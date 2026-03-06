Charles Leclerc: las fotos de la soñada boda del piloto de Fórmula 1 con la modelo Alexandra Saint Mleux en Mónaco

Dieron el “sí, quiero” por civil, pero con el brillo y la sofisticación de una boda de ensueño. El piloto de Fórmula 1 monegasco Charles Leclerc (28) se casó el sábado 28 de febrero con la modelo francesa Alexandra Saint Mleux (23), en Mónaco, y las imágenes que compartieron los muestran a bordo de una Ferrari 250 Testa Rossa clásica de 1957 (cuyo valor alcanzaría los 40 millones de dólares) por las calles del principado, rodeados por algunos familiares –se trató de una ceremonia íntima– y en balcones y terrazas con vistas al mar azul. “La primera parte está hecha y la segunda parte será el año que viene con todos nuestros cercanos”, dijo Leclerc, anticipando que habrá una boda religiosa en 2027. “No puedo esperar a volver a casarme contigo”, escribió Alexandra –que además de trabajar como modelo estudia Historia del Arte en la École du Louvre– en su cuenta de Instagram, junto a las fotos en las que se la ve espectacular con su vestido blanco de encaje bordado con lentejuelas con escote bardot, mangas largas y falda trompeta diseñado por Paul Vasileff para la casa australiana Paolo Sebastian.

La felicidad de los novios reflejada en sus caras durante la ceramonia

Los recin casados recorrieron las calles monegascas en una Ferrari 250 Testa Rossa, un clsico roadster biplaza de 1957

Además de los novios, en las imágenes del gran día hay un personaje que se repite: Léo, el perro Dachshund de pelo largo de la pareja, que es famoso en el ambiente de la F1 (suele estar en los paddocks de los circuitos de carrera) y que durante la ceremonia estuvo sentado con ellos, con un impecable smoking.

El Dachshund durante la ceremonia civil

El piloto en una tierna foto con Lo

Un detalle de la la torta de tres pisos, con un mini Lo (el Dachshund de la pareja) que mordi el pastel

Charles rodeado por sus hermanos Lorenzo y Arthur, que posa con el perrito Lo

Más allá de la belleza y los detalles, este día se trató de amor, intimidad y confianza.

La organización del casamiento contó con la ayuda de un miembro de la familia Grimaldi. “Felicidades a los recién casados. Muchas gracias por vuestra confianza en la organización del gran día”, dijo Marie Ducruet, mujer de Louis Ducruet. Con su empresa Imagine and Make, la nuera de la princesa Estefanía de Mónaco ejerció como wedding planner y se encargó de todos los detalles para que fuera una bellísima boda tal como la habían soñado el piloto y la modelo.

Leclerc y Alexandra eligieron Mnaco, el lugar de nacimiento del piloto, para su civil. Ella luci un vestido de Paul Vasileff para la casa australiana Paolo Sebastian, en encaje bordado con lentejuelas

Alexandra con su mam, Isabela Malena, y su suegra, Pascale Leclerc

Un detalle de las mesas en las que el blanco fue protagonista

Los recin casados se funden en un beso de pelcula en uno de los balcones decorado flores blancas