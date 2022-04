Cinthia Fernández y Matías Defederico: qué hay detrás del nuevo round entre la panelista y el exfutbolista

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Esta vez, el conflicto entre los papás de Bella, Charis y Francesca estalló debido a una deuda de impuestos que tiene la casa de Escobar, donde actualmente reside la bailarina y panelista con sus hijas. Mientras el futbolista dice que la deuda no le corresponde, Fernández asegura que la casa es de los dos y deben pagar a medias.

“Ayer, Cinthia Fernández estuvo en el Municipio de Escobar por una deuda de 600.000 pesos de ARBA. Ella dice que la deuda no es de ella sino de su ex, Matías Defederico, ya que es el dueño de la casa. Ella le reclama la mitad de la plata”, contó Ariel Wolman este miércoles en Nosotros a la mañana.

Enseguida, el periodista mostró los posteos que el jugador de fútbol hizo en sus redes sociales a modo de descargo. “El que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos (que yo se la deje a mis hijas es otra story que no contás)”, escribió en un primer posteo. Mientras adjuntó el documento de la atribución del hogar conyugal (hasta que su hija menor cumpla los 21 años), advirtió: “Si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.

Matías Defederico cruzó a Cinthia Fernández: “¿Cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares?”.

En otra historia, Defederico arremetió de lleno contra la mediática. “Si no tenés 600k para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600.000 dólares?”, le preguntó de manera irónica al tiempo que le aconsejó: “Sé un poco mas agradecida y hablá con criterio. Y que se venga otra perimetral por atender por Insta. Besis”, agregó redoblando la apuesta.

Tras comentar los dichos del papá de las nenas, Wolman puso al aire la palabra de Cinthia Fernández, quién explicó la situación a través de un audio de WhatsApp. “Es más de lo mismo. Ayer llega la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque a él le habían embargado una cuenta. El tema es que él no quiere pagar su mitad, yo quiero pagar mi mitad, no estoy pidiendo que pague todo ni estoy llorando que no tengo la plata”, comentó.

“Mi abogado me explicé que si yo pago todo me lo reconoce Dios. Tampoco la solución es no pagar porque esta casa es de mis hijas y sino la deuda le pasa a ellas el día de mañana”, agregó. En cuanto a quién es el dueño de la vivienda, aclaró: “La casa es de los dos, es esfuerzo de los dos. Un hogar es integral: esfuerzo de horas de trabajo y cuidado de los chicos. Es asombroso la manera de reinventar su violencia. Igual tiene una cautelar que acaba de violar así que ayer también fue denunciado por eso”.

Tras confesar que ya le “aburre” tener que lidiar con su ex, Fernández volvió a hacer hincapié en la propiedad de Escobar. “El entiende que la casa la compro él solo. Yo puse plata acá y sigo haciéndolo hasta el día de hoy. Si uno pone más o menos también depende de los sueldos. Yo no me adjudiqué una vivienda, me la adjudicó la Justicia; es lo normal. El me detesta por vivir acá, pero jamás en mi vida lo viví a él. Siempre tuve mi plata, mi auto, siempre trabajé. Él es un tipo que no cumple con sus responsabilidades”, concluyó la panelista enojadísima.