esta semana. La causa detrás de ausencia se debió a un nuevo conflicto con Matías Defederico, su expareja y padre de sus tres hijas, con quien protagonizó un violento episodio durante el fin de semana. Luego de que pidiera disculpas con la voz tomada por la angustia, Fabián Doman le dijo una frase consoladora y ella no pudo controlar el llanto.

Cinthia Fernández habló sobre su reciente conflicto con Matías Defederico

El sábado, Cinthia Fernández llevó a sus hijas al country en donde vive su expareja ya que tenían clases de equitación ahí dentro. Pero grande fue su sorpresa cuando no la dejaron ingresar. El hecho escaló rápidamente y terminó con gritos, llantos y mucha angustia de parte de las niñas quienes no entendían por qué no podían ingresar como siempre.

Lejos de haber terminado, la situación solo empeoró cuando el exfutbolista se negó a llevar a las Charis, Bella y Francesca desde la escuela hasta el hogar de la panelista. Esto resultó en que ella tuvo que hacerse cargo de ir a retirarlas. En consecuencia, debió ausentarse del programa radial en el que participa a la mañana y llegó tarde a Momento D. Una vez allí, compartió todos los detalles del suceso.

“Llamaron a la policía, mis hijas lloraban porque pensaban que iba a ir presa, no pudieron asistir a la clase, tuve que ir a pedir por favor que me den un sobreturno y no había más caballos. Les dije ‘por favor, necesito sacarles este momento’ y pagué otra clase”, dijo sobre el conflicto del sábado. Y continuó: “Mis hijas tienen ocho y siete años. Ya entienden todo. Mi hija más chica me dijo: ‘Vos no te merecés esto’, y yo le decía ‘no importa, no importa, vamos a jugar’. Así todo el tiempo. ¿Por qué? ¡Basta!”.

Cinthia Fernández junto a Charis, Bella y Francesca instagram

Asimismo explicó que, uno de sus acuerdos con los abogados de Defederico, es que él -a pesar de la cautelar- puede entrar al barrio privado en donde vive Fernández para dejar a sus hijas en su casa. No obstante, tras la situación del sábado, él se niega a ingresarlas y expresó que las dejará en la puerta para que caminen las seis cuadras hasta su hogar.

“Si necesitás llegar tarde para buscar a tus hijas al colegio, llegá tarde todas las veces que sea”, manifestó Doman, con total sinceridad. El compasivo gesto provocó que la bailarina rompiera en llanto y, conmovida, contestó: “Hoy legué tarde por eso, y agradezco a Rulo, mi compañero, que me cubrió en la radio, y a ustedes. Les pido disculpas, a veces me sobrepaso. Vengo de la loma del… de 60 kilómetros, que es adonde vivo. Si me tienen que echar en algún momento o les molesta mi conducta, están en todo su derecho. No es para dar lástima, pero necesitaba hacerlo”.

Cinthia Fernández y Matías Defederico durante el baby shower de Charis y Bella

Para tranquilizarla y darle consuelo, el conductor le aseguró: “Sos una profesional excepcional, una chica extraordinaria. Todo lo contrario”. Una vez aclarada la situación y con Cinthia más calmada, dieron inicio al programa.