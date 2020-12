Trascendió que Agostina Alarcón, la hija de Claribel Medina, lloró en el Cantando luego de ser sentenciada, y explicó que quiere dejar su trabajo como repartidora para dedicarse al arte Crédito: Prensa LaFlia

Claribel Medina y su hija, Agostina Alarcón, quedaron sentenciadas el viernes último en Cantando 2020. La continuidad de la actriz y de su hija quedó pendiente del voto telefónico, en el que ambas se enfrentaron a otra pareja muy fuerte en el certamen: Lucas Spadafora y Judith Cabral. Ahora, que se supo que Medina y Alarcón serán quienes continúen en el programa, trascendieron algunos momentos íntimos de madre e hija que se vivieron en el backstage del show en los últimos días.

Según se mostró en la Previa de Cantando, por la tensión que le generó el reality, Alarcón atravesó fuertes momentos de angustia. Mientras se esperaban los resultados, durante un corte publicitario, la hija de Medina lloró sin consuelo durante al menos 11 minutos.

"Laurita Fernández manda al corte y Agostina se quebró al toque", dijo Martín Salwe en el ciclo de Ciudad Magazine. "El corte fue de casi 11 minutos y no paró de llorar un momento. Recordemos que la semana pasada sufrió un accidente trabajando de delivery y eso le impidió hacer la performance bailando", agregó.

"Todo el clima que se generó la llevó a decir que ella quería continuar en el Cantando porque no quiere trabaja nunca más de delivery", sumó Salwe. "En la notacontó que le robaron varias veces, que la estafaron con billetes falsos, y que esta es su oportunidad para dejar eso de lado".

Tras conocerse los resultados favorables para Medina y Alarcón, Agostina expresó: "No es que no lo quiera seguir haciendo, pero quiero vivir del arte y siento que si pierdo voy a tener que seguir haciendo delivery y eso me angustia", apuntó. Madre e hija vencieron a Spadafora y Cabral tras obtener el 52% de los votos telefónicos a su favor.