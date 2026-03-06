Charles Leclerc: las fotos de la soñada boda del piloto de Fórmula 1 con la modelo Alexandra Saint Mleux en Mónaco

Eligieron el país natal de la estrella del automovilismo para sellar su amor
Dieron el “sí, quiero” por civil, pero con el brillo y la sofisticación de una boda de ensueño. El piloto de Fórmula 1 monegasco Charles Leclerc (28) se casó el sábado 28 de febrero con la modelo francesa Alexandra Saint Mleux (23), en Mónaco, y las imágenes que compartieron los muestran a bordo de una Ferrari 250 Testa Rossa clásica de 1957 (cuyo valor alcanzaría los 40 millones de dólares) por las calles del principado, rodeados por algunos familiares –se trató de una ceremonia íntima– y en balcones y terrazas con vistas al mar azul. “La primera parte está hecha y la segunda parte será el año que viene con todos nuestros cercanos”, dijo Leclerc, anticipando que habrá una boda religiosa en 2027. “No puedo esperar a volver a casarme contigo”, escribió Alexandra –que además de trabajar como modelo estudia Historia del Arte en la École du Louvre– en su cuenta de Instagram, junto a las fotos en las que se la ve espectacular con su vestido blanco de encaje bordado con lentejuelas con escote bardot, mangas largas y falda trompeta diseñado por Paul Vasileff para la casa australiana Paolo Sebastian.
Además de los novios, en las imágenes del gran día hay un personaje que se repite: Léo, el perro Dachshund de pelo largo de la pareja, que es famoso en el ambiente de la F1 (suele estar en los paddocks de los circuitos de carrera) y que durante la ceremonia estuvo sentado con ellos, con un impecable smoking.
La organización del casamiento contó con la ayuda de un miembro de la familia Grimaldi. “Felicidades a los recién casados. Muchas gracias por vuestra confianza en la organización del gran día”, dijo Marie Ducruet, mujer de Louis Ducruet. Con su empresa Imagine and Make, la nuera de la princesa Estefanía de Mónaco ejerció como wedding planner y se encargó de todos los detalles para que fuera una bellísima boda tal como la habían soñado el piloto y la modelo.
